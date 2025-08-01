https://ria.ru/20250801/boytsy-2032925395.html

"Народный фронт" передал бойцам, освобождавшим Часов Яр, квадроциклы и РЭБ

"Народный фронт" передал бойцам, освобождавшим Часов Яр, квадроциклы и РЭБ - РИА Новости, 01.08.2025

"Народный фронт" передал бойцам, освобождавшим Часов Яр, квадроциклы и РЭБ

Активисты "Народного фронта" передали военнослужащим 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, принимавшим участие в освобождении Часова Яра, квадроциклы,... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T23:26:00+03:00

2025-08-01T23:26:00+03:00

2025-08-01T23:26:00+03:00

общероссийский народный фронт

россия

часов яр

воздушно-десантные войска россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021061154_0:12:3078:1743_1920x0_80_0_0_1d4847ee28ce4efe6ce74c56bb4af5c4.jpg

ЛУГАНСК, 1 авг - РИА Новости. Активисты "Народного фронта" передали военнослужащим 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, принимавшим участие в освобождении Часова Яра, квадроциклы, системы РЭБ и другую гуманитарную помощь, сообщила РИА Новости председатель регионального штаба движения в ЛНР Анна Еременко. "Народный фронт в ЛНР передал десантникам квадроциклы и другую технику в рамках сбора благотворительного фонда "Всё для Победы!", а именно: квадроциклы, мотоциклы, дроны, "Булаты" (дрондетекторы), "Омут" (система РЭБ), приборы ночного видения и тепловизионные прицелы. Данную гуманитарную помощь получили бойцы 98-й воздушно-десантной дивизии в преддверии профессионального праздника - Дня ВДВ", - сообщила Еременко. День ВДВ в России отмечают 2 августа.

https://ria.ru/20250801/putin-2032841575.html

россия

часов яр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общероссийский народный фронт, россия, часов яр, воздушно-десантные войска россии