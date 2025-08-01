Заявление Зеленского после потери важного города поразило журналиста
Журналист Боуз раскритиковал заявление Зеленского после потери Часова Яра
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Журналист Чей Боуз раскритиковал заявление Владимира Зеленского после потери города Часов Яр. Об этом он написал в соцсети X.
"Зеленский в своей ежедневной тираде диктатора называет захват Часового Яра Россией фейком. И это несмотря на то, что многочисленные проукраинские медиа признают правду", — говорится в публикации.
"Зеленский в своей ежедневной тираде диктатора называет захват Часового Яра Россией фейком. И это несмотря на то, что многочисленные проукраинские медиа признают правду", — говорится в публикации.
Накануне Зеленский отказался признавать факт потери города.
Минобороны России в четверг сообщило, что подразделения Южной группировки войск взяли его под контроль.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен вблизи Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
Минобороны России в четверг сообщило, что подразделения Южной группировки войск взяли его под контроль.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен вблизи Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.