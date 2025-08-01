https://ria.ru/20250801/gaza-2032828729.html

Действия Израиля в Газе противоречат еврейским ценностям, считает раввин

Действия Израиля в Газе противоречат еврейским ценностям, считает раввин - РИА Новости, 01.08.2025

Действия Израиля в Газе противоречат еврейским ценностям, считает раввин

Действия Израиля в секторе Газа противоречат всем еврейским ценностям, заявил раввин из Нидерландов Эдвард ван Вулен, подписавший петицию с призывом к... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T14:17:00+03:00

2025-08-01T14:17:00+03:00

2025-08-01T14:17:00+03:00

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ГААГА, 1 авг - РИА Новости. Действия Израиля в секторе Газа противоречат всем еврейским ценностям, заявил раввин из Нидерландов Эдвард ван Вулен, подписавший петицию с призывом к израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху прекратить там насилие, сообщила газета Volkskrant. "Еврейский народ столкнулся с серьёзным моральным кризисом, который угрожает самим основам иудаизма как этического голоса, которым он был со времён пророков Израиля. Мы не можем молчать об этом", - говорится в петиции под названием "Письма раввинов со всего мира" с призывом к Нетаньяху положить конец насилию в Газе. Петицию подписали более 1200 человек, один из которых - раввин Эдвард ван Вулен, бывший куратор Еврейского исторического музея в Амстердаме, соучредитель Консультативного совета иудеев и христиан в Нидерландах (OJEC). "Газа находится в ужасном состоянии, что напоминает мне о том, в каком ужасном положении находились евреи в период с 1939 по 1945 год. Если бы подобные кадры транслировались по всему миру тогда, что было невозможно, Холокост можно было бы предотвратить", - заявил ван Вулен газете. Раввин признался, что много раз бывал в Израиле и видел "ужасные вещи". По его словам, у населения на оккупированных Израилем территориях нет равных прав. "Я вижу, как израильтяне совершают поступки, противоречащие всем еврейским ценностям. В еврейской Библии говорится, что все люди созданы по образу и подобию Бога, а потому все равны. Они имеют право на все формы человеческого достоинства. Другая главная заповедь - любить ближних... Более того, библейские пророки всегда выступали против несправедливости... И эти ценности позорно попираются израильтянами в Газе, на Западном берегу, в Южном Ливане и Сирии", - констатировал ван Вулен. По словам раввина, протест в петиции отражает то, с чем борются многие евреи - преследования, дискриминацию и изгнание. В понедельник кабмин Нидерландов объявил персонами нон грата министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов страны Бецалеля Смотрича, им будет запрещен въезд в Нидерланды. Как сообщил Велдкамп в письме парламенту, такое решение принято потому, что Смотрич и Бен-Гвир неоднократно подстрекали поселенцев к насилию в отношении палестинцев, выступали за расширение незаконных поселений и призывали к этническим чисткам в секторе Газа. Во вторник глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп вызвал посла Израиля и призвал власти этой страны изменить свой курс и положить конец катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа. По его словам, правительство Нидерландов уже два года ведет диалог с израильскими властями, однако он не дает никакого эффекта, как это видно по нынешней ситуации в полуэксклаве. Армия обороны Израиля 18 мая приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона" по окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС. Международные организации и ряд стран ЕС предупреждают о гуманитарной катастрофе и голоде в анклаве из-за отказа израильских властей пропускать гуманитарную помощь в нужных объемах. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.

https://ria.ru/20250731/izrail-2032726133.html

https://ria.ru/20250730/gaza-2032379327.html

https://ria.ru/20250801/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, палестина, сектор газа, нидерланды