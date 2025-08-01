https://ria.ru/20250801/dron-2032921095.html

В ДНР при атаке беспилотника пострадали два мирных жителя

В ДНР при атаке беспилотника пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 01.08.2025

В ДНР при атаке беспилотника пострадали два мирных жителя

Два человека пострадали в результате атаки беспилотника украинских войск на Пантелеймоновку в ДНР в пятницу, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T22:12:00+03:00

2025-08-01T22:12:00+03:00

2025-08-01T22:22:00+03:00

пантелеймоновка (горловский район)

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

происшествия

украина

денис пушилин

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Два человека пострадали в результате атаки беспилотника украинских войск на Пантелеймоновку в ДНР в пятницу, сообщил глава республики Денис Пушилин."В Пантелеймоновке Ясиноватского муниципального округа в результате атаки ударного БПЛА вооруженных формирований Украины пострадали парень 2003 года рождения и женщина 1977 года рождения, им оказана необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин в Telegram-канале.По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 19.10 атаковали Пантелеймоновку при помощи дрона-камикадзе.Глава региона добавил, что ВСУ в пятницу совершили пять вооруженных атак на республику, применив ударные беспилотники.

https://ria.ru/20250731/vsu-2032728092.html

пантелеймоновка (горловский район)

донецкая народная республика

украина

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пантелеймоновка (горловский район), донецкая народная республика, происшествия, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины