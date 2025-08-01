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Необычный театр, ярмарка и вкусный фо-бо. Как Вьетнам удивляет Москву - РИА Новости, 01.08.2025
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Туризм
 
08:00 01.08.2025 (обновлено: 08:03 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/festival-2031871734.html
Необычный театр, ярмарка и вкусный фо-бо. Как Вьетнам удивляет Москву
Необычный театр, ярмарка и вкусный фо-бо. Как Вьетнам удивляет Москву - РИА Новости, 01.08.2025
Необычный театр, ярмарка и вкусный фо-бо. Как Вьетнам удивляет Москву
В Москве на Манежной площади до 3 августа проходит фестиваль культуры Вьетнама "Симфония тропических красок", посвященный 75-летию установления дипломатических... РИА Новости, 01.08.2025
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. В Москве на Манежной площади до 3 августа проходит фестиваль культуры Вьетнама "Симфония тропических красок", посвященный 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. На площадке в самом сердце столицы — знакомство с национальными танцами, музыкой и боевыми искусствами. А еще — выставки традиционной одежды, мастер-классы и дегустации. Как получить максимум удовольствия от визита, чему научиться и что попробовать — в материале РИА Новости.
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Необычный театр, ярмарка и вкусный фо-бо. Как Вьетнам удивляет Москву

В Москве на фестивале вьетнамской культуры проводятся мастер-классы и дегустации

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. В Москве на Манежной площади до 3 августа проходит фестиваль культуры Вьетнама "Симфония тропических красок", посвященный 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. На площадке в самом сердце столицы — знакомство с национальными танцами, музыкой и боевыми искусствами. А еще — выставки традиционной одежды, мастер-классы и дегустации. Как получить максимум удовольствия от визита, чему научиться и что попробовать — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Еще пару недель назад на Манежной медитировали, рисовали мехенди на руках, вдыхали запах карри и пробовали сырные лепешки. Фестиваль индийской культуры посетили более 800 тысяч гостей.

Теперь настало время знакомства с культурой Вьетнама. Организованный правительством Москвы и посольством Социалистической Республики Вьетнам фестиваль привлекает тысячи гостей. Ежедневно с 11 до 19 часов на площади в окружении тропических растений проходят десятки мероприятий.

Посетители на фестивале культуры Вьетнама на Манежной площади в Москве

Еще пару недель назад на Манежной медитировали, рисовали мехенди на руках, вдыхали запах карри и пробовали сырные лепешки. Фестиваль индийской культуры посетили более 800 тысяч гостей.

Теперь настало время знакомства с культурой Вьетнама. Организованный правительством Москвы и посольством Социалистической Республики Вьетнам фестиваль привлекает тысячи гостей. Ежедневно с 11 до 19 часов на площади в окружении тропических растений проходят десятки мероприятий.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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1 из 14
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Фестиваль называется "Симфония тропических красок". Их тут действительно много — в дизайне площадок, национальной одежде участников и ярких игрушках, куклах.

Перформанс вьетнамских артистов на фестивале культуры Вьетнама на Манежной площади в Москве

Фестиваль называется "Симфония тропических красок". Их тут действительно много — в дизайне площадок, национальной одежде участников и ярких игрушках, куклах.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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2 из 14
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Здесь можно увидеть представление одного из самых древних кукольных театров мира — на воде. Он зародился в XI веке в дельте Красной реки на севере страны. Сценой было затопленное рисовое поле, артисты — коротавшие время в сезон дождей крестьяне.

Сейчас актеры уникального кукольного театра работают по пояс в воде и управляют куклами с помощью длинных шестов и веревок. Деревянные фигурки двигаются под этническую музыку, повествуя о жизни и традициях.

Главный герой — мальчик Тэу, который высмеивает злодеев и помогает добрым людям.

Кукольный театр на воде на фестивале культуры Вьетнама на Манежной площади в Москве

Здесь можно увидеть представление одного из самых древних кукольных театров мира — на воде. Он зародился в XI веке в дельте Красной реки на севере страны. Сценой было затопленное рисовое поле, артисты — коротавшие время в сезон дождей крестьяне.

Сейчас актеры уникального кукольного театра работают по пояс в воде и управляют куклами с помощью длинных шестов и веревок. Деревянные фигурки двигаются под этническую музыку, повествуя о жизни и традициях.

Главный герой — мальчик Тэу, который высмеивает злодеев и помогает добрым людям.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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3 из 14
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Розовый лотос — национальный цветок Вьетнама. Считается, что растение посвящено Будде, символизирует возвышение над миром, силу духа, целеустремленность и чистоту. Розовый цвет символизирует любовь, скромную красоту и волю к жизни.

Лотосы распускаются в первой половине лета.

Сейчас — самый сезон. На фестивале туристы активно фотографируются на их фоне.

Посетители на фестивале культуры Вьетнама на Манежной площади в Москве

Розовый лотос — национальный цветок Вьетнама. Считается, что растение посвящено Будде, символизирует возвышение над миром, силу духа, целеустремленность и чистоту. Розовый цвет символизирует любовь, скромную красоту и волю к жизни.

Лотосы распускаются в первой половине лета.

Сейчас — самый сезон. На фестивале туристы активно фотографируются на их фоне.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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4 из 14
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Музыки тоже много. Знакомство с московской публикой вьетнамские музыканты начали с "Калинки".

Театр песни и танца Министерства общественной безопасности Вьетнама исполняет народную музыку. Звучат бамбуковые и тростниковые инструменты, а также монохорд дан бау.

Посетительница на фестивале культуры Вьетнама на Манежной площади в Москве

Музыки тоже много. Знакомство с московской публикой вьетнамские музыканты начали с "Калинки".

Театр песни и танца Министерства общественной безопасности Вьетнама исполняет народную музыку. Звучат бамбуковые и тростниковые инструменты, а также монохорд дан бау.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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5 из 14
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

"Нравится праздничная, доброжелательная атмосфера, яркие краски, необычная кухня. От жары спасают растения и вкусные фруктовые напитки", — говорит посетительница Нина Осипова.

Посетители на фестивале культуры Вьетнама на Манежной площади в Москве

"Нравится праздничная, доброжелательная атмосфера, яркие краски, необычная кухня. От жары спасают растения и вкусные фруктовые напитки", — говорит посетительница Нина Осипова.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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6 из 14
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Среди народных танцев Вьетнама есть необычные — с бамбуковыми шестами.

В выходные можно познакомиться с боевым искусством вовинам, созданным в 1930-е годы.

Выступление артистов на фестивале культуры Вьетнама на Манежной площади в Москве

Среди народных танцев Вьетнама есть необычные — с бамбуковыми шестами.

В выходные можно познакомиться с боевым искусством вовинам, созданным в 1930-е годы.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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7 из 14
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

На кулинарных мастер-классах шеф-повара показывают, как готовить знаменитый суп фо-бо, добиваясь гармонии бульона и специй.

Гости учились заворачивать спринг-роллы и делать десерты из зеленого риса.

Здесь же можно продегустировать крепкий кофе со сгущенным молоком и сайгонские булки.

Посетители на ярмарке на фестивале культуры Вьетнама на Манежной площади в Москве

На кулинарных мастер-классах шеф-повара показывают, как готовить знаменитый суп фо-бо, добиваясь гармонии бульона и специй.

Гости учились заворачивать спринг-роллы и делать десерты из зеленого риса.

Здесь же можно продегустировать крепкий кофе со сгущенным молоком и сайгонские булки.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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8 из 14
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Фрукты тоже есть — например, вкуснейшие манго.

А еще — сэндвич бань-ми, одно из самых популярных блюд стритфуда. Рецептом делились вьетнамские повара: в булку нужно положить много овощного салата, креветок и соуса.

Запить еду предлагают напитком из персика, маракуйи и льда.

Посетители выбирают товары на ярмарке на фестивале культуры Вьетнама на Манежной площади в Москве

Фрукты тоже есть — например, вкуснейшие манго.

А еще — сэндвич бань-ми, одно из самых популярных блюд стритфуда. Рецептом делились вьетнамские повара: в булку нужно положить много овощного салата, креветок и соуса.

Запить еду предлагают напитком из персика, маракуйи и льда.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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9 из 14
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

В творческих мастерских расписывают традиционные шляпы нон, лепят игрушки из рисового теста и создают народные рисунки донгхо.

На выставке "Лаковый сад — цвета тропиков" показывают уникальные лаковые предметы, выполненными ведущим вьетнамским брендом LáArt на стыке традиции и современности.

Посетители на фестивале культуры Вьетнама на Манежной площади в Москве

В творческих мастерских расписывают традиционные шляпы нон, лепят игрушки из рисового теста и создают народные рисунки донгхо.

На выставке "Лаковый сад — цвета тропиков" показывают уникальные лаковые предметы, выполненными ведущим вьетнамским брендом LáArt на стыке традиции и современности.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
10 из 14
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Дизайнер Ву Вьет Ха представляет коллекцию национальной одежды аозай.

С помощью изображений на ткани лотоса, ромашек, лилий мастер рассказывает о смене времен года в крупнейшем городе страны. Коллекция так и называется — "Ханой и 12 сезонов цветов".

Модели на показе коллекции одежды на фестивале культуры Вьетнама на Манежной площади в Москве

Дизайнер Ву Вьет Ха представляет коллекцию национальной одежды аозай.

С помощью изображений на ткани лотоса, ромашек, лилий мастер рассказывает о смене времен года в крупнейшем городе страны. Коллекция так и называется — "Ханой и 12 сезонов цветов".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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11 из 14
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

На фестивале оборудованы зоны для фотосессий. В национальных костюмах получаются колоритные фотографии.

Посетители на фестивале культуры Вьетнама на Манежной площади в Москве

На фестивале оборудованы зоны для фотосессий. В национальных костюмах получаются колоритные фотографии.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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12 из 14
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

"Это мероприятие станет ярким свидетельством дружбы и взаимопонимания между нашими народами и позволит жителям России ближе познакомиться с Вьетнамом, его богатыми традициями и открытыми, доброжелательными людьми", — заявил на открытии фестиваля посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой.

Чрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации Данг Минь Кхой, супруга генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама Нго Фыонг Ли, первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Яцкин и руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина на фестивале культуры Вьетнама на Манежной площади в Москве

"Это мероприятие станет ярким свидетельством дружбы и взаимопонимания между нашими народами и позволит жителям России ближе познакомиться с Вьетнамом, его богатыми традициями и открытыми, доброжелательными людьми", — заявил на открытии фестиваля посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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13 из 14
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Мероприятие усилило взаимный интерес: в 2024-м Москву посетили свыше 36 тысяч вьетнамцев, четверть — с деловыми целями. Это на 15 процентов больше, чем годом ранее, отметили в комитете по туризму столицы.

Посетители на фестивале культуры Вьетнама на Манежной площади в Москве

Мероприятие усилило взаимный интерес: в 2024-м Москву посетили свыше 36 тысяч вьетнамцев, четверть — с деловыми целями. Это на 15 процентов больше, чем годом ранее, отметили в комитете по туризму столицы.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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14 из 14
 
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