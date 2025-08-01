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МИД Израиля распорядился эвакуировать дипломатов из ОАЭ - РИА Новости, 01.08.2025
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01:48 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/diplomatiya-2032741645.html
МИД Израиля распорядился эвакуировать дипломатов из ОАЭ
МИД Израиля распорядился эвакуировать дипломатов из ОАЭ - РИА Новости, 01.08.2025
МИД Израиля распорядился эвакуировать дипломатов из ОАЭ
МИД Израиля распорядился эвакуировать большую часть дипломатического персонала и их семей из ОАЭ, сообщает портал Ynet. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T01:48:00+03:00
2025-08-01T01:48:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. МИД Израиля распорядился эвакуировать большую часть дипломатического персонала и их семей из ОАЭ, сообщает портал Ynet. Как отмечается, указ о частичной эвакуации последовал за предупреждением о нежелательности поездок в ОАЭ, которое опубликовал израильский совет национальной безопасности. В предупреждении говорится об активизации террористических группировок, стремящихся "отомстить" Израилю на фоне информационной кампании о голоде в секторе Газа. По данным портала, эвакуации подлежат посольство Израиля в Абу-Даби и генконсульство в Дубае.
https://ria.ru/20250731/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, оаэ, абу-даби, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, ОАЭ, Абу-Даби, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
МИД Израиля распорядился эвакуировать дипломатов из ОАЭ

МИД Израиля эвакуирует большую часть дипломатов и их семей из ОАЭ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на Абу-Даби
Вид на Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. МИД Израиля распорядился эвакуировать большую часть дипломатического персонала и их семей из ОАЭ, сообщает портал Ynet.
Как отмечается, указ о частичной эвакуации последовал за предупреждением о нежелательности поездок в ОАЭ, которое опубликовал израильский совет национальной безопасности.
В предупреждении говорится об активизации террористических группировок, стремящихся "отомстить" Израилю на фоне информационной кампании о голоде в секторе Газа.
По данным портала, эвакуации подлежат посольство Израиля в Абу-Даби и генконсульство в Дубае.
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В миреИзраильОАЭАбу-ДабиОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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