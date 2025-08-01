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Жителя Тульской области будут судить за уклонение от уплаты налогов
Жителя Тульской области будут судить за уклонение от уплаты налогов - РИА Новости, 01.08.2025
Жителя Тульской области будут судить за уклонение от уплаты налогов
Бизнесмена из Тульской области будут судить за уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 260 миллионов рублей, сообщила пресс-служба СУСК России по региону в... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T13:28:00+03:00
2025-08-01T13:28:00+03:00
2025-08-01T13:29:00+03:00
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ТУЛА, 1 авг – РИА Новости. Бизнесмена из Тульской области будут судить за уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 260 миллионов рублей, сообщила пресс-служба СУСК России по региону в своем Telegram-канале. "Следствием установлено, что тульский предприниматель, занимающийся бизнесом в сфере переработки и реализации металла, путем включения в налоговые декларации ложных сведений уклонился от уплаты НДС, НДФЛ, налога на прибыль и страховых взносов. Общая сумма недоимки составила свыше 260 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ), завершено. В ходе него мужчина добровольно погасил причиненный ущерб. "Материалы уголовного дела в ближайшее время будут переданы в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в пресс-службе следственного управления.
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происшествия, россия, тульская область
Происшествия, Россия, Тульская область
Жителя Тульской области будут судить за уклонение от уплаты налогов
Тульского бизнесмена будут судить за неуплату налогов на 260 миллионов рублей