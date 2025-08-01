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Суд признал мясной бренд "Черкизово" общеизвестным в России - РИА Новости, 01.08.2025
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12:18 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/cherkizovo-2032801706.html
Суд признал мясной бренд "Черкизово" общеизвестным в России
Суд признал мясной бренд "Черкизово" общеизвестным в России - РИА Новости, 01.08.2025
Суд признал мясной бренд "Черкизово" общеизвестным в России
Суд по интеллектуальным правам по заявлению группы "Черкизово", одного из крупнейших отечественных производителей мяса, присвоил статус общеизвестного в России... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T12:18:00+03:00
2025-08-01T12:18:00+03:00
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
россия
общество
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам по заявлению группы "Черкизово", одного из крупнейших отечественных производителей мяса, присвоил статус общеизвестного в России товарного знака бренду "Черкизово" для таких товаров, как ветчина, колбасные изделия, свинина и полуфабрикаты из свинины, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. При этом суд признал недействительным решение Роспатента от 19 ноября 2024 года, которым группе "Черкизово" было отказано в присвоении этого статуса. ПАО "Группа Черкизово" в декабре 2023 года обратилось с заявлением, в котором попросило признать общеизвестным в России свой словесный товарный знак "Черкизово" для таких товаров единственного класса международной классификации, как ветчина, колбасные изделия, свинина и полуфабрикаты из свинины. В доказательство широкой известности бренда заявитель представил сведения об объемах производства, объемах продаж, которые охватывают все федеральные округа и несколько других стран, сведения о выручке (184,3 миллиарда рублей в 2022 году), о затратах на рекламу (более 950 миллионов рублей в 2022 году), а также данные соцопросов, показывающие высокую узнаваемость продукции группы и ее бренда. Как отмечается в решении Роспатента, "согласно данным исследования Nielsen доля рынка "Черкизово"… в период с 2020-2023 гг. в денежном выражении составила… в 2022 – 11,9%, в 2023 – 11,3%, что позволяет заявителю занимать второе место среди всех производителей мясной продукции на рынке РФ". Несмотря на это, ведомство своим решением от 19 ноября 2024 года отказалось признать бренд общеизвестным. Как поясняется в решении, "представленные в перечне товаров формулировки представляют широкие родовые понятия". Так, понятие "изделия колбасные" "может включать большое количество разнородных видов товаров" - колбасы вареные, полукопченые, копченые, копчено-вареные, ливерные, зельцы и студни. Как отмечал Роспатент, "данные виды товаров могут… восприниматься в качестве разнородных групп товаров, что обуславливает невозможность установления факта приобретения общеизвестности для товаров "изделия колбасные". Аналогичные выводы ведомство сделало в отношении остальных товаров, указанных группой "Черкизово". В своем заявлении правообладатель попросил суд признать решение Роспатента недействительным. Группа "Черкизово" входит в число лидеров на рынках куриного мяса, индейки, свинины, продуктов мясопереработки, также это крупнейший в РФ производитель комбикормов. Основной акционер - семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева, испанской Grupo Fuertes принадлежит 11,12% компании, free float составляет порядка 2,4%. Известные бренды – "Черкизово", "Петелинка", "Пава-Пава".
https://ria.ru/20250730/rospatent-2032271767.html
https://ria.ru/20250630/sud-2026284354.html
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96
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федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), россия, общество
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Россия, Общество
Суд признал мясной бренд "Черкизово" общеизвестным в России

Суд вопреки решению Роспатента сам признал бренд "Черкизово" общеизвестным в РФ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам по заявлению группы "Черкизово", одного из крупнейших отечественных производителей мяса, присвоил статус общеизвестного в России товарного знака бренду "Черкизово" для таких товаров, как ветчина, колбасные изделия, свинина и полуфабрикаты из свинины, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
При этом суд признал недействительным решение Роспатента от 19 ноября 2024 года, которым группе "Черкизово" было отказано в присвоении этого статуса.
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ПАО "Группа Черкизово" в декабре 2023 года обратилось с заявлением, в котором попросило признать общеизвестным в России свой словесный товарный знак "Черкизово" для таких товаров единственного класса международной классификации, как ветчина, колбасные изделия, свинина и полуфабрикаты из свинины.
В доказательство широкой известности бренда заявитель представил сведения об объемах производства, объемах продаж, которые охватывают все федеральные округа и несколько других стран, сведения о выручке (184,3 миллиарда рублей в 2022 году), о затратах на рекламу (более 950 миллионов рублей в 2022 году), а также данные соцопросов, показывающие высокую узнаваемость продукции группы и ее бренда.
Как отмечается в решении Роспатента, "согласно данным исследования Nielsen доля рынка "Черкизово"… в период с 2020-2023 гг. в денежном выражении составила… в 2022 – 11,9%, в 2023 – 11,3%, что позволяет заявителю занимать второе место среди всех производителей мясной продукции на рынке РФ".
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Несмотря на это, ведомство своим решением от 19 ноября 2024 года отказалось признать бренд общеизвестным. Как поясняется в решении, "представленные в перечне товаров формулировки представляют широкие родовые понятия". Так, понятие "изделия колбасные" "может включать большое количество разнородных видов товаров" - колбасы вареные, полукопченые, копченые, копчено-вареные, ливерные, зельцы и студни.
Как отмечал Роспатент, "данные виды товаров могут… восприниматься в качестве разнородных групп товаров, что обуславливает невозможность установления факта приобретения общеизвестности для товаров "изделия колбасные". Аналогичные выводы ведомство сделало в отношении остальных товаров, указанных группой "Черкизово". В своем заявлении правообладатель попросил суд признать решение Роспатента недействительным.
Группа "Черкизово" входит в число лидеров на рынках куриного мяса, индейки, свинины, продуктов мясопереработки, также это крупнейший в РФ производитель комбикормов. Основной акционер - семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева, испанской Grupo Fuertes принадлежит 11,12% компании, free float составляет порядка 2,4%. Известные бренды – "Черкизово", "Петелинка", "Пава-Пава".
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