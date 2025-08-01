https://ria.ru/20250801/ataka-2032905946.html

Два человека погибли при атаке ВСУ в Белгородской области

Два человека погибли при атаке ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 01.08.2025

Два человека погибли при атаке ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области мужчина и 18-летний молодой человек погибли при атаке дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T19:05:00+03:00

2025-08-01T19:05:00+03:00

2025-08-01T19:48:00+03:00

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 1 авг — РИА Новости. В Белгородской области мужчина и 18-летний молодой человек погибли при атаке дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Два человека погибли в результате террористической атаки ВСУ. В районе поселка Уразово Валуйского округа FPV-дрон атаковал двоих мирных жителей, которые шли к автобусной остановке. От полученных ранений 18-летний парень и мужчина скончались на месте", — написал он.Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших. "Понимаю, что нет слов, которые утешат в таком горе. Это невосполнимая утрата для всех нас", — подчеркнул Гладков.Украинские боевики ежедневно обстреливают мирные населенные пункты в приграничных российских регионах.На всей территории Белгородской области с 9 августа 2024 года ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250729/ataka-2032173029.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков