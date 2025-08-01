Арестованный иерарх ААЦ передал послание через своих адвокатов

"Каносса" касается эпизода из истории средневековой Европы, датированного 1077 годом. Тогда император Священной Римской империи Генрих IV совершил "хождение в Каноссу", прося у папы Григория VII отмены своего отлучения от церкви. Согласно источникам, император надел власяницу и ждал встречи с понтификом у ворот каносской крепости три дня. Все это время он не снимал власяницы и постился.

Средневековые источники утверждают, что, когда Генриха впустили в крепость, он встал на колени перед первосвященником и просил его о прощении. Григорий простил императора и призвал его вернуться в лоно церкви.