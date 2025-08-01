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При атаке беспилотника в Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 01.08.2025
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00:20 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/ataka-2032736227.html
При атаке беспилотника в Белгородской области пострадали два человека
При атаке беспилотника в Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 01.08.2025
При атаке беспилотника в Белгородской области пострадали два человека
Два мирных жителя Белгородской области получили ранения в результате ударов ВСУ, они госпитализированы, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T00:20:00+03:00
2025-08-01T00:20:00+03:00
происшествия
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Два мирных жителя Белгородской области получили ранения в результате ударов ВСУ, они госпитализированы, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Ещё двое мирных жителей получили ранения в результате ударов ВСУ", - написал он. Отмечается, что в результате обстрела города Шебекино ранена женщина, она госпитализирована с баротравмой в Шебекинскую ЦРБ. Кроме того, в городе в трёх частных домовладениях выбиты окна, повреждены кровли, заборы и надворные постройки. Также Гладков добавил, что на участке автодороги Красная Яруга - Сергиевка легковой автомобиль атакован вражеским дроном. Подчеркивается, что мужчине, получившему осколочные ранения ноги, оказана необходимая помощь в Краснояружской ЦРБ. Транспортное средство повреждено.
https://ria.ru/20250731/vsu-2032724903.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При атаке беспилотника в Белгородской области пострадали два человека

Еще два жителя Белгородской области пострадали при ударах беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Два мирных жителя Белгородской области получили ранения в результате ударов ВСУ, они госпитализированы, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Ещё двое мирных жителей получили ранения в результате ударов ВСУ", - написал он.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
В Белгородской области при атаке ВСУ на грузовик пострадали двое мужчин
Вчера, 22:06
Отмечается, что в результате обстрела города Шебекино ранена женщина, она госпитализирована с баротравмой в Шебекинскую ЦРБ. Кроме того, в городе в трёх частных домовладениях выбиты окна, повреждены кровли, заборы и надворные постройки.
Также Гладков добавил, что на участке автодороги Красная Яруга - Сергиевка легковой автомобиль атакован вражеским дроном. Подчеркивается, что мужчине, получившему осколочные ранения ноги, оказана необходимая помощь в Краснояружской ЦРБ. Транспортное средство повреждено.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияБелгородская областьШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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