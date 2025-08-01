https://ria.ru/20250801/finlyandiya-2032867154.html

Правительство Финляндия не готовит предложение о признании Палестины

Правительство Финляндия не готовит предложение о признании Палестины - РИА Новости, 01.08.2025

Правительство Финляндия не готовит предложение о признании Палестины

Правительство Финляндии пока не готовит предложение о признании Палестины, заявил финский премьер-министр Петтери Орпо. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T16:11:00+03:00

2025-08-01T16:11:00+03:00

2025-08-01T16:13:00+03:00

в мире

палестина

финляндия

петтери орпо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Правительство Финляндии пока не готовит предложение о признании Палестины, заявил финский премьер-министр Петтери Орпо. Главы МИД 15 западных стран по итогам конференции по урегулированию на Ближнем Востоке в Нью-Йорке в среду призвали к признанию государства Палестина. Финляндия также присоединилась к призыву, однако не все финские партии поддержали это заявление. Критику высказали, в частности, входящие в правительство "Христианские демократы" и "Истинные финны", по мнению которых, вопрос признания Палестины сейчас неактуален. "На данном этапе правительство не готовит такое предложение", - заявил Орпо, комментируя вопрос о признании Палестины Финляндией. Трансляцию его пресс-конференции вели финские СМИ. Как уточнил Орпо, правительство планирует тщательно рассмотреть палестинский вопрос до сессии ООН, которая состоится в сентябре. Премьер-министр добавил, что Финляндия придерживается модели двух государств в отношении палестино-израильского конфликта. Президент республики Александр Стубб заявил в четверг, что Финляндия готова признать Палестину, если правительство подготовит такое предложение. Государство Палестина признают 147 стран, США не входят в их число. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20250731/tramp-2032509838.html

https://ria.ru/20250731/britanija-2032494004.html

палестина

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, палестина, финляндия, петтери орпо