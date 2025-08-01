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В 550 школах ДНР планируют возобновить очное обучение - РИА Новости, 01.08.2025
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16:01 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/dnr-2032864004.html
В 550 школах ДНР планируют возобновить очное обучение
В 550 школах ДНР планируют возобновить очное обучение - РИА Новости, 01.08.2025
В 550 школах ДНР планируют возобновить очное обучение
Обучение в очном формате планируется возобновить в 550 школах Донецкой Народной Республики, рассказал в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T16:01:00+03:00
2025-08-01T16:01:00+03:00
общество
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Обучение в очном формате планируется возобновить в 550 школах Донецкой Народной Республики, рассказал в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. "В этом учебном году планируем возобновить очное обучение в 550 школах республики. Это решение имеет первостепенное значение. Детям нужны полноценный образовательный процесс, живое общение с учителями и сверстниками", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале. Глава республики добавил, что ремонтные работы в детских садах и школах продолжаются. По его словам, на сегодняшний момент в Донецке в работе находится 44 объекта, по всей республике - 109. "Чтобы не допустить срыва учебного процесса из-за дефицита воды, поручил министру образования ДНР Олегу Трофимову установить емкости с водой и организовать своевременное наполнение", - подчеркнул Пушилин.
https://ria.ru/20250723/dnr-2031007887.html
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общество, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин
Общество, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин
В 550 школах ДНР планируют возобновить очное обучение

Пушилин: в 550 школах ДНР возобновят очное обучение в этом году

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкМариупольская средняя школа "Невская"
Мариупольская средняя школа Невская - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
Мариупольская средняя школа "Невская" . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Обучение в очном формате планируется возобновить в 550 школах Донецкой Народной Республики, рассказал в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.
"В этом учебном году планируем возобновить очное обучение в 550 школах республики. Это решение имеет первостепенное значение. Детям нужны полноценный образовательный процесс, живое общение с учителями и сверстниками", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.
Глава республики добавил, что ремонтные работы в детских садах и школах продолжаются. По его словам, на сегодняшний момент в Донецке в работе находится 44 объекта, по всей республике - 109.
"Чтобы не допустить срыва учебного процесса из-за дефицита воды, поручил министру образования ДНР Олегу Трофимову установить емкости с водой и организовать своевременное наполнение", - подчеркнул Пушилин.
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