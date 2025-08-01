https://ria.ru/20250801/dtp-2032764953.html

В Пензенской области столкнулись две легковушки, погибли шесть человек

В Пензенской области столкнулись две легковушки, погибли шесть человек - РИА Новости, 01.08.2025

В Пензенской области столкнулись две легковушки, погибли шесть человек

Шесть человек стали жертвами столкновения двух легковых авто на федеральной трассе в Пензенской области, сообщила региональная Госавтоинспекция. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T08:40:00+03:00

2025-08-01T08:40:00+03:00

2025-08-01T16:11:00+03:00

пензенская область

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САРАТОВ, 1 авг — РИА Новости. Шесть человек стали жертвами столкновения двух легковых авто на федеральной трассе в Пензенской области, сообщила региональная Госавтоинспекция. Авария произошла около пяти утра в Мокшанском районе, на 571-м километре федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал". "По предварительным данным, произошло ДТП с участием двух транспортных средств: автомобиля Datsun on-do и автомобиля Chevrolet Epica. В результате ДТП шесть человек погибли, один человек госпитализирован с травмами различной степени тяжести", — говорится в релизе.На месте работают полицейские, они устанавливают все обстоятельства ДТП.

https://ria.ru/20250731/dtp-2032731901.html

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пензенская область, гибдд мвд рф, дтп, происшествия