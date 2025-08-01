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Боррель раскритиковал обсуждаемые меры ЕС против Израиля - РИА Новости, 01.08.2025
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12:55 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/borrel-2032808350.html
Боррель раскритиковал обсуждаемые меры ЕС против Израиля
Боррель раскритиковал обсуждаемые меры ЕС против Израиля - РИА Новости, 01.08.2025
Боррель раскритиковал обсуждаемые меры ЕС против Израиля
Ограничение доступа Израиля к исследовательской программе ЕС Horizon - единственная мера, которую Евросоюз пока обсуждает в ответ на действия Израиля в Газе -... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T12:55:00+03:00
2025-08-01T12:55:00+03:00
в мире
израиль
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МАДРИД, 1 авг - РИА Новости. Ограничение доступа Израиля к исследовательской программе ЕС Horizon - единственная мера, которую Евросоюз пока обсуждает в ответ на действия Израиля в Газе - выглядит "плохой шуткой", заявил бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. "Если это единственная реакция Еврокомиссии на происходящее, то это шутка. Плохая шутка. И даже это государства ЕС пока не смогли согласовать... Неужели это все, что они могут придумать, учитывая происходящее?" - отметил он в интервью порталу EUobserver. По мнению Борреля, Евросоюз мог бы предложить приостановку торгового соглашения, что лишило бы страну около миллиарда евро в год. Он подчеркнул, что в ЕС уже санкционировали тысячи россиян "за меньшее". Экс-глава дипломатии раскритиковал и договоренности ЕС с Израилем о расширении гуманитарного доступа в Газу, назвав их "циничным" предлогом для отказа от санкций. Во вторник Европейская комиссия (ЕК) сообщила, что предложила частичную приостановку участия Израиля в программе научных исследований Horizon Europe. Для принятия предложения ЕК было необходимо получить поддержку квалифицированного большинства стран ЕС. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 60 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
https://ria.ru/20250729/izrail-2032236165.html
https://ria.ru/20250730/sanktsii-2032303192.html
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в мире, израиль, жозеп боррель, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Израиль, Жозеп Боррель, Евросоюз, Еврокомиссия
Боррель раскритиковал обсуждаемые меры ЕС против Израиля

Боррель: ограничение доступа Израиля к Horizon выглядит плохой шуткой

© AP Photo / Jean-Francois BadiasЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Жозеп Боррель . Архивное фото
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МАДРИД, 1 авг - РИА Новости. Ограничение доступа Израиля к исследовательской программе ЕС Horizon - единственная мера, которую Евросоюз пока обсуждает в ответ на действия Израиля в Газе - выглядит "плохой шуткой", заявил бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
"Если это единственная реакция Еврокомиссии на происходящее, то это шутка. Плохая шутка. И даже это государства ЕС пока не смогли согласовать... Неужели это все, что они могут придумать, учитывая происходящее?" - отметил он в интервью порталу EUobserver.
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По мнению Борреля, Евросоюз мог бы предложить приостановку торгового соглашения, что лишило бы страну около миллиарда евро в год. Он подчеркнул, что в ЕС уже санкционировали тысячи россиян "за меньшее".
Экс-глава дипломатии раскритиковал и договоренности ЕС с Израилем о расширении гуманитарного доступа в Газу, назвав их "циничным" предлогом для отказа от санкций.
Во вторник Европейская комиссия (ЕК) сообщила, что предложила частичную приостановку участия Израиля в программе научных исследований Horizon Europe. Для принятия предложения ЕК было необходимо получить поддержку квалифицированного большинства стран ЕС.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 60 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
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