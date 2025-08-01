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Посольство в Эстонии прокомментировало приговор россиянину за якобы шпионаж - РИА Новости, 01.08.2025
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13:27 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/estonija-2032814619.html
Посольство в Эстонии прокомментировало приговор россиянину за якобы шпионаж
Посольство в Эстонии прокомментировало приговор россиянину за якобы шпионаж - РИА Новости, 01.08.2025
Посольство в Эстонии прокомментировало приговор россиянину за якобы шпионаж
Эстония продолжает преследовать россиян по политическим мотивам, сообщили РИА Новости в российском представительстве в Таллине в связи с судебным приговором... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T13:27:00+03:00
2025-08-01T13:27:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Эстония продолжает преследовать россиян по политическим мотивам, сообщили РИА Новости в российском представительстве в Таллине в связи с судебным приговором гражданину РФ. Ранее в июле эстонская телерадиокомпания ERR сообщила, что суд республики приговорил к 6,5 годам тюремного заключения проживающего в Нарве гражданина РФ за якобы передачу России данных, "имеющих значение для безопасности Эстонии". "В настоящее время правоохранительные органы Эстонской Республики продолжают преследовать наших соотечественников по политическим мотивам. Надуманные обвинения в "шпионаже" призваны запугать эстоноземельцев, отвратить от России, которая для многих из них является исторической Родиной", - говорится в сообщении. Там отметили, что подобная политика официального Таллина является недальновидной и демонстрирует таким образом русофобское лицо.
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в мире, россия, таллин, эстония
В мире, Россия, Таллин, Эстония
Посольство в Эстонии прокомментировало приговор россиянину за якобы шпионаж

Посольство РФ: Таллин продолжает преследовать россиян по политическим мотивам

© Sputnik / Вадим АнцуповПосольство России в Таллине
Посольство России в Таллине - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Sputnik / Вадим Анцупов
Посольство России в Таллине. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Эстония продолжает преследовать россиян по политическим мотивам, сообщили РИА Новости в российском представительстве в Таллине в связи с судебным приговором гражданину РФ.
Ранее в июле эстонская телерадиокомпания ERR сообщила, что суд республики приговорил к 6,5 годам тюремного заключения проживающего в Нарве гражданина РФ за якобы передачу России данных, "имеющих значение для безопасности Эстонии".
"В настоящее время правоохранительные органы Эстонской Республики продолжают преследовать наших соотечественников по политическим мотивам. Надуманные обвинения в "шпионаже" призваны запугать эстоноземельцев, отвратить от России, которая для многих из них является исторической Родиной", - говорится в сообщении.
Там отметили, что подобная политика официального Таллина является недальновидной и демонстрирует таким образом русофобское лицо.
Роттердам - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
В Роттердаме россиянину вынесли приговор за кражу документов по чипам
10 июля, 19:13
 
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