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В Москве произошло ДТП с легковушкой, погиб человек - РИА Новости, 01.08.2025
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17:51 01.08.2025 (обновлено: 18:46 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/dtp-2032891575.html
В Москве произошло ДТП с легковушкой, погиб человек
В Москве произошло ДТП с легковушкой, погиб человек - РИА Новости, 01.08.2025
В Москве произошло ДТП с легковушкой, погиб человек
Легковушка сбила женщину на пешеходном переходе и въехала в припаркованное авто на юго-западе Москвы, женщина-пешеход погибла, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T17:51:00+03:00
2025-08-01T18:46:00+03:00
москва
происшествия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Легковушка сбила женщину на пешеходном переходе и въехала в припаркованное авто на юго-западе Москвы, женщина-пешеход погибла, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы. "По предварительным данным, на Вильнюсской улице, в районе дома 5 водитель легкового автомобиля совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, после чего совершил столкновение с припаркованным транспортным средством",- говорится в сообщении. В столичной Госавтоинспекции отметили, что в результате аварии женщина-пешеход скончалась от полученных травм. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250801/avariya-2032841268.html
https://ria.ru/20250730/dtp-2032477080.html
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
В Москве произошло ДТП с легковушкой, погиб человек

На юго-западе Москвы произошло ДТП с легковушкой, погиб человек

© АГН "Москва" / Денис ВоронинПоследствия ДТП после столкновения двух легковых автомобилей на юго-западе Москвы. 1 августа 2025
Последствия ДТП после столкновения двух легковых автомобилей на юго-западе Москвы. 1 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Последствия ДТП после столкновения двух легковых автомобилей на юго-западе Москвы. 1 августа 2025
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Легковушка сбила женщину на пешеходном переходе и въехала в припаркованное авто на юго-западе Москвы, женщина-пешеход погибла, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.
"По предварительным данным, на Вильнюсской улице, в районе дома 5 водитель легкового автомобиля совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, после чего совершил столкновение с припаркованным транспортным средством",- говорится в сообщении.
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В столичной Госавтоинспекции отметили, что в результате аварии женщина-пешеход скончалась от полученных травм.
Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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