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МИД Израиля распорядился эвакуировать дипломатов из ОАЭ

МИД Израиля распорядился эвакуировать дипломатов из ОАЭ - РИА Новости, 01.08.2025

МИД Израиля распорядился эвакуировать дипломатов из ОАЭ

МИД Израиля распорядился эвакуировать большую часть дипломатического персонала и их семей из ОАЭ, сообщает портал Ynet. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T01:48:00+03:00

2025-08-01T01:48:00+03:00

2025-08-01T01:48:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. МИД Израиля распорядился эвакуировать большую часть дипломатического персонала и их семей из ОАЭ, сообщает портал Ynet. Как отмечается, указ о частичной эвакуации последовал за предупреждением о нежелательности поездок в ОАЭ, которое опубликовал израильский совет национальной безопасности. В предупреждении говорится об активизации террористических группировок, стремящихся "отомстить" Израилю на фоне информационной кампании о голоде в секторе Газа. По данным портала, эвакуации подлежат посольство Израиля в Абу-Даби и генконсульство в Дубае.

https://ria.ru/20250731/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, оаэ, абу-даби, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году