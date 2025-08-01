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Макрон сообщил о проведении операции по сбросу помощи для жителей Газы - РИА Новости, 01.08.2025
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15:35 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/frantsiya-2032856100.html
Макрон сообщил о проведении операции по сбросу помощи для жителей Газы
Макрон сообщил о проведении операции по сбросу помощи для жителей Газы - РИА Новости, 01.08.2025
Макрон сообщил о проведении операции по сбросу помощи для жителей Газы
Французские военные провели операцию по сбросу с воздуха гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, сообщил в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T15:35:00+03:00
2025-08-01T15:35:00+03:00
в мире
франция
эммануэль макрон
израиль
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ПАРИЖ, 1 авг - РИА Новости. Французские военные провели операцию по сбросу с воздуха гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, сообщил в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил, что с пятницы Франция начнет сбрасывать с самолетов гумпомощь для жителей Газы. На четырех рейсах туда доставят 40 тонн припасов. "В свете чрезвычайной ситуации мы только что провели операцию по сбросу продовольствия в Газе. Спасибо нашим иорданским, эмиратским и немецким партнерам за их поддержку, а также нашим военным", - написал Макрон на своей странице в соцсети X, не уточняя при этом, какое количество помощи из обещанных 40 тонн было доставлено. Французский президент подчеркнул, что сбрасывать припасы с воздуха недостаточно, и призвал Израиль "открыть полный гуманитарный доступ" в анклав, чтобы "ответить на угрозу голода". Армия обороны Израиля 26 июля решила возобновить сброс с воздуха гумпомощи для жителей сектора Газа. Также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля заявил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием. В этом году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Генеральный директор ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе затрагивает более 10% населения, при этом более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он отметил, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
https://ria.ru/20250801/gaza-2032828729.html
https://ria.ru/20250731/izrail-2032726133.html
https://ria.ru/20250801/konflikt-1915630213.html
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израиль
сектор газа
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в мире, франция, эммануэль макрон, израиль, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Израиль, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Макрон сообщил о проведении операции по сбросу помощи для жителей Газы

Макрон: Франция провела операцию по сбросу гуманитарной помощи для жителей Газы

© AP Photo / Benoit TessierЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 1 авг - РИА Новости. Французские военные провели операцию по сбросу с воздуха гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, сообщил в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон.
Ранее глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил, что с пятницы Франция начнет сбрасывать с самолетов гумпомощь для жителей Газы. На четырех рейсах туда доставят 40 тонн припасов.
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"В свете чрезвычайной ситуации мы только что провели операцию по сбросу продовольствия в Газе. Спасибо нашим иорданским, эмиратским и немецким партнерам за их поддержку, а также нашим военным", - написал Макрон на своей странице в соцсети X, не уточняя при этом, какое количество помощи из обещанных 40 тонн было доставлено.
Французский президент подчеркнул, что сбрасывать припасы с воздуха недостаточно, и призвал Израиль "открыть полный гуманитарный доступ" в анклав, чтобы "ответить на угрозу голода".
Армия обороны Израиля 26 июля решила возобновить сброс с воздуха гумпомощи для жителей сектора Газа. Также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы.
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля заявил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием. В этом году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине.
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Генеральный директор ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе затрагивает более 10% населения, при этом более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он отметил, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
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