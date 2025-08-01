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Жителя Севастополя обвинили в госизмене - РИА Новости, 01.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:46 01.08.2025 (обновлено: 09:50 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/fsb-2032772999.html
Жителя Севастополя обвинили в госизмене
Жителя Севастополя обвинили в госизмене - РИА Новости, 01.08.2025
Жителя Севастополя обвинили в госизмене
Задержан за государственную измену житель Севастополя, передавший украинской разведке данные об объектах ПВО в городе, сообщает ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T09:46:00+03:00
2025-08-01T09:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
севастополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Задержан за государственную измену житель Севастополя, передавший украинской разведке данные об объектах ПВО в городе, сообщает ЦОС ФСБ РФ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Севастополе пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1978 года рождения, подозреваемого в совершении государственной измены", - говорится в сообщении.Отмечается, что мужчина связался с представителем сил специальных операций ВСУ через Telegram-канал, использовавшийся украинскими спецслужбами для сбора разведданных."По заданию куратора фигурант осуществил фото- и видеофиксацию работы объектов противовоздушной обороны в Севастополе. Полученные сведения о заступлении на боевое дежурство средств ПВО и координаты их мест расположения фигурант передал украинской разведке через мессенджер", - отмечается в релизе.Задержанный дал признательные показания, возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России "Государственная измена". Он арестован.
https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html
https://ria.ru/20240207/gosizmena-1926010237.html
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севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Россия, Вооруженные силы Украины
Жителя Севастополя обвинили в госизмене

ФСБ: жителя Севастополя обвинили в госизмене

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Задержан за государственную измену житель Севастополя, передавший украинской разведке данные об объектах ПВО в городе, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Севастополе пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1978 года рождения, подозреваемого в совершении государственной измены", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что мужчина связался с представителем сил специальных операций ВСУ через Telegram-канал, использовавшийся украинскими спецслужбами для сбора разведданных.
"По заданию куратора фигурант осуществил фото- и видеофиксацию работы объектов противовоздушной обороны в Севастополе. Полученные сведения о заступлении на боевое дежурство средств ПВО и координаты их мест расположения фигурант передал украинской разведке через мессенджер", - отмечается в релизе.
Задержанный дал признательные показания, возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России "Государственная измена". Он арестован.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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