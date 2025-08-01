https://ria.ru/20250801/estonija-2032814619.html

Посольство в Эстонии прокомментировало приговор россиянину за якобы шпионаж

Посольство в Эстонии прокомментировало приговор россиянину за якобы шпионаж - РИА Новости, 01.08.2025

Посольство в Эстонии прокомментировало приговор россиянину за якобы шпионаж

Эстония продолжает преследовать россиян по политическим мотивам, сообщили РИА Новости в российском представительстве в Таллине в связи с судебным приговором... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T13:27:00+03:00

2025-08-01T13:27:00+03:00

2025-08-01T13:27:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Эстония продолжает преследовать россиян по политическим мотивам, сообщили РИА Новости в российском представительстве в Таллине в связи с судебным приговором гражданину РФ. Ранее в июле эстонская телерадиокомпания ERR сообщила, что суд республики приговорил к 6,5 годам тюремного заключения проживающего в Нарве гражданина РФ за якобы передачу России данных, "имеющих значение для безопасности Эстонии". "В настоящее время правоохранительные органы Эстонской Республики продолжают преследовать наших соотечественников по политическим мотивам. Надуманные обвинения в "шпионаже" призваны запугать эстоноземельцев, отвратить от России, которая для многих из них является исторической Родиной", - говорится в сообщении. Там отметили, что подобная политика официального Таллина является недальновидной и демонстрирует таким образом русофобское лицо.

https://ria.ru/20250710/sud-2028433553.html

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