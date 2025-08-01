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Заявление Зеленского после потери важного города поразило журналиста - РИА Новости, 01.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:37 01.08.2025 (обновлено: 11:28 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/bouz-2032764663.html
Заявление Зеленского после потери важного города поразило журналиста
Заявление Зеленского после потери важного города поразило журналиста - РИА Новости, 01.08.2025
Заявление Зеленского после потери важного города поразило журналиста
Журналист Чей Боуз раскритиковал заявление Владимира Зеленского после потери города Часов Яр. Об этом он написал в соцсети X."Зеленский в своей ежедневной... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T08:37:00+03:00
2025-08-01T11:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
часов яр
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Журналист Чей Боуз раскритиковал заявление Владимира Зеленского после потери города Часов Яр. Об этом он написал в соцсети X."Зеленский в своей ежедневной тираде диктатора называет захват Часового Яра Россией фейком. И это несмотря на то, что многочисленные проукраинские медиа признают правду", — говорится в публикации. Накануне Зеленский отказался признавать факт потери города. Минобороны России в четверг сообщило, что подразделения Южной группировки войск взяли его под контроль. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен вблизи Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250801/berletik-2032763427.html
https://ria.ru/20250801/zelenskiy-2032768345.html
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в мире, часов яр, владимир зеленский, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Часов Яр, Владимир Зеленский, Россия
Заявление Зеленского после потери важного города поразило журналиста

Журналист Боуз раскритиковал заявление Зеленского после потери Часова Яра

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Журналист Чей Боуз раскритиковал заявление Владимира Зеленского после потери города Часов Яр. Об этом он написал в соцсети X.

"Зеленский в своей ежедневной тираде диктатора называет захват Часового Яра Россией фейком. И это несмотря на то, что многочисленные проукраинские медиа признают правду", — говорится в публикации.
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Накануне Зеленский отказался признавать факт потери города.

Минобороны России в четверг сообщило, что подразделения Южной группировки войск взяли его под контроль.

Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен вблизи Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧасов ЯрВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
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