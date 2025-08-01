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Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах столицы из-за непогоды - РИА Новости, 05.08.2025
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22:00 01.08.2025 (обновлено: 16:31 05.08.2025)
https://ria.ru/20250801/brigada-2033505347.html
Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах столицы из-за непогоды
Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах столицы из-за непогоды - РИА Новости, 05.08.2025
Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах столицы из-за непогоды
Бригады ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах столицы из-за непогоды, задействованы 290 единиц техники, сообщается в Telegram-канале организации. РИА Новости, 05.08.2025
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2025-08-05T16:31:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосводосток
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Бригады ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах столицы из-за непогоды, задействованы 290 единиц техники, сообщается в Telegram-канале организации. "ГУП "Мосводосток" осуществляет дежурство на территории Москвы. В связи с неблагоприятными погодными условиями, на улицах города дежурят 300 бригад и 290 единиц специализированной техники "Мосводостока", - говорится в сообщении. Отмечается, что основной объем осадков уходит самотеком в городскую водосточную сеть. В случае необходимости, специалисты обеспечивают беспрепятственный пропуск дождевой воды путем открытия решеток водоприемных колодцев, а также применяют мощную откачивающую технику. "Сотрудники предприятия продолжат контролировать ситуацию в городе до полного прекращения дождя", - уточняется в сообщении.
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москва, мосводосток
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводосток
Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах столицы из-за непогоды

Бригады "Мосводостока" дежурят в Москве из-за непогоды

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСотрудник ГУП "Мосводосток" осматривает ливневую канализацию в Москве во время дождя
Сотрудник ГУП Мосводосток осматривает ливневую канализацию в Москве во время дождя - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сотрудник ГУП "Мосводосток" осматривает ливневую канализацию в Москве во время дождя. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Бригады ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах столицы из-за непогоды, задействованы 290 единиц техники, сообщается в Telegram-канале организации.
"ГУП "Мосводосток" осуществляет дежурство на территории Москвы. В связи с неблагоприятными погодными условиями, на улицах города дежурят 300 бригад и 290 единиц специализированной техники "Мосводостока", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основной объем осадков уходит самотеком в городскую водосточную сеть. В случае необходимости, специалисты обеспечивают беспрепятственный пропуск дождевой воды путем открытия решеток водоприемных колодцев, а также применяют мощную откачивающую технику.
"Сотрудники предприятия продолжат контролировать ситуацию в городе до полного прекращения дождя", - уточняется в сообщении.
Метро - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосводосток
 
 
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