https://ria.ru/20250801/brigada-2033505347.html

Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах столицы из-за непогоды

Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах столицы из-за непогоды - РИА Новости, 05.08.2025

Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах столицы из-за непогоды

Бригады ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах столицы из-за непогоды, задействованы 290 единиц техники, сообщается в Telegram-канале организации. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-01T22:00:00+03:00

2025-08-01T22:00:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Бригады ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах столицы из-за непогоды, задействованы 290 единиц техники, сообщается в Telegram-канале организации. "ГУП "Мосводосток" осуществляет дежурство на территории Москвы. В связи с неблагоприятными погодными условиями, на улицах города дежурят 300 бригад и 290 единиц специализированной техники "Мосводостока", - говорится в сообщении. Отмечается, что основной объем осадков уходит самотеком в городскую водосточную сеть. В случае необходимости, специалисты обеспечивают беспрепятственный пропуск дождевой воды путем открытия решеток водоприемных колодцев, а также применяют мощную откачивающую технику. "Сотрудники предприятия продолжат контролировать ситуацию в городе до полного прекращения дождя", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20250801/moskva-2032926054.html

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москва, мосводосток