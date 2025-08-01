https://ria.ru/20250801/biznesmen-2032815044.html

Жителя Тульской области будут судить за уклонение от уплаты налогов

Жителя Тульской области будут судить за уклонение от уплаты налогов - РИА Новости, 01.08.2025

Жителя Тульской области будут судить за уклонение от уплаты налогов

Бизнесмена из Тульской области будут судить за уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 260 миллионов рублей, сообщила пресс-служба СУСК России по региону в... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T13:28:00+03:00

2025-08-01T13:28:00+03:00

2025-08-01T13:29:00+03:00

происшествия

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ТУЛА, 1 авг – РИА Новости. Бизнесмена из Тульской области будут судить за уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 260 миллионов рублей, сообщила пресс-служба СУСК России по региону в своем Telegram-канале. "Следствием установлено, что тульский предприниматель, занимающийся бизнесом в сфере переработки и реализации металла, путем включения в налоговые декларации ложных сведений уклонился от уплаты НДС, НДФЛ, налога на прибыль и страховых взносов. Общая сумма недоимки составила свыше 260 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ), завершено. В ходе него мужчина добровольно погасил причиненный ущерб. "Материалы уголовного дела в ближайшее время будут переданы в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в пресс-службе следственного управления.

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происшествия, россия, тульская область