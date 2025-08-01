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Арестованный иерарх ААЦ передал послание через своих адвокатов - РИА Новости, 01.08.2025
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Религия
 
00:55 01.08.2025 (обновлено: 01:40 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/bog-2032738714.html
Арестованный иерарх ААЦ передал послание через своих адвокатов
Арестованный иерарх ААЦ передал послание через своих адвокатов - РИА Новости, 01.08.2025
Арестованный иерарх ААЦ передал послание через своих адвокатов
Находящийся под арестом в Армении архиепископ Микаэл Аджапахян заявил, что Бог не простит запятнавших себя несправедливостью прислужников, "которые ведают, что... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T00:55:00+03:00
2025-08-01T01:40:00+03:00
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ЕРЕВАН, 1 авг — РИА Новости. Находящийся под арестом в Армении архиепископ Микаэл Аджапахян заявил, что Бог не простит запятнавших себя несправедливостью прислужников, "которые ведают, что творят", говорится в послании, опубликованном адвокатами священнослужителя."Мужайтесь, ибо Господь всегда побеждает. Он победит и сейчас, возможно, и через таких недостойных его рабов, как я. Но я думаю, что Он не простит жалких прислужников, которые очень хорошо ведают, что творят.... Всех без исключения, кто запятнал себя несправедливостью и предвзятостью, в лучшем случае ждет Каносса. И если вы снова окрепнете, вы снова проиграете, ибо Бог с нами", — подчеркнул он.В среду апелляционный суд Армении оставил Аджапахяна под арестом. Пашинян против ААЦ
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армения, европа, священная римская империя, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, в мире
Армения, Европа, Священная Римская империя, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь, Религия, В мире
Арестованный иерарх ААЦ передал послание через своих адвокатов

Аджапахян: Бог не простит запятнавших себя несправедливостью прислужников

© SputnikГлава Ширакской епархии ААЦ архиепископ Микаэл Аджапахян
Глава Ширакской епархии ААЦ архиепископ Микаэл Аджапахян - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Sputnik
Глава Ширакской епархии ААЦ архиепископ Микаэл Аджапахян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 1 авг — РИА Новости. Находящийся под арестом в Армении архиепископ Микаэл Аджапахян заявил, что Бог не простит запятнавших себя несправедливостью прислужников, "которые ведают, что творят", говорится в послании, опубликованном адвокатами священнослужителя.
"Мужайтесь, ибо Господь всегда побеждает. Он победит и сейчас, возможно, и через таких недостойных его рабов, как я. Но я думаю, что Он не простит жалких прислужников, которые очень хорошо ведают, что творят.... Всех без исключения, кто запятнал себя несправедливостью и предвзятостью, в лучшем случае ждет Каносса. И если вы снова окрепнете, вы снова проиграете, ибо Бог с нами", — подчеркнул он.
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Защита арестованного в Армении архиепископа потребовала обнародовать дело
30 июля, 16:02

"Каносса" касается эпизода из истории средневековой Европы, датированного 1077 годом. Тогда император Священной Римской империи Генрих IV совершил "хождение в Каноссу", прося у папы Григория VII отмены своего отлучения от церкви. Согласно источникам, император надел власяницу и ждал встречи с понтификом у ворот каносской крепости три дня. Все это время он не снимал власяницы и постился.

Средневековые источники утверждают, что, когда Генриха впустили в крепость, он встал на колени перед первосвященником и просил его о прощении. Григорий простил императора и призвал его вернуться в лоно церкви.

В среду апелляционный суд Армении оставил Аджапахяна под арестом.

Пашинян против ААЦ

  • В последнее время премьер-министр усилил нападки на Армянскую апостольскую церковь. В конце мая он опубликовал в соцсетях оскорбительные посты, в том числе с нецензурной лексикой. Вскоре он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.
  • В середине июня в Армении арестовали Карапетяна, выступившего в поддержку ААЦ. Его обвинили в призывах к свержению власти.
  • Это вызвало возмущение представителей армянской диаспоры по всему миру.
  • Под арестом оказался также архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые в прошлом году требовали отставки Пашиняна.
  • В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили уголовное дело, его обвинили в призывах к захвату власти и нарушению территориальной целостности. Сам иерарх назвал обвинения сфабрикованными.
  • В начале июля Пашинян вновь оскорбил католикоса всех армян Гарегина II и пообещал лично возглавить борьбу против него.
Силовики задержали трех сторонников архиепископа Баграта - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
В Армении силовики задержали трех сторонников архиепископа Баграта
30 июля, 12:40
 
РелигияАрменияЕвропаСвященная Римская империяНикол ПашинянСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковьВ мире
 
 
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