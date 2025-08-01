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На "Авито" теперь доступна примерка одежды в пунктах выдачи - РИА Новости, 01.08.2025
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16:28 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/avito-2032870980.html
На "Авито" теперь доступна примерка одежды в пунктах выдачи
На "Авито" теперь доступна примерка одежды в пунктах выдачи - РИА Новости, 01.08.2025
На "Авито" теперь доступна примерка одежды в пунктах выдачи
Пользователи "Авито" теперь могут примерить одежду, обувь и аксессуары при заказе в партнерские пункты выдачи по всей России, сообщает пресс-служба платформы. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T16:28:00+03:00
2025-08-01T16:28:00+03:00
авито
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пользователи "Авито" теперь могут примерить одежду, обувь и аксессуары при заказе в партнерские пункты выдачи по всей России, сообщает пресс-служба платформы. После примерки покупатель может отказаться от неподошедших вещей в пункте выдачи, а деньги за заказ вернутся ему. Примерить можно будет одежду, кроме нижнего белья, купальников и домашней одежды, обувь и аксессуары, за исключением аксессуаров для волос, носок, чулок и колготок. В течение августа функция в тестовом режиме станет доступна для части продавцов и покупателей. На старте примерка будет проходить в пунктах выдачи Avito Branded Delivery. При заказе они будут отображены как ПВЗ "Авито". В случае успешного пилотного запуска функция будет масштабирована на всех пользователей и другие партнерские пункты выдачи сервиса. "Примерка — это долгожданное нововведение для всех пользователей "Авито". По нашим исследованиям, более 30% наших пользователей испытывали необходимость примерить одежду, обувь или аксессуары при получении. Поэтому мы ввели функцию, которая позволит продавцам проще и быстрее продавать свои товары, а покупателям — еще комфортнее совершать сделки", — сказал старший директор по продукту в "Авито Товарах" Сергей Хакимов.
https://realty.ria.ru/20250626/avito-2025652694.html
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авито, россия
Авито, Россия
На "Авито" теперь доступна примерка одежды в пунктах выдачи

Пользователи "Авито" теперь могут примерить одежду в пунктах выдачи

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкОдежда на вешалках
Одежда на вешалках - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Одежда на вешалках . Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пользователи "Авито" теперь могут примерить одежду, обувь и аксессуары при заказе в партнерские пункты выдачи по всей России, сообщает пресс-служба платформы.
После примерки покупатель может отказаться от неподошедших вещей в пункте выдачи, а деньги за заказ вернутся ему.
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В течение августа функция в тестовом режиме станет доступна для части продавцов и покупателей. На старте примерка будет проходить в пунктах выдачи Avito Branded Delivery. При заказе они будут отображены как ПВЗ "Авито". В случае успешного пилотного запуска функция будет масштабирована на всех пользователей и другие партнерские пункты выдачи сервиса.
"Примерка — это долгожданное нововведение для всех пользователей "Авито". По нашим исследованиям, более 30% наших пользователей испытывали необходимость примерить одежду, обувь или аксессуары при получении. Поэтому мы ввели функцию, которая позволит продавцам проще и быстрее продавать свои товары, а покупателям — еще комфортнее совершать сделки", — сказал старший директор по продукту в "Авито Товарах" Сергей Хакимов.
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