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ФСБ опубликовала видео задержания агента ВСУ в Севастополе

ФСБ опубликовала видео задержания агента ВСУ в Севастополе - РИА Новости, 01.08.2025

ФСБ опубликовала видео задержания агента ВСУ в Севастополе

ФСБ России опубликовала видеоролик с кадрами задержания агента ВСУ в Севастополе, который фотографировал и снабжал украинскую сторону данными о системах ПВО в... РИА Новости, 01.08.2025

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2025-08-01T10:20:00+03:00

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происшествия

севастополь

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. ФСБ России опубликовала видеоролик с кадрами задержания агента ВСУ в Севастополе, который фотографировал и снабжал украинскую сторону данными о системах ПВО в городе. На кадрах показано, как оперативники врываются в квартиру и задерживают человека, лежавшего на кровати, выводят его из здания и сажают в служебный автомобиль. Далее показан допрос злоумышленника. Ранее ФСБ сообщила, что житель Севастополя был задержан за государственную измену. Он связался с представителем сил специальных операций ВСУ через Telegram-канал, использовавшийся украинскими спецслужбами для сбора разведданных, и передавал им сведения о заступлении на боевое дежурство средств ПВО и координаты их мест расположения.

https://ria.ru/20250731/zaderzhanie-2032561697.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание агента ВСУ, собиравшего данные об объектах ПВО в Севастополе ФСБ показала видео задержания агента ВСУ, собиравшего данные об объектах ПВО в Севастополе. 2025-08-01T10:20 true PT3M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, севастополь, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины