https://ria.ru/20250801/dtp-2032740535.html

Выросло число погибших в ДТП в Чапаевске

Выросло число погибших в ДТП в Чапаевске - РИА Новости, 01.08.2025

Выросло число погибших в ДТП в Чапаевске

Количество погибших в ДТП с тремя автомобилями в городе Чапаевске выросло до четырех человек, сообщили в ГУМВД России по Самарской области. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T01:30:00+03:00

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2025-08-01T01:30:00+03:00

происшествия

чапаевск

самарская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

камаз (завод)

lada vesta

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САМАРА, 1 авг - РИА Новости. Количество погибших в ДТП с тремя автомобилями в городе Чапаевске выросло до четырех человек, сообщили в ГУМВД России по Самарской области. Ранее в ведомстве сообщали, что, предварительно, при столкновении большегруза, Mitsubishi Outlander и Lada Largus в Чапаевске погибли три человека. Позже в региональном ГУМВД России сообщили о подробностях ДТП на дороге "Самара- Пугачев-Энгельс-Волгоград". По предварительным данным, 31 июля в 22.35 мск водитель большегруза КамАЗ с прицепом выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Largus. После этого грузовик столкнулся с внедорожником Mitsubishi Outlander и вместе с ним съехал в кювет. "На месте ДТП скончались водители легковых автомобилей и два пассажира Mitsubishi Outlander. Все погибшие - совершеннолетние", - говорится в сообщении ГУМВД России по области. Полицейские на месте аварии приняли меры для беспрепятственного проезда автомобилей. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия. Работу правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб на месте ДТП координирует прокурор Чапаевска Рашит Нуризянов, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Самарской области. Надзорное ведомство проверяет соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения. По итогам будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

https://ria.ru/20250330/dtp-2008263080.html

https://ria.ru/20250730/dtp-2032477080.html

чапаевск

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, чапаевск, самарская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), камаз (завод), lada vesta