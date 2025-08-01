https://ria.ru/20250801/fidan-2032919560.html

Фидан считает, что число признавших Палестину государств будет расти

Фидан считает, что число признавших Палестину государств будет расти - РИА Новости, 01.08.2025

Фидан считает, что число признавших Палестину государств будет расти

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил на встрече с делегацией палестинского движения ХАМАС, что число признавших Палестину государств будет... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T21:43:00+03:00

2025-08-01T21:43:00+03:00

2025-08-01T21:43:00+03:00

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СТАМБУЛ, 1 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил на встрече с делегацией палестинского движения ХАМАС, что число признавших Палестину государств будет постоянно расти, а изоляция Израиля - усиливаться, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. Встреча Фидана с делегацией ХАМАС во главе с председателем руководящего совета движения Мухаммедом Дервишем состоялась в Стамбуле в пятницу. Фидан в ходе встречи заявил, что Израиль не демонстрирует серьезного подхода к переговорам о прекращении огня и продолжает "политику геноцида". "Министр заявил, что Израиль затягивает переговоры, чтобы сломить сопротивление жителей Газы и заставить их тем самым покинуть их дома", - сообщил источник. По словам Фидана, Турция выступает за продолжение переговоров о прекращении огня и никогда не примет шаги Израиля по аннексии Западного берега реки Иордан. "Фидан отметил, что поддержка палестинцев мировой общественностью растет, всё больше стран под давлением общественности признают государство Палестина, а Израиль оказывается во все большей изоляции", - сообщил источник. Министр отметил, что Анкара продолжит поддержку палестинцев. В свою очередь делегация ХАМАС заявила, что начавшей поступать в сектор Газа гуманитарной помощи недостаточно, а Израиль не желает урегулировать проблему. Конференция по ближневосточному урегулированию и перспективам признания палестинского государства началась в понедельник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Ее председателями стали Франция и Саудовская Аравия. Как сообщил МИД Франции в коммюнике, по итогам конференции главы МИД 15 западных стран призвали к признанию государства Палестина по урегулированию на Ближнем Востоке в Нью-Йорке. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20250801/fidan-2032891882.html

https://ria.ru/20250801/tramp-2032881964.html

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в мире, палестина, израиль, турция, хакан фидан, хамас, оон