https://ria.ru/20250801/bundestag--2032779856.html

Бундестаг ищет тренеров по йоге для снижения стресса у сотрудников

Бундестаг ищет тренеров по йоге для снижения стресса у сотрудников - РИА Новости, 01.08.2025

Бундестаг ищет тренеров по йоге для снижения стресса у сотрудников

Отдел закупок бундестага ищет инструкторов по йоге и пилатесу, чтобы снизить стресс у сотрудников администрации немецкого парламента, сообщило издание Bild. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T10:44:00+03:00

2025-08-01T10:44:00+03:00

2025-08-01T10:44:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Отдел закупок бундестага ищет инструкторов по йоге и пилатесу, чтобы снизить стресс у сотрудников администрации немецкого парламента, сообщило издание Bild. "Отдел закупок бундестага официально ищет инструкторов по йоге и пилатесу! Цель: снизить стресс, повысить уровень расслабления с помощью асан (поз) и пранаям (дыхательных упражнений) у сотрудников администрации бундестага", - говорится в сообщении. Участие в программе депутатов парламента и их сотрудников не предусмотрено, сообщили Bild в администрации бундестага. "На курсах йоги с февраля 2026 года по январь 2030 года участники изучат признанный метод снижения стресса, чтобы иметь возможность предотвратить последствия стресса для здоровья", - сообщается в описании программы. На занятиях пилатесом участники изучат и будут практиковать комплексную тренировку тела, в первую очередь нацеленную на проработку и укрепление глубоких мышц. Зал для занятий будет расположен в одном из зданий бундестага. Неизвестно, как дорого эти курсы обойдутся налогоплательщикам. Отмечается, что контракт в ходе тендера будет присужден наиболее экономически эффективному предложению, отвечающему требованиям. Для сотрудников администрации бундестага курсы будут стоить всего 30 евро за 15 занятий.

https://ria.ru/20250707/koyter-2027601741.html

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бундестаг германии, в мире