Макрон сообщил о проведении операции по сбросу помощи для жителей Газы
Макрон: Франция провела операцию по сбросу гуманитарной помощи для жителей Газы
© AP Photo / Benoit TessierЭммануэль Макрон
© AP Photo / Benoit Tessier
Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 авг - РИА Новости. Французские военные провели операцию по сбросу с воздуха гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, сообщил в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон.
Ранее глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил, что с пятницы Франция начнет сбрасывать с самолетов гумпомощь для жителей Газы. На четырех рейсах туда доставят 40 тонн припасов.
"В свете чрезвычайной ситуации мы только что провели операцию по сбросу продовольствия в Газе. Спасибо нашим иорданским, эмиратским и немецким партнерам за их поддержку, а также нашим военным", - написал Макрон на своей странице в соцсети X, не уточняя при этом, какое количество помощи из обещанных 40 тонн было доставлено.
Французский президент подчеркнул, что сбрасывать припасы с воздуха недостаточно, и призвал Израиль "открыть полный гуманитарный доступ" в анклав, чтобы "ответить на угрозу голода".
Армия обороны Израиля 26 июля решила возобновить сброс с воздуха гумпомощи для жителей сектора Газа. Также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы.
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля заявил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием. В этом году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине.
Генеральный директор ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе затрагивает более 10% населения, при этом более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он отметил, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.