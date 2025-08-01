https://ria.ru/20250801/dnr-2032915367.html

В ДНР завершили ремонт моста через реку Грузская

В ДНР завершили ремонт моста через реку Грузская - РИА Новости, 01.08.2025

В ДНР завершили ремонт моста через реку Грузская

Ремонт четырехполосного моста через реку Грузская в Макеевке в ДНР завершился, сообщил врио главы регионального правительства Андрей Чертков. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T20:49:00+03:00

2025-08-01T20:49:00+03:00

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донецкая народная республика

макеевка

донбасс

автодор

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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Ремонт четырехполосного моста через реку Грузская в Макеевке в ДНР завершился, сообщил врио главы регионального правительства Андрей Чертков. Ранее в январе госкомпания "Автодор" сообщала, что приступила к капитальному ремонту четырехполосного моста через реку Грузская. "Мост через реку Грузская по проспекту 250-летия Донбасса в Макеевке – без преувеличения стратегический объект на одной из самых загруженных магистралей республики... Сегодня движение по мосту открыто", - написал Чертков в Telegram-канале. Он также отметил, что изначально планировалось завершить восстановительные работы к концу года. В восстановлении моста использовались материалы, произведенные на территории республики, что сэкономило бюджет и стало большим плюсом для промышленности региона. "С учетом того, что наш регион является важным транзитным узлом для всей Новороссии, это сейчас одна из приоритетных задач", - написал Чертков, отметив, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин высоко оценил темпы восстановления транспортной сети республики.

https://ria.ru/20250801/dnr-2032864004.html

https://realty.ria.ru/20250801/husnullin-2032778374.html

донецкая народная республика

макеевка

донбасс

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донецкая народная республика, макеевка, донбасс, автодор