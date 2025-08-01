https://ria.ru/20250801/evakuatsiya-2032765973.html

В Новосибирске из горящего склада эвакуировались четыре человека

В Новосибирске из горящего склада эвакуировались четыре человека - РИА Новости, 01.08.2025

В Новосибирске из горящего склада эвакуировались четыре человека

Четыре человека самостоятельно эвакуировались из горящего склада в новосибирском Академгородке, двое из них надышались дымом, но отказались от госпитализации,... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T09:01:00+03:00

2025-08-01T09:01:00+03:00

2025-08-01T09:02:00+03:00

происшествия

новосибирск

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 1 авг – РИА Новости. Четыре человека самостоятельно эвакуировались из горящего склада в новосибирском Академгородке, двое из них надышались дымом, но отказались от госпитализации, сообщили журналистам в ГУМЧС по Новосибирской области. Ранее сообщалось, что горит четырехэтажный кирпичный склад на улице Арбузова на территории Института прикладной физики. Однако по уточненной информации, склад одноэтажный. "По уточненной информации, возгорание произошло в помещении одноэтажного складского здания. Самостоятельно эвакуировались четыре человека, двое из них предположительно надышались дымом, их осмотрели медики, от госпитализации отказались. Тушение пожара продолжается", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250731/balashikha-2032689798.html

новосибирск

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происшествия, новосибирск, новосибирская область