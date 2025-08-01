https://ria.ru/20250801/gd-2032869565.html

В ГД внесли проект о профилактике среди несовершеннолетних правонарушителей

В ГД внесли проект о профилактике среди несовершеннолетних правонарушителей - РИА Новости, 01.08.2025

В ГД внесли проект о профилактике среди несовершеннолетних правонарушителей

В Госдуму внесен законопроект о проведении индивидуальных профилактических работ с несовершеннолетними, которые неоднократно совершили правонарушения против... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T16:20:00+03:00

2025-08-01T16:20:00+03:00

2025-08-01T16:20:00+03:00

общество

россия

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о проведении индивидуальных профилактических работ с несовершеннолетними, которые неоднократно совершили правонарушения против общественной безопасности, нравственности или в области охраны собственности, документ доступен в думской электронной базе. Авторами инициативы выступила группа депутатов Госдумы. Законопроектом предлагается проводить с несовершеннолетними индивидуальные профилактические работы в условиях центров органов внутренних дел по профилактике правонарушений несовершеннолетних, в том числе по таким правонарушениям как: дискредитация Вооруженных сил РФ, пропаганда нацистской или экстремистской символики, побои, нарушение антинаркотического законодательства и мелкое хищение. Такие работы предлагается проводить при условии совершения этих правонарушений двух и более раз в течение года, в том числе до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность. "Законопроектом предлагается наделить ЦВСНП (Центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей - ред.) полномочиями по проведению индивидуальной профилактической работы с направленными несовершеннолетними, выявлению среди них лиц, причастных к совершению преступлений и общественно опасных деяний, фактов жестокого обращения с ними и (или) вовлечения их в совершение правонарушений и антиобщественных действий либо склонения их к суицидальным действиям или совершения по отношению к ним других противоправных деяний со стороны иных лиц, а также установлению обстоятельств, причин и условий их совершения", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Также предлагается переименовать ЦВСНП в Центры органов внутренних дел по профилактике правонарушений несовершеннолетних. По мнению авторов законопроекта, его принятие будет способствовать устранению причин и условий, способствующих неоднократным противозаконным и антиобщественным действиям, восстановлению нарушенных прав ребенка, налаживанию детско-родительских отношений.

https://ria.ru/20250116/gosduma-1993957161.html

https://ria.ru/20241002/gosduma-1975939826.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, госдума рф