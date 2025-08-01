Рейтинг@Mail.ru
Жителя Тульской области будут судить за уклонение от уплаты налогов - РИА Новости, 01.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 01.08.2025 (обновлено: 13:29 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/biznesmen-2032815044.html
Жителя Тульской области будут судить за уклонение от уплаты налогов
Жителя Тульской области будут судить за уклонение от уплаты налогов - РИА Новости, 01.08.2025
Жителя Тульской области будут судить за уклонение от уплаты налогов
Бизнесмена из Тульской области будут судить за уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 260 миллионов рублей, сообщила пресс-служба СУСК России по региону в... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T13:28:00+03:00
2025-08-01T13:29:00+03:00
происшествия
россия
тульская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
ТУЛА, 1 авг – РИА Новости. Бизнесмена из Тульской области будут судить за уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 260 миллионов рублей, сообщила пресс-служба СУСК России по региону в своем Telegram-канале. "Следствием установлено, что тульский предприниматель, занимающийся бизнесом в сфере переработки и реализации металла, путем включения в налоговые декларации ложных сведений уклонился от уплаты НДС, НДФЛ, налога на прибыль и страховых взносов. Общая сумма недоимки составила свыше 260 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ), завершено. В ходе него мужчина добровольно погасил причиненный ущерб. "Материалы уголовного дела в ближайшее время будут переданы в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в пресс-службе следственного управления.
https://ria.ru/20250731/putin-2032654050.html
россия
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, тульская область
Происшествия, Россия, Тульская область
Жителя Тульской области будут судить за уклонение от уплаты налогов

Тульского бизнесмена будут судить за неуплату налогов на 260 миллионов рублей

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТУЛА, 1 авг – РИА Новости. Бизнесмена из Тульской области будут судить за уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 260 миллионов рублей, сообщила пресс-служба СУСК России по региону в своем Telegram-канале.
"Следствием установлено, что тульский предприниматель, занимающийся бизнесом в сфере переработки и реализации металла, путем включения в налоговые декларации ложных сведений уклонился от уплаты НДС, НДФЛ, налога на прибыль и страховых взносов. Общая сумма недоимки составила свыше 260 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ), завершено. В ходе него мужчина добровольно погасил причиненный ущерб.
"Материалы уголовного дела в ближайшее время будут переданы в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в пресс-службе следственного управления.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Путин подписал закон о внесудебном взыскании долгов по налогам
31 июля, 16:37
 
ПроисшествияРоссияТульская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала