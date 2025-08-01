https://ria.ru/20250801/eremin-2032922151.html

Умер режиссер Юрий Еремин

Умер режиссер Юрий Еремин - РИА Новости, 01.08.2025

Умер режиссер Юрий Еремин

Умер народный артист России, режиссер и педагог Юрий Еремин, сообщил Театр Моссовета в Telegram. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T22:30:00+03:00

2025-08-01T22:30:00+03:00

2025-08-01T22:58:00+03:00

происшествия

россия

юрий еремин

театр имени моссовета

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Умер народный артист России, режиссер и педагог Юрий Еремин, сообщил Театр Моссовета в Telegram. "Театр Моссовета с глубоким прискорбием сообщает о кончине народного артиста России, режиссера и педагога Юрия Ивановича Еремина. Он создал свой особый "литературный театр", виртуозно адаптируя тексты классической литературы для сцены. Он как никто умел инсценировать как зарубежную прозу (многим памятен его спектакль "Мадам Бовари" на сцене Театра Моссовета), так и произведения Лермонтова, Тургенева, Достоевского, некоторые из них сегодня украшают репертуар Театра Моссовета и неизменно востребованы у зрителя", — отметили там.Как напомнили в театре, фильмы становились для него источником режиссерского вдохновения, обретая новую жизнь на театральной сцене, как, например, в спектаклях "Casting/Кастинг" и "Морское путешествие 1933 года". В театре напомнили о принципе Еремина: искусство должно воздействовать на струны души, иначе оно никому не нужно. Поэтому он работал так, что его постановки никого не оставляли равнодушными. "Юрий Иванович умел точно, глубоко работать с артистами. Ученик Павла Осиповича Хомского, он сам стал учителем для многих сегодняшних звезд сцены. О Юрии Еремине всегда с удовольствием и любовью говорят известные артисты и режиссеры, связывая его имя с собственным успехом, творческими находками, радостью от работы", — добавили в пресс-службе.Как отметили в театре, многие рассказывают об уникальном юморе Еремина и его способности за несколько часов объяснить систему Станиславского так, чтобы это стало понятно на всю жизнь. В Театре Моссовета добавили, что у режиссера была большая творческая биография. Он служил в труппе Московского ТЮЗа, руководил Театром юного зрителя и Драматическим театром имени Горького в Ростове-на-Дону, был главным режиссером Центрального академического театра Российской Армии, главным режиссером Театра имени Пушкина, ставил спектакли в МХТ имени А. П. Чехова. Театр Моссовета, в который он пришел в 2000 году, стал "его домом на долгие годы", подчеркнули в театре.

https://ria.ru/20250624/talyzina-2025081033.html

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происшествия, россия, юрий еремин, театр имени моссовета