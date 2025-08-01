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Эксперты АКРА ожидают продуктовую дефляцию в июле - РИА Новости, 01.08.2025
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05:40 01.08.2025
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Эксперты АКРА ожидают продуктовую дефляцию в июле
Эксперты АКРА ожидают продуктовую дефляцию в июле - РИА Новости, 01.08.2025
Эксперты АКРА ожидают продуктовую дефляцию в июле
Продуктовую дефляцию по итогам июля ожидают эксперты АКРА - как рассказала РИА Новости эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман, РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T05:40:00+03:00
2025-08-01T05:40:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Продуктовую дефляцию по итогам июля ожидают эксперты АКРА - как рассказала РИА Новости эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман, такое явление в середине лета не наблюдалось в течение последних двух лет. "В мае и июне 2025 года темпы инфляции на продовольственные товары были примерно равны значениям инфляции, усредненным за период с 2018 по 2024 годы. Во все годы, за исключением последних двух, динамика цен на продовольственные товары в июле уже имела отрицательные приросты. В июле текущего года мы скорее всего тоже увидим слабоотрицательные приросты ИПЦ на продовольственные товары", - сказала Траутман. Эксперт отметила, что в августе снижение цен на продукты станет более заметным, в сентябре оно продолжится - на фоне минимальных цен на овощи борщевого набора. В октябре цена на продовольственные товары может начать плавное сезонное увеличение. По словам Траутман, овощи и фрукты оказывают значительное влияние на динамику цен продовольственных товаров, и их цена обладает ярко выраженной сезонностью. "Раньше всех (с марта-апреля) начинают сезонный цикл удешевления огурцы и помидоры, ИПЦ по данным видам товара, как правило, до августа сохраняется ниже 100%. В июле-августе начинают дешеветь овощи борщевого набора и местные фрукты, таким образом в августе можно наблюдать самые низкие значения ИПЦ на продовольственные товары", - добавила эксперт АКРА.
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национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), общество
Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Общество
Эксперты АКРА ожидают продуктовую дефляцию в июле

В АКРА ожидают продуктовую дефляцию в июле и ее усиление в августе

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкДевушка в овощном отделе магазина "Азбука Вкуса" в Москве
Девушка в овощном отделе магазина Азбука Вкуса в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Девушка в овощном отделе магазина "Азбука Вкуса" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Продуктовую дефляцию по итогам июля ожидают эксперты АКРА - как рассказала РИА Новости эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман, такое явление в середине лета не наблюдалось в течение последних двух лет.
"В мае и июне 2025 года темпы инфляции на продовольственные товары были примерно равны значениям инфляции, усредненным за период с 2018 по 2024 годы. Во все годы, за исключением последних двух, динамика цен на продовольственные товары в июле уже имела отрицательные приросты. В июле текущего года мы скорее всего тоже увидим слабоотрицательные приросты ИПЦ на продовольственные товары", - сказала Траутман.
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Эксперт отметила, что в августе снижение цен на продукты станет более заметным, в сентябре оно продолжится - на фоне минимальных цен на овощи борщевого набора. В октябре цена на продовольственные товары может начать плавное сезонное увеличение.
По словам Траутман, овощи и фрукты оказывают значительное влияние на динамику цен продовольственных товаров, и их цена обладает ярко выраженной сезонностью.
"Раньше всех (с марта-апреля) начинают сезонный цикл удешевления огурцы и помидоры, ИПЦ по данным видам товара, как правило, до августа сохраняется ниже 100%. В июле-августе начинают дешеветь овощи борщевого набора и местные фрукты, таким образом в августе можно наблюдать самые низкие значения ИПЦ на продовольственные товары", - добавила эксперт АКРА.
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Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)Общество
 
 
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