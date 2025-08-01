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ФСБ опубликовала видео задержания агента ВСУ в Севастополе - РИА Новости, 01.08.2025
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10:20 01.08.2025 (обновлено: 10:21 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/fsb-2032777084.html
ФСБ опубликовала видео задержания агента ВСУ в Севастополе
ФСБ опубликовала видео задержания агента ВСУ в Севастополе - РИА Новости, 01.08.2025
ФСБ опубликовала видео задержания агента ВСУ в Севастополе
ФСБ России опубликовала видеоролик с кадрами задержания агента ВСУ в Севастополе, который фотографировал и снабжал украинскую сторону данными о системах ПВО в... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T10:20:00+03:00
2025-08-01T10:21:00+03:00
происшествия
севастополь
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. ФСБ России опубликовала видеоролик с кадрами задержания агента ВСУ в Севастополе, который фотографировал и снабжал украинскую сторону данными о системах ПВО в городе. На кадрах показано, как оперативники врываются в квартиру и задерживают человека, лежавшего на кровати, выводят его из здания и сажают в служебный автомобиль. Далее показан допрос злоумышленника. Ранее ФСБ сообщила, что житель Севастополя был задержан за государственную измену. Он связался с представителем сил специальных операций ВСУ через Telegram-канал, использовавшийся украинскими спецслужбами для сбора разведданных, и передавал им сведения о заступлении на боевое дежурство средств ПВО и координаты их мест расположения.
https://ria.ru/20250731/zaderzhanie-2032561697.html
севастополь
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РИА Новости
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Задержание агента ВСУ, собиравшего данные об объектах ПВО в Севастополе
ФСБ показала видео задержания агента ВСУ, собиравшего данные об объектах ПВО в Севастополе.
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происшествия, севастополь, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Происшествия, Севастополь, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
ФСБ опубликовала видео задержания агента ВСУ в Севастополе

ФСБ показала видео задержания агента ВСУ, снабжавшего Киев данными о ПВО

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. ФСБ России опубликовала видеоролик с кадрами задержания агента ВСУ в Севастополе, который фотографировал и снабжал украинскую сторону данными о системах ПВО в городе.
На кадрах показано, как оперативники врываются в квартиру и задерживают человека, лежавшего на кровати, выводят его из здания и сажают в служебный автомобиль. Далее показан допрос злоумышленника.
Ранее ФСБ сообщила, что житель Севастополя был задержан за государственную измену. Он связался с представителем сил специальных операций ВСУ через Telegram-канал, использовавшийся украинскими спецслужбами для сбора разведданных, и передавал им сведения о заступлении на боевое дежурство средств ПВО и координаты их мест расположения.
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ПроисшествияСевастопольРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
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