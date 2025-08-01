https://ria.ru/20250801/daffi--2032763887.html

Баканов: и. о. главы НАСА готов продолжать сотрудничество с "Роскосмосом"

Баканов: и. о. главы НАСА готов продолжать сотрудничество с "Роскосмосом" - РИА Новости, 01.08.2025

Баканов: и. о. главы НАСА готов продолжать сотрудничество с "Роскосмосом"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что исполняющий обязанности директора НАСА Шон Даффи на встрече с ним выразил желание продолжать сотрудничество. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T08:27:00+03:00

2025-08-01T08:27:00+03:00

2025-08-01T08:27:00+03:00

наука

россия

дмитрий баканов

роскосмос

наса

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028329001_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3d870d8c6065ae0339e2b50b64cea52f.jpg

МЫС КАНАВЕРАЛ (штат Флорида, США), 1 авг - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что исполняющий обязанности директора НАСА Шон Даффи на встрече с ним выразил желание продолжать сотрудничество. "Мы обсуждали стратегические возможности, продолжать сотрудничество, несмотря на всю напряженность. И, что самое главное, он выразил желание, чтобы наше сотрудничество не прекратилось", - сказал Баканов российским журналистам. По его словам, руководству РФ будет доложено об итогах контакта, а Даффи, вероятно, расскажет Белому дому. Баканов отметил, что всегда важно оставаться в контакте, даже в самые сложные периоды. "Прямое общение - оно упрощает принятие решений. Еще раз повторю, что, вы понимаете, в такое время не сильно нас там, может быть, кто-то где-то и ждет. И он (Даффи - ред.) сам выразил желание на периодической основе лично видеться для того, чтобы наши проекты не буксовали, а все-таки развивались", - сказал глава Роскосмоса. По его словам, состоявшийся с руководством НАСА диалог "был абсолютно нормальный". "Мы все понимаем, в какое время мы живем, но, тем не менее, с стороны Шона прозвучали слова, что он также понимает всю степень ответственности насчет того, что данные проекты нельзя потерять, нельзя остановить. Он это понимает. Ну, а дальше там уже политические решения будут. Мы на техническом уровне, как "Роскосмос", как технологический партнер, будем очень надежно работать и максимально пытаться наши контакты не прерывать, а проекты развивать. И еще дополнительный ряд проектов попытаемся совместно обсудить. Но вот еще раз говорю: к ноябрю подготовим повестку и выйдем на какие-то совместные решения", - сказал Баканов.

https://ria.ru/20250801/glavabakanov-2032762667.html

https://ria.ru/20250801/glavabakanov-2032762935.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий баканов, роскосмос, наса, в мире