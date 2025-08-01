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В ГД внесли проект о профилактике среди несовершеннолетних правонарушителей - РИА Новости, 01.08.2025
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16:20 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/gd-2032869565.html
В ГД внесли проект о профилактике среди несовершеннолетних правонарушителей
В ГД внесли проект о профилактике среди несовершеннолетних правонарушителей - РИА Новости, 01.08.2025
В ГД внесли проект о профилактике среди несовершеннолетних правонарушителей
В Госдуму внесен законопроект о проведении индивидуальных профилактических работ с несовершеннолетними, которые неоднократно совершили правонарушения против... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T16:20:00+03:00
2025-08-01T16:20:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о проведении индивидуальных профилактических работ с несовершеннолетними, которые неоднократно совершили правонарушения против общественной безопасности, нравственности или в области охраны собственности, документ доступен в думской электронной базе. Авторами инициативы выступила группа депутатов Госдумы. Законопроектом предлагается проводить с несовершеннолетними индивидуальные профилактические работы в условиях центров органов внутренних дел по профилактике правонарушений несовершеннолетних, в том числе по таким правонарушениям как: дискредитация Вооруженных сил РФ, пропаганда нацистской или экстремистской символики, побои, нарушение антинаркотического законодательства и мелкое хищение. Такие работы предлагается проводить при условии совершения этих правонарушений двух и более раз в течение года, в том числе до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность. "Законопроектом предлагается наделить ЦВСНП (Центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей - ред.) полномочиями по проведению индивидуальной профилактической работы с направленными несовершеннолетними, выявлению среди них лиц, причастных к совершению преступлений и общественно опасных деяний, фактов жестокого обращения с ними и (или) вовлечения их в совершение правонарушений и антиобщественных действий либо склонения их к суицидальным действиям или совершения по отношению к ним других противоправных деяний со стороны иных лиц, а также установлению обстоятельств, причин и условий их совершения", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Также предлагается переименовать ЦВСНП в Центры органов внутренних дел по профилактике правонарушений несовершеннолетних. По мнению авторов законопроекта, его принятие будет способствовать устранению причин и условий, способствующих неоднократным противозаконным и антиобщественным действиям, восстановлению нарушенных прав ребенка, налаживанию детско-родительских отношений.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В ГД внесли проект о профилактике среди несовершеннолетних правонарушителей

В ГД РФ внесли проект о профилактике среди несовершеннолетних правонарушителей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о проведении индивидуальных профилактических работ с несовершеннолетними, которые неоднократно совершили правонарушения против общественной безопасности, нравственности или в области охраны собственности, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами инициативы выступила группа депутатов Госдумы. Законопроектом предлагается проводить с несовершеннолетними индивидуальные профилактические работы в условиях центров органов внутренних дел по профилактике правонарушений несовершеннолетних, в том числе по таким правонарушениям как: дискредитация Вооруженных сил РФ, пропаганда нацистской или экстремистской символики, побои, нарушение антинаркотического законодательства и мелкое хищение. Такие работы предлагается проводить при условии совершения этих правонарушений двух и более раз в течение года, в том числе до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность.
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"Законопроектом предлагается наделить ЦВСНП (Центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей - ред.) полномочиями по проведению индивидуальной профилактической работы с направленными несовершеннолетними, выявлению среди них лиц, причастных к совершению преступлений и общественно опасных деяний, фактов жестокого обращения с ними и (или) вовлечения их в совершение правонарушений и антиобщественных действий либо склонения их к суицидальным действиям или совершения по отношению к ним других противоправных деяний со стороны иных лиц, а также установлению обстоятельств, причин и условий их совершения", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Также предлагается переименовать ЦВСНП в Центры органов внутренних дел по профилактике правонарушений несовершеннолетних.
По мнению авторов законопроекта, его принятие будет способствовать устранению причин и условий, способствующих неоднократным противозаконным и антиобщественным действиям, восстановлению нарушенных прав ребенка, налаживанию детско-родительских отношений.
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