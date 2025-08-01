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В ДНР при атаке беспилотника пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 01.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:12 01.08.2025 (обновлено: 22:22 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/dron-2032921095.html
В ДНР при атаке беспилотника пострадали два мирных жителя
В ДНР при атаке беспилотника пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 01.08.2025
В ДНР при атаке беспилотника пострадали два мирных жителя
Два человека пострадали в результате атаки беспилотника украинских войск на Пантелеймоновку в ДНР в пятницу, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T22:12:00+03:00
2025-08-01T22:22:00+03:00
пантелеймоновка (горловский район)
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Два человека пострадали в результате атаки беспилотника украинских войск на Пантелеймоновку в ДНР в пятницу, сообщил глава республики Денис Пушилин."В Пантелеймоновке Ясиноватского муниципального округа в результате атаки ударного БПЛА вооруженных формирований Украины пострадали парень 2003 года рождения и женщина 1977 года рождения, им оказана необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин в Telegram-канале.По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 19.10 атаковали Пантелеймоновку при помощи дрона-камикадзе.Глава региона добавил, что ВСУ в пятницу совершили пять вооруженных атак на республику, применив ударные беспилотники.
https://ria.ru/20250731/vsu-2032728092.html
пантелеймоновка (горловский район)
донецкая народная республика
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пантелеймоновка (горловский район), донецкая народная республика, происшествия, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины
Пантелеймоновка (Горловский район), Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
В ДНР при атаке беспилотника пострадали два мирных жителя

Пушилин: два человека пострадали при атаке БПЛА ВСУ на Пантелеймоновку в ДНР

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Два человека пострадали в результате атаки беспилотника украинских войск на Пантелеймоновку в ДНР в пятницу, сообщил глава республики Денис Пушилин.
Пантелеймоновке Ясиноватского муниципального округа в результате атаки ударного БПЛА вооруженных формирований Украины пострадали парень 2003 года рождения и женщина 1977 года рождения, им оказана необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин в Telegram-канале.
По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 19.10 атаковали Пантелеймоновку при помощи дрона-камикадзе.
Глава региона добавил, что ВСУ в пятницу совершили пять вооруженных атак на республику, применив ударные беспилотники.
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Специальная военная операция на УкраинеПантелеймоновка (Горловский район)Донецкая Народная РеспубликаПроисшествияУкраинаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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