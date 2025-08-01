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Саудовская авиакомпания хочет увеличить количество рейсов в Россию - РИА Новости, 01.08.2025
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16:26 01.08.2025 (обновлено: 18:58 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/avia-2032870655.html
Саудовская авиакомпания хочет увеличить количество рейсов в Россию
Саудовская авиакомпания хочет увеличить количество рейсов в Россию - РИА Новости, 01.08.2025
Саудовская авиакомпания хочет увеличить количество рейсов в Россию
Саудовская авиакомпания Flynas стремится увеличить количество рейсов между Москвой и Эр-Риядом, а также расширить географию полетов на другие российские города, РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T16:26:00+03:00
2025-08-01T18:58:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Саудовская авиакомпания Flynas стремится увеличить количество рейсов между Москвой и Эр-Риядом, а также расширить географию полетов на другие российские города, заявил исполнительный директор Flynas Бандер Аль-Моханна во время церемонии открытия первого рейса во "Внуково". В пятницу в аэропорту Внуково приземлился первый прямой рейс из Эр-Рияда. Тем временем другой самолет авиакомпании вылетел из Москвы в саудовскую столицу. "Это историческое событие для российско-саудовских отношений. Сейчас действуют три еженедельных рейса между Москвой и Эр-Риядом, стремимся к тому, чтобы увеличить их число в скором времени, а также расширить авиасообщение на другие российские города", - сказал он. По его словам, открытие прямого рейса с Москвой позволит туристам из Саудовской Аравии ознакомиться с богатой культурой и историей России. "В России невероятные виды и высокий уровень безопасности", - добавил он. По его мнению, прямые рейсы в Саудовскую Аравию поспособствуют большому количеству туристов из России, в том числе среди мусульман для посещения священных мест. "И Саудовской Аравии есть что предложить для россиян: Красное море, (оазис – ред.) Аль-Ула и священные мусульманские места. В России проживают около 25 миллионов мусульман, и наша цель упростить для них посещение этих мест", - заключил Аль-Моханна. Росавиация 4 июля выдала разрешение Flynas на регулярные рейсы Эр-Рияд - Москва. Компания может летать по этому направлению четыре раза в неделю, в период с 1 августа до 25 октября. Ранее чартерные рейсы выполнялись в Саудовскую Аравию на хадж - паломничество, связанное с посещением Мекки и ее окрестностей. В 2025 году хадж проходил с 4 по 9 июня.
https://ria.ru/20250714/moskva-2028932456.html
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в мире, россия, саудовская аравия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туризм
В мире, Россия, Саудовская Аравия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туризм
Саудовская авиакомпания хочет увеличить количество рейсов в Россию

Саудовская авиакомпания Flynas стремится увеличить количество рейсов в Россию

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПассажиры первого регулярного рейса Москва – Эр-Рияд в аэропорту Внуково. 1 августа 2025
Пассажиры первого регулярного рейса Москва – Эр-Рияд в аэропорту Внуково. 1 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Пассажиры первого регулярного рейса Москва – Эр-Рияд в аэропорту Внуково. 1 августа 2025
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Саудовская авиакомпания Flynas стремится увеличить количество рейсов между Москвой и Эр-Риядом, а также расширить географию полетов на другие российские города, заявил исполнительный директор Flynas Бандер Аль-Моханна во время церемонии открытия первого рейса во "Внуково".
В пятницу в аэропорту Внуково приземлился первый прямой рейс из Эр-Рияда. Тем временем другой самолет авиакомпании вылетел из Москвы в саудовскую столицу.
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"Это историческое событие для российско-саудовских отношений. Сейчас действуют три еженедельных рейса между Москвой и Эр-Риядом, стремимся к тому, чтобы увеличить их число в скором времени, а также расширить авиасообщение на другие российские города", - сказал он.
По его словам, открытие прямого рейса с Москвой позволит туристам из Саудовской Аравии ознакомиться с богатой культурой и историей России. "В России невероятные виды и высокий уровень безопасности", - добавил он.
По его мнению, прямые рейсы в Саудовскую Аравию поспособствуют большому количеству туристов из России, в том числе среди мусульман для посещения священных мест.
"И Саудовской Аравии есть что предложить для россиян: Красное море, (оазис – ред.) Аль-Ула и священные мусульманские места. В России проживают около 25 миллионов мусульман, и наша цель упростить для них посещение этих мест", - заключил Аль-Моханна.
Росавиация 4 июля выдала разрешение Flynas на регулярные рейсы Эр-Рияд - Москва. Компания может летать по этому направлению четыре раза в неделю, в период с 1 августа до 25 октября.
Ранее чартерные рейсы выполнялись в Саудовскую Аравию на хадж - паломничество, связанное с посещением Мекки и ее окрестностей. В 2025 году хадж проходил с 4 по 9 июня.
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