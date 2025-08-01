https://ria.ru/20250801/bugaev-2032666739.html

Глава буддийской ассоциации: место для ступы на Поклонной скоро определится

Глава буддийской ассоциации: место для ступы на Поклонной скоро определится - РИА Новости, 01.08.2025

Глава буддийской ассоциации: место для ступы на Поклонной скоро определится

Ассоциация буддийских общин "Арья Сангха" (в переводе с санскрита "Благородное сообщество") на этой неделе заключила с Фондом содействия буддийскому образованию РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T08:00:00+03:00

2025-08-01T08:00:00+03:00

2025-08-01T08:00:00+03:00

интервью

александр бугаев

россия

религия

буддизм

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Ассоциация буддийских общин "Арья Сангха" (в переводе с санскрита "Благородное сообщество") на этой неделе заключила с Фондом содействия буддийскому образованию и исследованиям, созданным по поручению президента России Владимира Путина в 2022 году, соглашение о строительстве на Поклонной горе в Москве Ступы Совершенной Победы. Она станет религиозным мемориалом буддистам, отдавшим жизни во время Великой Отечественной войны и СВО. Каким именно будет буддийский компонент богослужебного комплекса традиционных религий на Поклонной горе, где уже возведены православный храм-памятник Георгия Победоносца, Мемориальные мечеть и Мемориальная синагога, в интервью РИА Новости рассказал президент Ассоциации "Арья Сангха" Александр Бугаев. Беседовала Ольга Липич.— Александр Владимирович, каково значение соглашения о строительстве ступы на Поклонной горе, заключенного с Фондом содействия буддийскому образованию?— Это долгожданное, историческое соглашение. Проект подчеркивает огромный вклад буддистов России в общую историю страны и направлен на сохранение историко-культурного наследия России, укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и их передачу от поколения к поколению. Ступа станет символом единства и благодарности, будет напоминать о важности сострадания и мира, особенно в годы испытаний.— Где именно на Поклонной горе появится ступа?— В самое ближайшее время при тесном взаимодействии с правительством Москвы будет определено место для ее возведения.— Речь идет о совершенно новом буддийском культовом сооружении, которое будет построено с нуля, или проектирование и строительство уже начинались?— Было несколько попыток в предыдущие годы запустить проект строительства ступы на Поклонной горе, но все они заканчивались неудачей. Поэтому можно сказать, что все будет построено с нуля.— Как будет выглядеть ступа, известна ли высота будущего сооружения?— Это будет одна из восьми классических форм, которая называется ступа Совершенной Победы. Высоту в настоящий момент сложно понять – это очень сильно зависит от размера и расположения участка, который выделит правительство Москвы.— Что будет внутри ступы и вокруг нее? Рассчитана ли она на то, чтобы под ее сводами находились молящиеся?— Внутри ступы будут разнообразные буддийские реликвии: свитки с текстами, мантрами и молитвами, ритуальные предметы, которые принадлежали известным буддийским учителям прошлого. Будет ли внутреннее помещение (для молящихся – ред.) – будем решать по факту, имея на руках технические подробности по участку.Рядом со ступой будут молитвенные барабаны и облагороженная территория – место для медитации.— Кто будет строить и руководить этим процессом – мастера из буддийских регионов России или ожидаются и заграничные участники?— Руководить строительством будут Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, централизованная религиозная организация "Арья Сангха" и рабочая группа, которая будет создана из представителей всех головных буддийских организаций России. Строить будут опытные мастера из России и, возможно, Индии, Китая, Бутана.Масштаб проекта огромный - и потребует не только строителей, но и художников, скульпторов, жестянщиков, буддийских лам и ритуальных мастеров.— Может ли у ступы быть настоятель?— У ступы не может быть настоятеля. Ступа — это не храм, это символическое напоминание о присутствии в нашем измерении тела, речи и ума Будды.— Когда можно ожидать начала строительства и его завершения?— Планируем начало строительства в начале 2026 года. Закончить планируем в мае 2027 года.— Какого направления буддизма придерживается возглавляемая вами Ассоциация буддийских общин "Арья Сангха", сколько примерно последователей насчитывается в Москве, кто сможет посещать ступу?— Базовый принцип нашей ассоциации – несектарный подход. Ассоциация буддийских общин "Арья Сангха" изначально создавалась как организация, объединяющая последователей разных школ буддизма, множество буддийских общин. Точное количество последователей сложно посчитать, но смело можно утверждать, что 2-3 тысячи насчитывается.Мы абсолютно открыты ко всем традиционным линиям буддизма и не придерживаемся какого-то одного направления.

https://ria.ru/20250304/putin-2003023506.html

https://ria.ru/20241024/rerikh-1979772803.html

https://ria.ru/20241002/buddizm-1975853775.html

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интервью, александр бугаев, россия, религия, буддизм