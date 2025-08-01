https://ria.ru/20250801/brigada-2033505347.html
Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах столицы из-за непогоды
Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах столицы из-за непогоды - РИА Новости, 05.08.2025
Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах столицы из-за непогоды
Бригады ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах столицы из-за непогоды, задействованы 290 единиц техники, сообщается в Telegram-канале организации. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-01T22:00:00+03:00
2025-08-01T22:00:00+03:00
2025-08-05T16:31:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосводосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1884040504_0:303:3102:2048_1920x0_80_0_0_1911ecc61dd1239faae84c3a33d21636.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Бригады ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах столицы из-за непогоды, задействованы 290 единиц техники, сообщается в Telegram-канале организации. "ГУП "Мосводосток" осуществляет дежурство на территории Москвы. В связи с неблагоприятными погодными условиями, на улицах города дежурят 300 бригад и 290 единиц специализированной техники "Мосводостока", - говорится в сообщении. Отмечается, что основной объем осадков уходит самотеком в городскую водосточную сеть. В случае необходимости, специалисты обеспечивают беспрепятственный пропуск дождевой воды путем открытия решеток водоприемных колодцев, а также применяют мощную откачивающую технику. "Сотрудники предприятия продолжат контролировать ситуацию в городе до полного прекращения дождя", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20250801/moskva-2032926054.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1884040504_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_be81a7b62ea0e953b35149a578d5436e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосводосток
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводосток
Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах столицы из-за непогоды
Бригады "Мосводостока" дежурят в Москве из-за непогоды
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Бригады ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах столицы из-за непогоды, задействованы 290 единиц техники, сообщается в Telegram-канале организации.
"ГУП "Мосводосток" осуществляет дежурство на территории Москвы. В связи с неблагоприятными погодными условиями, на улицах города дежурят 300 бригад и 290 единиц специализированной техники "Мосводостока", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основной объем осадков уходит самотеком в городскую водосточную сеть. В случае необходимости, специалисты обеспечивают беспрепятственный пропуск дождевой воды путем открытия решеток водоприемных колодцев, а также применяют мощную откачивающую технику.
"Сотрудники предприятия продолжат контролировать ситуацию в городе до полного прекращения дождя", - уточняется в сообщении.