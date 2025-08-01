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В Пензенской области столкнулись две легковушки, погибли шесть человек - РИА Новости, 01.08.2025
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08:40 01.08.2025 (обновлено: 16:11 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/dtp-2032764953.html
В Пензенской области столкнулись две легковушки, погибли шесть человек
В Пензенской области столкнулись две легковушки, погибли шесть человек - РИА Новости, 01.08.2025
В Пензенской области столкнулись две легковушки, погибли шесть человек
Шесть человек стали жертвами столкновения двух легковых авто на федеральной трассе в Пензенской области, сообщила региональная Госавтоинспекция. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T08:40:00+03:00
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пензенская область
гибдд мвд рф
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САРАТОВ, 1 авг — РИА Новости. Шесть человек стали жертвами столкновения двух легковых авто на федеральной трассе в Пензенской области, сообщила региональная Госавтоинспекция. Авария произошла около пяти утра в Мокшанском районе, на 571-м километре федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал". "По предварительным данным, произошло ДТП с участием двух транспортных средств: автомобиля Datsun on-do и автомобиля Chevrolet Epica. В результате ДТП шесть человек погибли, один человек госпитализирован с травмами различной степени тяжести", — говорится в релизе.На месте работают полицейские, они устанавливают все обстоятельства ДТП.
https://ria.ru/20250731/dtp-2032731901.html
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пензенская область, гибдд мвд рф, дтп, происшествия
Пензенская область, ГИБДД МВД РФ, ДТП, Происшествия
В Пензенской области столкнулись две легковушки, погибли шесть человек

В ДТП на трассе М-5 в Пензенской области погибли шесть человек

© Фото : Госавтоинспекция Пензенской области/TelegramМесто столкновения двух легковых автомобилей в Пензенской области. 1 августа 2025
Место столкновения двух легковых автомобилей в Пензенской области. 1 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : Госавтоинспекция Пензенской области/Telegram
Место столкновения двух легковых автомобилей в Пензенской области. 1 августа 2025
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САРАТОВ, 1 авг — РИА Новости. Шесть человек стали жертвами столкновения двух легковых авто на федеральной трассе в Пензенской области, сообщила региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла около пяти утра в Мокшанском районе, на 571-м километре федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал".
"По предварительным данным, произошло ДТП с участием двух транспортных средств: автомобиля Datsun on-do и автомобиля Chevrolet Epica. В результате ДТП шесть человек погибли, один человек госпитализирован с травмами различной степени тяжести", — говорится в релизе.
На месте работают полицейские, они устанавливают все обстоятельства ДТП.
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Пензенская областьГИБДД МВД РФДТППроисшествия
 
 
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