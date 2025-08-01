https://ria.ru/20250801/bouz-2032764663.html

Заявление Зеленского после потери важного города поразило журналиста

Заявление Зеленского после потери важного города поразило журналиста - РИА Новости, 01.08.2025

Заявление Зеленского после потери важного города поразило журналиста

Журналист Чей Боуз раскритиковал заявление Владимира Зеленского после потери города Часов Яр. Об этом он написал в соцсети X."Зеленский в своей ежедневной... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T08:37:00+03:00

2025-08-01T08:37:00+03:00

2025-08-01T11:28:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Журналист Чей Боуз раскритиковал заявление Владимира Зеленского после потери города Часов Яр. Об этом он написал в соцсети X."Зеленский в своей ежедневной тираде диктатора называет захват Часового Яра Россией фейком. И это несмотря на то, что многочисленные проукраинские медиа признают правду", — говорится в публикации. Накануне Зеленский отказался признавать факт потери города. Минобороны России в четверг сообщило, что подразделения Южной группировки войск взяли его под контроль. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен вблизи Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20250801/berletik-2032763427.html

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