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Выросло число погибших в ДТП в Чапаевске - РИА Новости, 01.08.2025
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01:30 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/dtp-2032740535.html
Выросло число погибших в ДТП в Чапаевске
Выросло число погибших в ДТП в Чапаевске - РИА Новости, 01.08.2025
Выросло число погибших в ДТП в Чапаевске
Количество погибших в ДТП с тремя автомобилями в городе Чапаевске выросло до четырех человек, сообщили в ГУМВД России по Самарской области. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T01:30:00+03:00
2025-08-01T01:30:00+03:00
происшествия
чапаевск
самарская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
камаз (завод)
lada vesta
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САМАРА, 1 авг - РИА Новости. Количество погибших в ДТП с тремя автомобилями в городе Чапаевске выросло до четырех человек, сообщили в ГУМВД России по Самарской области. Ранее в ведомстве сообщали, что, предварительно, при столкновении большегруза, Mitsubishi Outlander и Lada Largus в Чапаевске погибли три человека. Позже в региональном ГУМВД России сообщили о подробностях ДТП на дороге "Самара- Пугачев-Энгельс-Волгоград". По предварительным данным, 31 июля в 22.35 мск водитель большегруза КамАЗ с прицепом выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Largus. После этого грузовик столкнулся с внедорожником Mitsubishi Outlander и вместе с ним съехал в кювет. "На месте ДТП скончались водители легковых автомобилей и два пассажира Mitsubishi Outlander. Все погибшие - совершеннолетние", - говорится в сообщении ГУМВД России по области. Полицейские на месте аварии приняли меры для беспрепятственного проезда автомобилей. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия. Работу правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб на месте ДТП координирует прокурор Чапаевска Рашит Нуризянов, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Самарской области. Надзорное ведомство проверяет соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения. По итогам будет решен вопрос о принятии мер реагирования.
https://ria.ru/20250330/dtp-2008263080.html
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происшествия, чапаевск, самарская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), камаз (завод), lada vesta
Происшествия, Чапаевск, Самарская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), КамАЗ (завод), Lada Vesta
Выросло число погибших в ДТП в Чапаевске

Число погибших в ДТП в Чапаевске выросло до четырех человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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САМАРА, 1 авг - РИА Новости. Количество погибших в ДТП с тремя автомобилями в городе Чапаевске выросло до четырех человек, сообщили в ГУМВД России по Самарской области.
Ранее в ведомстве сообщали, что, предварительно, при столкновении большегруза, Mitsubishi Outlander и Lada Largus в Чапаевске погибли три человека.
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Позже в региональном ГУМВД России сообщили о подробностях ДТП на дороге "Самара- Пугачев-Энгельс-Волгоград". По предварительным данным, 31 июля в 22.35 мск водитель большегруза КамАЗ с прицепом выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Largus. После этого грузовик столкнулся с внедорожником Mitsubishi Outlander и вместе с ним съехал в кювет.
«
"На месте ДТП скончались водители легковых автомобилей и два пассажира Mitsubishi Outlander. Все погибшие - совершеннолетние", - говорится в сообщении ГУМВД России по области.
Полицейские на месте аварии приняли меры для беспрепятственного проезда автомобилей. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.
Работу правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб на месте ДТП координирует прокурор Чапаевска Рашит Нуризянов, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Самарской области. Надзорное ведомство проверяет соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения. По итогам будет решен вопрос о принятии мер реагирования.
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ПроисшествияЧапаевскСамарская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)КамАЗ (завод)Lada Vesta
 
 
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