https://ria.ru/20250801/fidan-2032891882.html

Фидан обсудил с саудовским коллегой ситуацию в Газе, сообщил источник

Фидан обсудил с саудовским коллегой ситуацию в Газе, сообщил источник - РИА Новости, 01.08.2025

Фидан обсудил с саудовским коллегой ситуацию в Газе, сообщил источник

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил с саудовским коллегой Фейсалом Аль Саудом ситуацию в секторе Газа, шаги ряда стран по признанию Палестины и... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T17:52:00+03:00

2025-08-01T17:52:00+03:00

2025-08-01T18:44:00+03:00

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СТАМБУЛ, 1 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил с саудовским коллегой Фейсалом Аль Саудом ситуацию в секторе Газа, шаги ряда стран по признанию Палестины и обстановку в Сирии, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. Телефонный разговор состоялся в пятницу. "В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в Газе, были оценены шаги, которые можно предпринять для признания палестинского государства в рамках резолюции ГА ООН. Также министры обсудили последние события в Сирии", - сообщил источник. После этого разговора Фидан побеседовал по телефону с катарским коллегой Мухаммадом Аль Тани, обсудив усилия по достижению прекращения огня в Газе, добавил источник.Конференция по ближневосточному урегулированию и перспективам признания палестинского государства началась в понедельник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Ее председателями стали Франция и Саудовская Аравия. Как сообщил МИД Франции в коммюнике, по итогам конференции главы МИД 15 западных стран призвали к признанию государства Палестина по урегулированию на Ближнем Востоке в Нью-Йорке. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20250725/ukraina-2031538115.html

https://ria.ru/20250725/gaza-2031541538.html

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в мире, турция, хакан фидан, палестина, ближний восток