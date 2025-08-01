https://ria.ru/20250801/estonija-2032814619.html
Посольство в Эстонии прокомментировало приговор россиянину за якобы шпионаж
Посольство в Эстонии прокомментировало приговор россиянину за якобы шпионаж - РИА Новости, 01.08.2025
Посольство в Эстонии прокомментировало приговор россиянину за якобы шпионаж
Эстония продолжает преследовать россиян по политическим мотивам, сообщили РИА Новости в российском представительстве в Таллине в связи с судебным приговором... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T13:27:00+03:00
2025-08-01T13:27:00+03:00
2025-08-01T13:27:00+03:00
в мире
россия
таллин
эстония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156110/92/1561109234_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_a132974dcfb0e279564ef99087ede353.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Эстония продолжает преследовать россиян по политическим мотивам, сообщили РИА Новости в российском представительстве в Таллине в связи с судебным приговором гражданину РФ. Ранее в июле эстонская телерадиокомпания ERR сообщила, что суд республики приговорил к 6,5 годам тюремного заключения проживающего в Нарве гражданина РФ за якобы передачу России данных, "имеющих значение для безопасности Эстонии". "В настоящее время правоохранительные органы Эстонской Республики продолжают преследовать наших соотечественников по политическим мотивам. Надуманные обвинения в "шпионаже" призваны запугать эстоноземельцев, отвратить от России, которая для многих из них является исторической Родиной", - говорится в сообщении. Там отметили, что подобная политика официального Таллина является недальновидной и демонстрирует таким образом русофобское лицо.
https://ria.ru/20250710/sud-2028433553.html
россия
таллин
эстония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156110/92/1561109234_219:0:940:541_1920x0_80_0_0_823b753ae04ed0a7b2e99cc4e080d466.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, таллин, эстония
В мире, Россия, Таллин, Эстония
Посольство в Эстонии прокомментировало приговор россиянину за якобы шпионаж
Посольство РФ: Таллин продолжает преследовать россиян по политическим мотивам