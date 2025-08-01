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В МАИ разработали новый двигатель для спутников - РИА Новости, 01.08.2025
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Наука
 
05:00 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/dvigatel-2032751114.html
В МАИ разработали новый двигатель для спутников
В МАИ разработали новый двигатель для спутников - РИА Новости, 01.08.2025
В МАИ разработали новый двигатель для спутников
Инженеры Московского авиационного института разработали двигатель для спутников, который сможет работать почти бесконечно, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T05:00:00+03:00
2025-08-01T05:00:00+03:00
наука
зеленоград
московский авиационный институт
наука
космос
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Инженеры Московского авиационного института разработали двигатель для спутников, который сможет работать почти бесконечно, сообщили РИА Новости в пресс-службе института. "В Московском авиационном институте разработали инновационный двигатель HT-1000 на эффекте Холла, отличающийся от аналогов высокой эффективностью и экономичностью и обеспечивающий практически неограниченный ресурс эксплуатации", - говорится в сообщении. Отмечается, что разработка подходит для космических аппаратов массой от 450 килограммов, работающих на низкой околоземной орбите со сроком активного существования до семи лет. Такой тип двигателя, как рассказали разработчики, отличается большой тягой и топливной эффективностью, может работать на различных видах топлива, имеет сравнительно небольшой размер и вес, а также высокий КПД. Замдиректора по развитию НИИ прикладной механики и электродинамики МАИ Александр Богатый, слова которого приводит пресс-служба, отметил, что двигатели на эффекте Холла могут использоваться для межпланетных перелётов и орбитальных манёвров, а также необходимы для синхронизации орбит многоспутниковых группировок. "Эти двигатели позволят не только обеспечивать функционирование спутников в течение жизненного цикла, но и осуществлять манёвры подъёма орбиты, разведение аппаратов при групповом запуске и сведения аппаратов с орбиты в конце эксплуатации", – объяснил Богатый. Реактивная тяга в разработанном двигателе формируется за счёт высокоскоростного потока ионов. Он образуется, когда под воздействием сильного магнитного поля ионизируется инертный газ, в результате чего из атомов газа выбиваются электроны, образуется плазма, которая генерирует необходимую движущую силу. Сейчас проведены испытания прототипов НТ-1000, идёт подготовка к квалификационным испытаниям. Также ведётся подготовка к серийному производству. Для этого компанией "Орбитек" в Зеленограде создана высокотехнологичная производственная площадка, оснащённая передовым оборудованием, соответствующим строгим требованиям космической отрасли, рассказали в вузе.
https://ria.ru/20250217/sputniki-1999742751.html
https://ria.ru/20250312/sputnik-2004439331.html
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зеленоград, московский авиационный институт, наука, космос
Наука, Зеленоград, Московский авиационный институт, Наука, Космос
В МАИ разработали новый двигатель для спутников

Инженеры МАИ разработали спутниковый двигатель с неограниченным ресурсом

CC BY-SA 3.0 / Tassadar / Здание Московского авиационного института (МАИ)
Здание Московского авиационного института (МАИ) - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
CC BY-SA 3.0 / Tassadar /
Здание Московского авиационного института (МАИ). Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Инженеры Московского авиационного института разработали двигатель для спутников, который сможет работать почти бесконечно, сообщили РИА Новости в пресс-службе института.
Московском авиационном институте разработали инновационный двигатель HT-1000 на эффекте Холла, отличающийся от аналогов высокой эффективностью и экономичностью и обеспечивающий практически неограниченный ресурс эксплуатации", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что разработка подходит для космических аппаратов массой от 450 килограммов, работающих на низкой околоземной орбите со сроком активного существования до семи лет. Такой тип двигателя, как рассказали разработчики, отличается большой тягой и топливной эффективностью, может работать на различных видах топлива, имеет сравнительно небольшой размер и вес, а также высокий КПД.
Замдиректора по развитию НИИ прикладной механики и электродинамики МАИ Александр Богатый, слова которого приводит пресс-служба, отметил, что двигатели на эффекте Холла могут использоваться для межпланетных перелётов и орбитальных манёвров, а также необходимы для синхронизации орбит многоспутниковых группировок.
"Эти двигатели позволят не только обеспечивать функционирование спутников в течение жизненного цикла, но и осуществлять манёвры подъёма орбиты, разведение аппаратов при групповом запуске и сведения аппаратов с орбиты в конце эксплуатации", – объяснил Богатый.
Реактивная тяга в разработанном двигателе формируется за счёт высокоскоростного потока ионов. Он образуется, когда под воздействием сильного магнитного поля ионизируется инертный газ, в результате чего из атомов газа выбиваются электроны, образуется плазма, которая генерирует необходимую движущую силу.
Сейчас проведены испытания прототипов НТ-1000, идёт подготовка к квалификационным испытаниям. Также ведётся подготовка к серийному производству. Для этого компанией "Орбитек" в Зеленограде создана высокотехнологичная производственная площадка, оснащённая передовым оборудованием, соответствующим строгим требованиям космической отрасли, рассказали в вузе.
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