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Правительство Финляндия не готовит предложение о признании Палестины
Правительство Финляндия не готовит предложение о признании Палестины - РИА Новости, 01.08.2025
Правительство Финляндия не готовит предложение о признании Палестины
Правительство Финляндии пока не готовит предложение о признании Палестины, заявил финский премьер-министр Петтери Орпо. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T16:11:00+03:00
2025-08-01T16:11:00+03:00
2025-08-01T16:13:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Правительство Финляндии пока не готовит предложение о признании Палестины, заявил финский премьер-министр Петтери Орпо. Главы МИД 15 западных стран по итогам конференции по урегулированию на Ближнем Востоке в Нью-Йорке в среду призвали к признанию государства Палестина. Финляндия также присоединилась к призыву, однако не все финские партии поддержали это заявление. Критику высказали, в частности, входящие в правительство "Христианские демократы" и "Истинные финны", по мнению которых, вопрос признания Палестины сейчас неактуален. "На данном этапе правительство не готовит такое предложение", - заявил Орпо, комментируя вопрос о признании Палестины Финляндией. Трансляцию его пресс-конференции вели финские СМИ. Как уточнил Орпо, правительство планирует тщательно рассмотреть палестинский вопрос до сессии ООН, которая состоится в сентябре. Премьер-министр добавил, что Финляндия придерживается модели двух государств в отношении палестино-израильского конфликта. Президент республики Александр Стубб заявил в четверг, что Финляндия готова признать Палестину, если правительство подготовит такое предложение. Государство Палестина признают 147 стран, США не входят в их число. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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в мире, палестина, финляндия, петтери орпо
В мире, Палестина, Финляндия, Петтери Орпо
Правительство Финляндия не готовит предложение о признании Палестины
Орпо: Финляндия пока не готовит положение о признании Палестины