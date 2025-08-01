Необычный театр, ярмарка и вкусный фо-бо. Как Вьетнам удивляет Москву

В Москве на фестивале вьетнамской культуры проводятся мастер-классы и дегустации
Еще пару недель назад на Манежной медитировали, рисовали мехенди на руках, вдыхали запах карри и пробовали сырные лепешки. Фестиваль индийской культуры посетили более 800 тысяч гостей.
Теперь настало время знакомства с культурой Вьетнама. Организованный правительством Москвы и посольством Социалистической Республики Вьетнам фестиваль привлекает тысячи гостей. Ежедневно с 11 до 19 часов на площади в окружении тропических растений проходят десятки мероприятий.
Еще пару недель назад на Манежной медитировали, рисовали мехенди на руках, вдыхали запах карри и пробовали сырные лепешки. Фестиваль индийской культуры посетили более 800 тысяч гостей.
Теперь настало время знакомства с культурой Вьетнама. Организованный правительством Москвы и посольством Социалистической Республики Вьетнам фестиваль привлекает тысячи гостей. Ежедневно с 11 до 19 часов на площади в окружении тропических растений проходят десятки мероприятий.
Фестиваль называется "Симфония тропических красок". Их тут действительно много — в дизайне площадок, национальной одежде участников и ярких игрушках, куклах.
Фестиваль называется "Симфония тропических красок". Их тут действительно много — в дизайне площадок, национальной одежде участников и ярких игрушках, куклах.
Здесь можно увидеть представление одного из самых древних кукольных театров мира — на воде. Он зародился в XI веке в дельте Красной реки на севере страны. Сценой было затопленное рисовое поле, артисты — коротавшие время в сезон дождей крестьяне.
Сейчас актеры уникального кукольного театра работают по пояс в воде и управляют куклами с помощью длинных шестов и веревок. Деревянные фигурки двигаются под этническую музыку, повествуя о жизни и традициях.
Главный герой — мальчик Тэу, который высмеивает злодеев и помогает добрым людям.
Здесь можно увидеть представление одного из самых древних кукольных театров мира — на воде. Он зародился в XI веке в дельте Красной реки на севере страны. Сценой было затопленное рисовое поле, артисты — коротавшие время в сезон дождей крестьяне.
Сейчас актеры уникального кукольного театра работают по пояс в воде и управляют куклами с помощью длинных шестов и веревок. Деревянные фигурки двигаются под этническую музыку, повествуя о жизни и традициях.
Главный герой — мальчик Тэу, который высмеивает злодеев и помогает добрым людям.
Розовый лотос — национальный цветок Вьетнама. Считается, что растение посвящено Будде, символизирует возвышение над миром, силу духа, целеустремленность и чистоту. Розовый цвет символизирует любовь, скромную красоту и волю к жизни.
Лотосы распускаются в первой половине лета.
Сейчас — самый сезон. На фестивале туристы активно фотографируются на их фоне.
Розовый лотос — национальный цветок Вьетнама. Считается, что растение посвящено Будде, символизирует возвышение над миром, силу духа, целеустремленность и чистоту. Розовый цвет символизирует любовь, скромную красоту и волю к жизни.
Лотосы распускаются в первой половине лета.
Сейчас — самый сезон. На фестивале туристы активно фотографируются на их фоне.
Музыки тоже много. Знакомство с московской публикой вьетнамские музыканты начали с "Калинки".
Театр песни и танца Министерства общественной безопасности Вьетнама исполняет народную музыку. Звучат бамбуковые и тростниковые инструменты, а также монохорд дан бау.
Музыки тоже много. Знакомство с московской публикой вьетнамские музыканты начали с "Калинки".
Театр песни и танца Министерства общественной безопасности Вьетнама исполняет народную музыку. Звучат бамбуковые и тростниковые инструменты, а также монохорд дан бау.
"Нравится праздничная, доброжелательная атмосфера, яркие краски, необычная кухня. От жары спасают растения и вкусные фруктовые напитки", — говорит посетительница Нина Осипова.
"Нравится праздничная, доброжелательная атмосфера, яркие краски, необычная кухня. От жары спасают растения и вкусные фруктовые напитки", — говорит посетительница Нина Осипова.
Среди народных танцев Вьетнама есть необычные — с бамбуковыми шестами.
В выходные можно познакомиться с боевым искусством вовинам, созданным в 1930-е годы.
Среди народных танцев Вьетнама есть необычные — с бамбуковыми шестами.
В выходные можно познакомиться с боевым искусством вовинам, созданным в 1930-е годы.
На кулинарных мастер-классах шеф-повара показывают, как готовить знаменитый суп фо-бо, добиваясь гармонии бульона и специй.
Гости учились заворачивать спринг-роллы и делать десерты из зеленого риса.
Здесь же можно продегустировать крепкий кофе со сгущенным молоком и сайгонские булки.
На кулинарных мастер-классах шеф-повара показывают, как готовить знаменитый суп фо-бо, добиваясь гармонии бульона и специй.
Гости учились заворачивать спринг-роллы и делать десерты из зеленого риса.
Здесь же можно продегустировать крепкий кофе со сгущенным молоком и сайгонские булки.
Фрукты тоже есть — например, вкуснейшие манго.
А еще — сэндвич бань-ми, одно из самых популярных блюд стритфуда. Рецептом делились вьетнамские повара: в булку нужно положить много овощного салата, креветок и соуса.
Запить еду предлагают напитком из персика, маракуйи и льда.
Фрукты тоже есть — например, вкуснейшие манго.
А еще — сэндвич бань-ми, одно из самых популярных блюд стритфуда. Рецептом делились вьетнамские повара: в булку нужно положить много овощного салата, креветок и соуса.
Запить еду предлагают напитком из персика, маракуйи и льда.
В творческих мастерских расписывают традиционные шляпы нон, лепят игрушки из рисового теста и создают народные рисунки донгхо.
На выставке "Лаковый сад — цвета тропиков" показывают уникальные лаковые предметы, выполненными ведущим вьетнамским брендом LáArt на стыке традиции и современности.
В творческих мастерских расписывают традиционные шляпы нон, лепят игрушки из рисового теста и создают народные рисунки донгхо.
На выставке "Лаковый сад — цвета тропиков" показывают уникальные лаковые предметы, выполненными ведущим вьетнамским брендом LáArt на стыке традиции и современности.
Дизайнер Ву Вьет Ха представляет коллекцию национальной одежды аозай.
С помощью изображений на ткани лотоса, ромашек, лилий мастер рассказывает о смене времен года в крупнейшем городе страны. Коллекция так и называется — "Ханой и 12 сезонов цветов".
Дизайнер Ву Вьет Ха представляет коллекцию национальной одежды аозай.
С помощью изображений на ткани лотоса, ромашек, лилий мастер рассказывает о смене времен года в крупнейшем городе страны. Коллекция так и называется — "Ханой и 12 сезонов цветов".
На фестивале оборудованы зоны для фотосессий. В национальных костюмах получаются колоритные фотографии.
На фестивале оборудованы зоны для фотосессий. В национальных костюмах получаются колоритные фотографии.
"Это мероприятие станет ярким свидетельством дружбы и взаимопонимания между нашими народами и позволит жителям России ближе познакомиться с Вьетнамом, его богатыми традициями и открытыми, доброжелательными людьми", — заявил на открытии фестиваля посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой.
"Это мероприятие станет ярким свидетельством дружбы и взаимопонимания между нашими народами и позволит жителям России ближе познакомиться с Вьетнамом, его богатыми традициями и открытыми, доброжелательными людьми", — заявил на открытии фестиваля посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой.
Мероприятие усилило взаимный интерес: в 2024-м Москву посетили свыше 36 тысяч вьетнамцев, четверть — с деловыми целями. Это на 15 процентов больше, чем годом ранее, отметили в комитете по туризму столицы.
Мероприятие усилило взаимный интерес: в 2024-м Москву посетили свыше 36 тысяч вьетнамцев, четверть — с деловыми целями. Это на 15 процентов больше, чем годом ранее, отметили в комитете по туризму столицы.