https://ria.ru/20250801/fsb-2032772999.html

Жителя Севастополя обвинили в госизмене

Жителя Севастополя обвинили в госизмене - РИА Новости, 01.08.2025

Жителя Севастополя обвинили в госизмене

Задержан за государственную измену житель Севастополя, передавший украинской разведке данные об объектах ПВО в городе, сообщает ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T09:46:00+03:00

2025-08-01T09:46:00+03:00

2025-08-01T09:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

севастополь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Задержан за государственную измену житель Севастополя, передавший украинской разведке данные об объектах ПВО в городе, сообщает ЦОС ФСБ РФ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Севастополе пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1978 года рождения, подозреваемого в совершении государственной измены", - говорится в сообщении.Отмечается, что мужчина связался с представителем сил специальных операций ВСУ через Telegram-канал, использовавшийся украинскими спецслужбами для сбора разведданных."По заданию куратора фигурант осуществил фото- и видеофиксацию работы объектов противовоздушной обороны в Севастополе. Полученные сведения о заступлении на боевое дежурство средств ПВО и координаты их мест расположения фигурант передал украинской разведке через мессенджер", - отмечается в релизе.Задержанный дал признательные показания, возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России "Государственная измена". Он арестован.

https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html

https://ria.ru/20240207/gosizmena-1926010237.html

севастополь

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севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, россия, вооруженные силы украины