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МИД Израиля распорядился эвакуировать дипломатов из ОАЭ
МИД Израиля распорядился эвакуировать дипломатов из ОАЭ - РИА Новости, 01.08.2025
МИД Израиля распорядился эвакуировать дипломатов из ОАЭ
МИД Израиля распорядился эвакуировать большую часть дипломатического персонала и их семей из ОАЭ, сообщает портал Ynet. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T01:48:00+03:00
2025-08-01T01:48:00+03:00
2025-08-01T01:48:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. МИД Израиля распорядился эвакуировать большую часть дипломатического персонала и их семей из ОАЭ, сообщает портал Ynet. Как отмечается, указ о частичной эвакуации последовал за предупреждением о нежелательности поездок в ОАЭ, которое опубликовал израильский совет национальной безопасности. В предупреждении говорится об активизации террористических группировок, стремящихся "отомстить" Израилю на фоне информационной кампании о голоде в секторе Газа. По данным портала, эвакуации подлежат посольство Израиля в Абу-Даби и генконсульство в Дубае.
https://ria.ru/20250731/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, оаэ, абу-даби, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, ОАЭ, Абу-Даби, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
МИД Израиля распорядился эвакуировать дипломатов из ОАЭ
МИД Израиля эвакуирует большую часть дипломатов и их семей из ОАЭ