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В Пензенской области столкнулись две легковушки, погибли шесть человек
В Пензенской области столкнулись две легковушки, погибли шесть человек - РИА Новости, 01.08.2025
В Пензенской области столкнулись две легковушки, погибли шесть человек
Шесть человек стали жертвами столкновения двух легковых авто на федеральной трассе в Пензенской области, сообщила региональная Госавтоинспекция. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T08:40:00+03:00
2025-08-01T08:40:00+03:00
2025-08-01T16:11:00+03:00
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САРАТОВ, 1 авг — РИА Новости. Шесть человек стали жертвами столкновения двух легковых авто на федеральной трассе в Пензенской области, сообщила региональная Госавтоинспекция. Авария произошла около пяти утра в Мокшанском районе, на 571-м километре федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал". "По предварительным данным, произошло ДТП с участием двух транспортных средств: автомобиля Datsun on-do и автомобиля Chevrolet Epica. В результате ДТП шесть человек погибли, один человек госпитализирован с травмами различной степени тяжести", — говорится в релизе.На месте работают полицейские, они устанавливают все обстоятельства ДТП.
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пензенская область, гибдд мвд рф, дтп, происшествия
Пензенская область, ГИБДД МВД РФ, ДТП, Происшествия
В Пензенской области столкнулись две легковушки, погибли шесть человек
В ДТП на трассе М-5 в Пензенской области погибли шесть человек