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В 550 школах ДНР планируют возобновить очное обучение
В 550 школах ДНР планируют возобновить очное обучение - РИА Новости, 01.08.2025
В 550 школах ДНР планируют возобновить очное обучение
Обучение в очном формате планируется возобновить в 550 школах Донецкой Народной Республики, рассказал в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T16:01:00+03:00
2025-08-01T16:01:00+03:00
2025-08-01T16:01:00+03:00
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Обучение в очном формате планируется возобновить в 550 школах Донецкой Народной Республики, рассказал в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. "В этом учебном году планируем возобновить очное обучение в 550 школах республики. Это решение имеет первостепенное значение. Детям нужны полноценный образовательный процесс, живое общение с учителями и сверстниками", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале. Глава республики добавил, что ремонтные работы в детских садах и школах продолжаются. По его словам, на сегодняшний момент в Донецке в работе находится 44 объекта, по всей республике - 109. "Чтобы не допустить срыва учебного процесса из-за дефицита воды, поручил министру образования ДНР Олегу Трофимову установить емкости с водой и организовать своевременное наполнение", - подчеркнул Пушилин.
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общество, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин
Общество, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин
В 550 школах ДНР планируют возобновить очное обучение
Пушилин: в 550 школах ДНР возобновят очное обучение в этом году