Арестованный иерарх ААЦ передал послание через своих адвокатов
Аджапахян: Бог не простит запятнавших себя несправедливостью прислужников
© SputnikГлава Ширакской епархии ААЦ архиепископ Микаэл Аджапахян
© Sputnik
Глава Ширакской епархии ААЦ архиепископ Микаэл Аджапахян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 1 авг — РИА Новости. Находящийся под арестом в Армении архиепископ Микаэл Аджапахян заявил, что Бог не простит запятнавших себя несправедливостью прислужников, "которые ведают, что творят", говорится в послании, опубликованном адвокатами священнослужителя.
"Мужайтесь, ибо Господь всегда побеждает. Он победит и сейчас, возможно, и через таких недостойных его рабов, как я. Но я думаю, что Он не простит жалких прислужников, которые очень хорошо ведают, что творят.... Всех без исключения, кто запятнал себя несправедливостью и предвзятостью, в лучшем случае ждет Каносса. И если вы снова окрепнете, вы снова проиграете, ибо Бог с нами", — подчеркнул он.
"Каносса" касается эпизода из истории средневековой Европы, датированного 1077 годом. Тогда император Священной Римской империи Генрих IV совершил "хождение в Каноссу", прося у папы Григория VII отмены своего отлучения от церкви. Согласно источникам, император надел власяницу и ждал встречи с понтификом у ворот каносской крепости три дня. Все это время он не снимал власяницы и постился.
Средневековые источники утверждают, что, когда Генриха впустили в крепость, он встал на колени перед первосвященником и просил его о прощении. Григорий простил императора и призвал его вернуться в лоно церкви.
В среду апелляционный суд Армении оставил Аджапахяна под арестом.
Пашинян против ААЦ
- В последнее время премьер-министр усилил нападки на Армянскую апостольскую церковь. В конце мая он опубликовал в соцсетях оскорбительные посты, в том числе с нецензурной лексикой. Вскоре он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.
- В середине июня в Армении арестовали Карапетяна, выступившего в поддержку ААЦ. Его обвинили в призывах к свержению власти.
- Это вызвало возмущение представителей армянской диаспоры по всему миру.
- Под арестом оказался также архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые в прошлом году требовали отставки Пашиняна.
- В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили уголовное дело, его обвинили в призывах к захвату власти и нарушению территориальной целостности. Сам иерарх назвал обвинения сфабрикованными.
- В начале июля Пашинян вновь оскорбил католикоса всех армян Гарегина II и пообещал лично возглавить борьбу против него.