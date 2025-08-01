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Посольство в Эстонии ответило на вопрос о приговоре россиянину
Посольство в Эстонии ответило на вопрос о приговоре россиянину - РИА Новости, 01.08.2025
Посольство в Эстонии ответило на вопрос о приговоре россиянину
Посольство России в Таллине прилагает все возможные усилия для помощи согражданам, в том числе и с оформлением необходимых документов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T16:32:00+03:00
2025-08-01T16:32:00+03:00
2025-08-01T16:32:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Посольство России в Таллине прилагает все возможные усилия для помощи согражданам, в том числе и с оформлением необходимых документов, сообщили РИА Новости в российском представительстве в Таллине в связи с судебным приговором гражданину РФ. Эстонская телерадиокомпания ERR в июле сообщила, что суд республики приговорил к 6,5 годам тюремного заключения проживающего в Нарве гражданина РФ за якобы передачу России данных, "имеющих значение для безопасности Эстонии". "Посольство прилагает все возможные усилия по оказанию содействия согражданам. На регулярной основе посещаем их в местах предварительного заключения, поддерживаем связь с родственниками, следим за соблюдением их прав, в том числе в вопросе доступа к медицинскому обслуживанию", - говорится в сообщении. Там подчеркнули, что по мере необходимости посольство помогает с оформлением необходимых документов как для пересечения границы, так и для прочих нужд.
https://ria.ru/20250714/teatr-2028957345.html
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в мире, россия, эстония, таллин
В мире, Россия, Эстония, Таллин
Посольство в Эстонии ответило на вопрос о приговоре россиянину
Посольство в Эстонии заявило, что делает все для помощи согражданам в стране