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В Новосибирске из горящего склада эвакуировались четыре человека - РИА Новости, 01.08.2025
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09:01 01.08.2025 (обновлено: 09:02 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/evakuatsiya-2032765973.html
В Новосибирске из горящего склада эвакуировались четыре человека
В Новосибирске из горящего склада эвакуировались четыре человека - РИА Новости, 01.08.2025
В Новосибирске из горящего склада эвакуировались четыре человека
Четыре человека самостоятельно эвакуировались из горящего склада в новосибирском Академгородке, двое из них надышались дымом, но отказались от госпитализации,... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T09:01:00+03:00
2025-08-01T09:02:00+03:00
происшествия
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 1 авг – РИА Новости. Четыре человека самостоятельно эвакуировались из горящего склада в новосибирском Академгородке, двое из них надышались дымом, но отказались от госпитализации, сообщили журналистам в ГУМЧС по Новосибирской области. Ранее сообщалось, что горит четырехэтажный кирпичный склад на улице Арбузова на территории Института прикладной физики. Однако по уточненной информации, склад одноэтажный. "По уточненной информации, возгорание произошло в помещении одноэтажного складского здания. Самостоятельно эвакуировались четыре человека, двое из них предположительно надышались дымом, их осмотрели медики, от госпитализации отказались. Тушение пожара продолжается", - говорится в сообщении.
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происшествия, новосибирск, новосибирская область
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область
В Новосибирске из горящего склада эвакуировались четыре человека

Четыре человека эвакуировались из горящего склада в Новосибирске

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
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НОВОСИБИРСК, 1 авг – РИА Новости. Четыре человека самостоятельно эвакуировались из горящего склада в новосибирском Академгородке, двое из них надышались дымом, но отказались от госпитализации, сообщили журналистам в ГУМЧС по Новосибирской области.
Ранее сообщалось, что горит четырехэтажный кирпичный склад на улице Арбузова на территории Института прикладной физики. Однако по уточненной информации, склад одноэтажный.
"По уточненной информации, возгорание произошло в помещении одноэтажного складского здания. Самостоятельно эвакуировались четыре человека, двое из них предположительно надышались дымом, их осмотрели медики, от госпитализации отказались. Тушение пожара продолжается", - говорится в сообщении.
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