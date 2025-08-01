https://ria.ru/20250801/dnr-2032921784.html

Пятьдесят бригад прибыли в ДНР для помощи в решении проблем с водой

Пятьдесят бригад прибыли в ДНР для помощи в решении проблем с водой - РИА Новости, 01.08.2025

Пятьдесят бригад прибыли в ДНР для помощи в решении проблем с водой

Пятьдесят укомплектованных техникой аварийных бригад прибыли в Донецкую Народную Республику из Москвы для помощи в решении проблем с водоснабжением в регионе,... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T22:26:00+03:00

2025-08-01T22:26:00+03:00

2025-08-01T22:26:00+03:00

донецкая народная республика

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пятьдесят укомплектованных техникой аварийных бригад прибыли в Донецкую Народную Республику из Москвы для помощи в решении проблем с водоснабжением в регионе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Ранее Пушилин сообщал, что Москва по поручению президента РФ Владимира Путина направила в ДНР 50 полностью укомплектованных аварийных бригад из почти 400 человек и специальную технику для решения проблем с водоснабжением в регионе. "Работаем над решением основной задачи сегодняшнего дня — пополнение запасов воды и сокращение потерь вследствие порывов. Почти вдвое увеличили количество аварийных бригад: 50 укомплектованных техникой бригад прибыли к нам из столицы", - написал Пушилин в Telegram-канале. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в пятницу сообщил, что дал поручение сократить сроки запуска водовода из Павлопольского водохранилища вместе со вторым объектом для переброски воды из Углегорского водохранилища. Пушилин уточнил, что это даст около 100 тысяч кубометров воды ежедневно, позволит пополнить Волынцевское водохранилище, от которого запитывается Енакиево, и направить дополнительную воду в Донецк и Макеевку. Глава региона добавил, что продолжается работа по расчистке русел рек, углублению дна водохранилищ и переброске воды между водохранилищами, а также организовывается подвоз воды жителям и устанавливаются дополнительные емкости во дворах многоквартирных домов. Пушилин также сообщил, что за крупными медицинскими учреждениями будут закреплены отдельные водовозки, которые будут обеспечивать необходимый объем воды учреждениям. Кроме того, с 1 сентября такой метод будет применяться и для школ и детских садов. Ранее врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков сообщал, что уровень запасов воды в республике упал до критически низкого, ряд водохранилищ практически обомлел, воды не хватает для регулярного обеспечения населения.

https://ria.ru/20250723/dnr-2031007887.html

https://ria.ru/20250801/husnullin-2032919124.html

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донецкая народная республика, денис пушилин, россия, общество