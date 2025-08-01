https://ria.ru/20250801/bakanov--2032765398.html
Баканов призвал и. о. главы НАСА расширять неподсанкционное сотрудничество
Баканов призвал и. о. главы НАСА расширять неподсанкционное сотрудничество - РИА Новости, 01.08.2025
Баканов призвал и. о. главы НАСА расширять неподсанкционное сотрудничество
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что на встрече с исполняющим обязанности директора НАСА Шоном Даффи предлагалось расширять сотрудничество в тех... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T08:51:00+03:00
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МЫС КАНАВЕРАЛ (штат Флорида, США), 1 авг - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что на встрече с исполняющим обязанности директора НАСА Шоном Даффи предлагалось расширять сотрудничество в тех проектах, которые не попали под санкции. "Мы понимаем, что санкционное давление сильное, но сотрудничество в сфере пилотируемого космоса у нас выведено из-под санкций, из-под рестрикций. И мы предлагаем максимально расширять данное взаимодействие в рамках тех проектов, которые под санкции не попали. Эту тему действительно мы предлагали", - сказал Баканов российским журналистам. Баканов и министр транспорта США - исполняющий обязанности директора NASA Шон Даффи провели переговоры в США. Это первая очная встреча глав космических агентств с 2018 года.
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дмитрий баканов, наса, роскосмос, сша, в мире
Наука, Дмитрий Баканов, НАСА, Роскосмос, США, В мире
Баканов призвал и. о. главы НАСА расширять неподсанкционное сотрудничество
Баканов предложил и. о. главы НАСА Даффи расширять неподсанкционную кооперацию