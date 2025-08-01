Два человека погибли при атаке ВСУ в Белгородской области
Мужчина и 18-летний юноша погибли при атаке ВСУ в Белгородской области
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 1 авг — РИА Новости. В Белгородской области мужчина и 18-летний молодой человек погибли при атаке дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
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"Два человека погибли в результате террористической атаки ВСУ. В районе поселка Уразово Валуйского округа FPV-дрон атаковал двоих мирных жителей, которые шли к автобусной остановке. От полученных ранений 18-летний парень и мужчина скончались на месте", — написал он.
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Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
"Понимаю, что нет слов, которые утешат в таком горе. Это невосполнимая утрата для всех нас", — подчеркнул Гладков.
Украинские боевики ежедневно обстреливают мирные населенные пункты в приграничных российских регионах.
На всей территории Белгородской области с 9 августа 2024 года ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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