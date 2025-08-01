Российские банки снижают ставки по накопительным счетам
Большинство российских банков начали снижать ставки по накопительным счетам
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкНадпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке
Надпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Большинство российских банков снижают ставки по накопительным счетам, при этом некоторые игроки пока оставили условия по таким продуктам без изменений и следят за ситуацией, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации.
Сбербанк с 31 июля снизил максимальную ставку по накопительному счету на 2 процентных пункта - до 14%, говорится в сообщении банка.
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"Последнюю корректировку ставок мы провели сегодня, 1 августа. На данный момент ставка по накопительному счету составляет 18% годовых в первые три месяца после открытия и 12% с четвертого месяца. Дальнейшие решения по ставкам будут зависеть от динамики портфеля, рыночной конъюнктуры и корректировок ключевой ставки", - сообщили в пресс-службе Совкомбанка.
В пресс-службе ПСБ рассказали, что в линейке накопительных счетов текущая максимальная ставка составляет 22% годовых с учетом надбавки за траты по картам, минимальная ставка - 5%. "С начала года максимальная ставка снизилась на 1 процентный пункт, минимальная – на 3 процентных пункта. В настоящее время банк рассматривает варианты дальнейшего снижения ставок по накопительным продуктам", - уточнили там.
В "Абсолют банке" рассказали, что за последние полгода банк неоднократно корректировали условия по накопительным счетам. "Последняя корректировка условий произошла 1 августа, до этого банк снижал ставку 7 июля", - отметил директор департамента розничных продуктов кредитной организации Виталий Костюкевич.
По его словам, минимальная ставка по накопительному счету - 8%, максимальная - 18,5%. "При этом мы видим, что сейчас клиенты переориентируются в более долгосрочные инструменты для размещения своих сбережений - вклады, стремясь зафиксировать доходность на более продолжительный период времени", - добавил Костюкевич.
В "Почта банке" заявили, что их ставки по накопительным счетам за последние шесть месяцев не менялись. "Сейчас максимальная доходность 19% годовых действует по продукту "Копилка" для новых клиентов в первый месяц после открытия счета. Со второго месяца максимальная доходность составит 15% годовых, при условии ежемесячных трат по карте "Почта банка" на сумму от 10 тысяч рублей. Иначе ставка составит 10% годовых", - уточнили в пресс-службе.
Там добавили, что на решение по изменению условий влияют снижение ключевой ставки и конъюнктура рынка.
Заместитель председателя правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков сообщил, что максимальная ставка по накопительному счету составляет 17,3%. "Мы внимательно следим за ситуацией для адаптации параметров своих продуктов к конъюнктуре рынка. Решения принимаются с учетом роста стоимости денег на рынке фондирования, динамики ключевой ставки ЦБ и конкурентной среды", - добавил он.
Согласно данным маркетингового агентства Marcs, которые есть у РИА Новости, Газпромбанк в массовом сегменте также понизил ставки по накопительным счетам в рублях. Приветственная ставка на "Накопительный счет" понижена на 2 процентных пункта - до 17% (действует первые два месяца), на "Ежедневный процент" понижена приветственная ставка на 1,5 процентных пункта - до 17% (действует первые два месяца).