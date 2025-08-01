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Баканов: и. о. главы НАСА готов продолжать сотрудничество с "Роскосмосом" - РИА Новости, 01.08.2025
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Наука
 
08:27 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/daffi--2032763887.html
Баканов: и. о. главы НАСА готов продолжать сотрудничество с "Роскосмосом"
Баканов: и. о. главы НАСА готов продолжать сотрудничество с "Роскосмосом" - РИА Новости, 01.08.2025
Баканов: и. о. главы НАСА готов продолжать сотрудничество с "Роскосмосом"
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что исполняющий обязанности директора НАСА Шон Даффи на встрече с ним выразил желание продолжать сотрудничество. РИА Новости, 01.08.2025
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МЫС КАНАВЕРАЛ (штат Флорида, США), 1 авг - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что исполняющий обязанности директора НАСА Шон Даффи на встрече с ним выразил желание продолжать сотрудничество. "Мы обсуждали стратегические возможности, продолжать сотрудничество, несмотря на всю напряженность. И, что самое главное, он выразил желание, чтобы наше сотрудничество не прекратилось", - сказал Баканов российским журналистам. По его словам, руководству РФ будет доложено об итогах контакта, а Даффи, вероятно, расскажет Белому дому. Баканов отметил, что всегда важно оставаться в контакте, даже в самые сложные периоды. "Прямое общение - оно упрощает принятие решений. Еще раз повторю, что, вы понимаете, в такое время не сильно нас там, может быть, кто-то где-то и ждет. И он (Даффи - ред.) сам выразил желание на периодической основе лично видеться для того, чтобы наши проекты не буксовали, а все-таки развивались", - сказал глава Роскосмоса. По его словам, состоявшийся с руководством НАСА диалог "был абсолютно нормальный". "Мы все понимаем, в какое время мы живем, но, тем не менее, с стороны Шона прозвучали слова, что он также понимает всю степень ответственности насчет того, что данные проекты нельзя потерять, нельзя остановить. Он это понимает. Ну, а дальше там уже политические решения будут. Мы на техническом уровне, как "Роскосмос", как технологический партнер, будем очень надежно работать и максимально пытаться наши контакты не прерывать, а проекты развивать. И еще дополнительный ряд проектов попытаемся совместно обсудить. Но вот еще раз говорю: к ноябрю подготовим повестку и выйдем на какие-то совместные решения", - сказал Баканов.
https://ria.ru/20250801/glavabakanov-2032762667.html
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россия, дмитрий баканов, роскосмос, наса, в мире
Наука, Россия, Дмитрий Баканов, Роскосмос, НАСА, В мире
Баканов: и. о. главы НАСА готов продолжать сотрудничество с "Роскосмосом"

Глава "Роскосмоса" Баканов: и. о. главы НАСА Даффи готов сотрудничать

© AP Photo / Rod LamkeyШон Даффи
Шон Даффи - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Rod Lamkey
Шон Даффи. Архивное фото
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МЫС КАНАВЕРАЛ (штат Флорида, США), 1 авг - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что исполняющий обязанности директора НАСА Шон Даффи на встрече с ним выразил желание продолжать сотрудничество.
"Мы обсуждали стратегические возможности, продолжать сотрудничество, несмотря на всю напряженность. И, что самое главное, он выразил желание, чтобы наше сотрудничество не прекратилось", - сказал Баканов российским журналистам.
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По его словам, руководству РФ будет доложено об итогах контакта, а Даффи, вероятно, расскажет Белому дому.
Баканов отметил, что всегда важно оставаться в контакте, даже в самые сложные периоды.
"Прямое общение - оно упрощает принятие решений. Еще раз повторю, что, вы понимаете, в такое время не сильно нас там, может быть, кто-то где-то и ждет. И он (Даффи - ред.) сам выразил желание на периодической основе лично видеться для того, чтобы наши проекты не буксовали, а все-таки развивались", - сказал глава Роскосмоса.
По его словам, состоявшийся с руководством НАСА диалог "был абсолютно нормальный".
"Мы все понимаем, в какое время мы живем, но, тем не менее, с стороны Шона прозвучали слова, что он также понимает всю степень ответственности насчет того, что данные проекты нельзя потерять, нельзя остановить. Он это понимает. Ну, а дальше там уже политические решения будут. Мы на техническом уровне, как "Роскосмос", как технологический партнер, будем очень надежно работать и максимально пытаться наши контакты не прерывать, а проекты развивать. И еще дополнительный ряд проектов попытаемся совместно обсудить. Но вот еще раз говорю: к ноябрю подготовим повестку и выйдем на какие-то совместные решения", - сказал Баканов.
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