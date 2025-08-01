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ВСУ атаковали Белгородскую область 129 дронами за сутки - РИА Новости, 01.08.2025
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11:55 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/belgorod-2032797359.html
ВСУ атаковали Белгородскую область 129 дронами за сутки
ВСУ атаковали Белгородскую область 129 дронами за сутки - РИА Новости, 01.08.2025
ВСУ атаковали Белгородскую область 129 дронами за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 11 районов Белгородской области 129 беспилотниками, один человек погиб, 13 ранены, из них двое... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T11:55:00+03:00
2025-08-01T11:55:00+03:00
происшествия
белгородская область
украина
вячеслав гладков
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 11 районов Белгородской области 129 беспилотниками, один человек погиб, 13 ранены, из них двое госпитализированы, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, 31 июля 50 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 49 снарядов, 57 беспилотников были сбиты и подавлены. За отчетный период различные разрушения выявлены в трех многоквартирных домах, 33 частных домовладениях, двух социальных и двух коммерческих объектах, предприятии, административном здании, ангаре, двух магазинах, объекте связи, двух тракторах и 38 транспортных средствах. Согласно данным сводок, в июле количество выпущенных снарядов по сравнению с июнем сократилось на 13,7% (с 2699 до 2330), в то время как применение дронов увеличилось на 36,8% (с 2205 до 3018). Несмотря на снижение количества обстрелов снарядами, общее количество атак за счет роста применения дронов увеличилось по сравнению с прошлым месяцем. В результате этих действий 18 мирных жителей погибли, а 154 получили ранения различной степени тяжести, эти числа стали самыми высокими за месяц среди гражданского населения с января 2025 года. Стоит отметить, что только 19 июля не было зафиксировано ни одного случая ранения жителей. "В Белгородском районе посёлки… атакованы 20 беспилотниками, 10 из которых сбиты и подавлены. В селе Никольское ранены 6 мирных жителей… В Валуйском муниципальном округе по посёлку Уразово, сёлам Борки, Двулучное, Казинка, Карабаново и Соболевка совершены атаки 19 беспилотников, 5 из которых сбиты и подавлены", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что Волоконовский район атакован 16 беспилотниками, из которых 13 сбиты, в Грайворонском округе выпущено 16 боеприпасов и совершены атаки 14 БПЛА. По данным главы области, в Красногвардейском районе совершены атаки 5 дронами, ранен мужчина, в Краснояружском районе выпущено 16 боеприпасов и совершены атаки 13 БПЛА, ранены два мирных жителя. Над Алексеевским, Новооскольским, Старооскольским округами системой ПВО сбиты 13 беспилотников самолётного типа, уточнил губернатор. "В Ракитянском районе посёлок Ракитное, сёла Бобрава и Илёк-Кошары атакованы 7 беспилотниками… В Шебекинском муниципальном округе… выпущено 17 боеприпасов и атакованы 21 беспилотником, 10 из которых сбиты и подавлены. В результате обстрела города Шебекино погиб мирный житель. За день ранены 4 мирных жителя", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250801/fsb-2032777084.html
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происшествия, белгородская область, украина, вячеслав гладков, белгородский район
Происшествия, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Белгородский район
ВСУ атаковали Белгородскую область 129 дронами за сутки

ВСУ атаковали 11 районов Белгородской области 129 дронами за сутки

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 11 районов Белгородской области 129 беспилотниками, один человек погиб, 13 ранены, из них двое госпитализированы, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, 31 июля 50 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 49 снарядов, 57 беспилотников были сбиты и подавлены. За отчетный период различные разрушения выявлены в трех многоквартирных домах, 33 частных домовладениях, двух социальных и двух коммерческих объектах, предприятии, административном здании, ангаре, двух магазинах, объекте связи, двух тракторах и 38 транспортных средствах.
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Согласно данным сводок, в июле количество выпущенных снарядов по сравнению с июнем сократилось на 13,7% (с 2699 до 2330), в то время как применение дронов увеличилось на 36,8% (с 2205 до 3018). Несмотря на снижение количества обстрелов снарядами, общее количество атак за счет роста применения дронов увеличилось по сравнению с прошлым месяцем. В результате этих действий 18 мирных жителей погибли, а 154 получили ранения различной степени тяжести, эти числа стали самыми высокими за месяц среди гражданского населения с января 2025 года. Стоит отметить, что только 19 июля не было зафиксировано ни одного случая ранения жителей.
Белгородском районе посёлки… атакованы 20 беспилотниками, 10 из которых сбиты и подавлены. В селе Никольское ранены 6 мирных жителей… В Валуйском муниципальном округе по посёлку Уразово, сёлам Борки, Двулучное, Казинка, Карабаново и Соболевка совершены атаки 19 беспилотников, 5 из которых сбиты и подавлены", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Волоконовский район атакован 16 беспилотниками, из которых 13 сбиты, в Грайворонском округе выпущено 16 боеприпасов и совершены атаки 14 БПЛА. По данным главы области, в Красногвардейском районе совершены атаки 5 дронами, ранен мужчина, в Краснояружском районе выпущено 16 боеприпасов и совершены атаки 13 БПЛА, ранены два мирных жителя. Над Алексеевским, Новооскольским, Старооскольским округами системой ПВО сбиты 13 беспилотников самолётного типа, уточнил губернатор.
Ракитянском районе посёлок Ракитное, сёла Бобрава и Илёк-Кошары атакованы 7 беспилотниками… В Шебекинском муниципальном округе… выпущено 17 боеприпасов и атакованы 21 беспилотником, 10 из которых сбиты и подавлены. В результате обстрела города Шебекино погиб мирный житель. За день ранены 4 мирных жителя", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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