Необычный театр, ярмарка и вкусный фо-бо. Как Вьетнам удивляет Москву

Еще пару недель назад на Манежной медитировали, рисовали мехенди на руках, вдыхали запах карри и пробовали сырные лепешки. Фестиваль индийской культуры посетили более 800 тысяч гостей.

Теперь настало время знакомства с культурой Вьетнама. Организованный правительством Москвы и посольством Социалистической Республики Вьетнам фестиваль привлекает тысячи гостей. Ежедневно с 11 до 19 часов на площади в окружении тропических растений проходят десятки мероприятий.