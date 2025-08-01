https://ria.ru/20250801/bali-2032887263.html

На Бали задержали двух россиян по подозрению в вымогательстве

На Бали задержали двух россиян по подозрению в вымогательстве - РИА Новости, 01.08.2025

На Бали задержали двух россиян по подозрению в вымогательстве

Полиция индонезийского острова Бали задержала двух граждан России по подозрению в вымогательстве денежных средств у десятков иностранцев, сообщает агентство... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T17:30:00+03:00

2025-08-01T17:30:00+03:00

2025-08-01T17:30:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Полиция индонезийского острова Бали задержала двух граждан России по подозрению в вымогательстве денежных средств у десятков иностранцев, сообщает агентство Antara со ссылкой на генерального инспектора местной полиции Даниэля Адитьяджаю. "На основании признаний и криминалистического анализа, проведенного в рамках расследования, мы выявили 27 совершенных преступлений, расследование которых еще продолжается… Они (подозреваемые - ред.) похищали и нападали на жертв, угрожая отвезти их в миграционную службу или депортировать", - сказал он. По его словам, 30-летний Юрий Витченко и 32-летний Илья Шкутов действовали совместно с двумя сотрудниками местной иммиграционной службы. Роли между ними были распределены: россияне искали потенциальных жертв, а их сообщники угрожали арестом и депортацией в случае невыполнения требований. Как отметил представитель местной полиции, группа вела незаконную деятельность с начала 2025 года и преимущественно ориентировалась на иностранных туристов, отдыхающих на острове. Расследование продолжается, и число выявленных преступлений может увеличиться, уточнил он.

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