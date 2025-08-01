https://ria.ru/20250801/gaza-2032912181.html

Посол США в Израиле удалил публикацию о любви жителей Газы к Трампу

Посол США в Израиле удалил публикацию о любви жителей Газы к Трампу - РИА Новости, 01.08.2025

Посол США в Израиле удалил публикацию о любви жителей Газы к Трампу

Посол США в Израиле Майк Хакаби после визита спецпосланника США Стивена Уиткоффа в Газу для оценки гуманитарной обстановки написал в соцсетях, что жители Газы... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T20:10:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Посол США в Израиле Майк Хакаби после визита спецпосланника США Стивена Уиткоффа в Газу для оценки гуманитарной обстановки написал в соцсетях, что жители Газы любят американского президента Дональда Трампа, однако затем быстро удалил публикацию, сообщает газета Telegraph. Как напоминает издание, Хакаби сопровождал Уиткоффа во время его визита в анклав. "В быстро удаленном твите, опубликованном после визита, господин Хакаби заявил, что жители Газы "любят" господина Трампа и "считают, что он помогает", - говорится в сообщении газеты. В пятницу спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что провел более пяти часов в Газе для оценки гуманитарной обстановки и обсуждения поставок продовольствия и медикаментов. Трамп ранее поставил под сомнение утверждение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в секторе Газа нет голода, отметив, что, судя по телевизионным кадрам, дети там выглядят очень голодными. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля заявил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием. В этом году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Генеральный директор ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе затрагивает более 10% населения, при этом более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он отметил, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ.

https://ria.ru/20250801/tramp-2032881964.html

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в мире, сша, израиль, сектор газа, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году