Саудовская авиакомпания хочет увеличить количество рейсов в Россию
Саудовская авиакомпания Flynas стремится увеличить количество рейсов в Россию
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПассажиры первого регулярного рейса Москва – Эр-Рияд в аэропорту Внуково. 1 августа 2025
Пассажиры первого регулярного рейса Москва – Эр-Рияд в аэропорту Внуково. 1 августа 2025
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Саудовская авиакомпания Flynas стремится увеличить количество рейсов между Москвой и Эр-Риядом, а также расширить географию полетов на другие российские города, заявил исполнительный директор Flynas Бандер Аль-Моханна во время церемонии открытия первого рейса во "Внуково".
"Это историческое событие для российско-саудовских отношений. Сейчас действуют три еженедельных рейса между Москвой и Эр-Риядом, стремимся к тому, чтобы увеличить их число в скором времени, а также расширить авиасообщение на другие российские города", - сказал он.
По его словам, открытие прямого рейса с Москвой позволит туристам из Саудовской Аравии ознакомиться с богатой культурой и историей России. "В России невероятные виды и высокий уровень безопасности", - добавил он.
По его мнению, прямые рейсы в Саудовскую Аравию поспособствуют большому количеству туристов из России, в том числе среди мусульман для посещения священных мест.
"И Саудовской Аравии есть что предложить для россиян: Красное море, (оазис – ред.) Аль-Ула и священные мусульманские места. В России проживают около 25 миллионов мусульман, и наша цель упростить для них посещение этих мест", - заключил Аль-Моханна.
Росавиация 4 июля выдала разрешение Flynas на регулярные рейсы Эр-Рияд - Москва. Компания может летать по этому направлению четыре раза в неделю, в период с 1 августа до 25 октября.
Ранее чартерные рейсы выполнялись в Саудовскую Аравию на хадж - паломничество, связанное с посещением Мекки и ее окрестностей. В 2025 году хадж проходил с 4 по 9 июня.