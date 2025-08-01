https://ria.ru/20250801/avia-2032870655.html

Саудовская авиакомпания хочет увеличить количество рейсов в Россию

Саудовская авиакомпания хочет увеличить количество рейсов в Россию - РИА Новости, 01.08.2025

Саудовская авиакомпания хочет увеличить количество рейсов в Россию

Саудовская авиакомпания Flynas стремится увеличить количество рейсов между Москвой и Эр-Риядом, а также расширить географию полетов на другие российские города, РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T16:26:00+03:00

2025-08-01T16:26:00+03:00

2025-08-01T18:58:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Саудовская авиакомпания Flynas стремится увеличить количество рейсов между Москвой и Эр-Риядом, а также расширить географию полетов на другие российские города, заявил исполнительный директор Flynas Бандер Аль-Моханна во время церемонии открытия первого рейса во "Внуково". В пятницу в аэропорту Внуково приземлился первый прямой рейс из Эр-Рияда. Тем временем другой самолет авиакомпании вылетел из Москвы в саудовскую столицу. "Это историческое событие для российско-саудовских отношений. Сейчас действуют три еженедельных рейса между Москвой и Эр-Риядом, стремимся к тому, чтобы увеличить их число в скором времени, а также расширить авиасообщение на другие российские города", - сказал он. По его словам, открытие прямого рейса с Москвой позволит туристам из Саудовской Аравии ознакомиться с богатой культурой и историей России. "В России невероятные виды и высокий уровень безопасности", - добавил он. По его мнению, прямые рейсы в Саудовскую Аравию поспособствуют большому количеству туристов из России, в том числе среди мусульман для посещения священных мест. "И Саудовской Аравии есть что предложить для россиян: Красное море, (оазис – ред.) Аль-Ула и священные мусульманские места. В России проживают около 25 миллионов мусульман, и наша цель упростить для них посещение этих мест", - заключил Аль-Моханна. Росавиация 4 июля выдала разрешение Flynas на регулярные рейсы Эр-Рияд - Москва. Компания может летать по этому направлению четыре раза в неделю, в период с 1 августа до 25 октября. Ранее чартерные рейсы выполнялись в Саудовскую Аравию на хадж - паломничество, связанное с посещением Мекки и ее окрестностей. В 2025 году хадж проходил с 4 по 9 июня.

https://ria.ru/20250714/moskva-2028932456.html

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в мире, россия, саудовская аравия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туризм