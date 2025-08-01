https://ria.ru/20250801/dnr-2032864004.html

В 550 школах ДНР планируют возобновить очное обучение

В 550 школах ДНР планируют возобновить очное обучение - РИА Новости, 01.08.2025

В 550 школах ДНР планируют возобновить очное обучение

Обучение в очном формате планируется возобновить в 550 школах Донецкой Народной Республики, рассказал в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T16:01:00+03:00

2025-08-01T16:01:00+03:00

2025-08-01T16:01:00+03:00

общество

донецкая народная республика

донецк

денис пушилин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/05/2009498736_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_86cdb97481d8bc2acd06ca172cd7a520.jpg

ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Обучение в очном формате планируется возобновить в 550 школах Донецкой Народной Республики, рассказал в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. "В этом учебном году планируем возобновить очное обучение в 550 школах республики. Это решение имеет первостепенное значение. Детям нужны полноценный образовательный процесс, живое общение с учителями и сверстниками", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале. Глава республики добавил, что ремонтные работы в детских садах и школах продолжаются. По его словам, на сегодняшний момент в Донецке в работе находится 44 объекта, по всей республике - 109. "Чтобы не допустить срыва учебного процесса из-за дефицита воды, поручил министру образования ДНР Олегу Трофимову установить емкости с водой и организовать своевременное наполнение", - подчеркнул Пушилин.

https://ria.ru/20250723/dnr-2031007887.html

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин