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"Народный фронт" передал бойцам, освобождавшим Часов Яр, квадроциклы и РЭБ - РИА Новости, 01.08.2025
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23:26 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/boytsy-2032925395.html
"Народный фронт" передал бойцам, освобождавшим Часов Яр, квадроциклы и РЭБ
"Народный фронт" передал бойцам, освобождавшим Часов Яр, квадроциклы и РЭБ - РИА Новости, 01.08.2025
"Народный фронт" передал бойцам, освобождавшим Часов Яр, квадроциклы и РЭБ
Активисты "Народного фронта" передали военнослужащим 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, принимавшим участие в освобождении Часова Яра, квадроциклы,... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T23:26:00+03:00
2025-08-01T23:26:00+03:00
общероссийский народный фронт
россия
часов яр
воздушно-десантные войска россии
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ЛУГАНСК, 1 авг - РИА Новости. Активисты "Народного фронта" передали военнослужащим 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, принимавшим участие в освобождении Часова Яра, квадроциклы, системы РЭБ и другую гуманитарную помощь, сообщила РИА Новости председатель регионального штаба движения в ЛНР Анна Еременко. "Народный фронт в ЛНР передал десантникам квадроциклы и другую технику в рамках сбора благотворительного фонда "Всё для Победы!", а именно: квадроциклы, мотоциклы, дроны, "Булаты" (дрондетекторы), "Омут" (система РЭБ), приборы ночного видения и тепловизионные прицелы. Данную гуманитарную помощь получили бойцы 98-й воздушно-десантной дивизии в преддверии профессионального праздника - Дня ВДВ", - сообщила Еременко. День ВДВ в России отмечают 2 августа.
https://ria.ru/20250801/putin-2032841575.html
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общероссийский народный фронт, россия, часов яр, воздушно-десантные войска россии
Общероссийский народный фронт, Россия, Часов Яр, Воздушно-десантные войска России
"Народный фронт" передал бойцам, освобождавшим Часов Яр, квадроциклы и РЭБ

"Народный фронт" передал квадроциклы и РЭБ освобождавшим Часов Яр бойцам

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкНародный фронт
Народный фронт - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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ЛУГАНСК, 1 авг - РИА Новости. Активисты "Народного фронта" передали военнослужащим 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, принимавшим участие в освобождении Часова Яра, квадроциклы, системы РЭБ и другую гуманитарную помощь, сообщила РИА Новости председатель регионального штаба движения в ЛНР Анна Еременко.
"Народный фронт в ЛНР передал десантникам квадроциклы и другую технику в рамках сбора благотворительного фонда "Всё для Победы!", а именно: квадроциклы, мотоциклы, дроны, "Булаты" (дрондетекторы), "Омут" (система РЭБ), приборы ночного видения и тепловизионные прицелы. Данную гуманитарную помощь получили бойцы 98-й воздушно-десантной дивизии в преддверии профессионального праздника - Дня ВДВ", - сообщила Еременко.
День ВДВ в России отмечают 2 августа.
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Общероссийский народный фронтРоссияЧасов ЯрВоздушно-десантные войска России
 
 
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