https://ria.ru/20250801/ataka-2032736227.html
При атаке беспилотника в Белгородской области пострадали два человека
При атаке беспилотника в Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 01.08.2025
При атаке беспилотника в Белгородской области пострадали два человека
Два мирных жителя Белгородской области получили ранения в результате ударов ВСУ, они госпитализированы, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T00:20:00+03:00
2025-08-01T00:20:00+03:00
2025-08-01T00:20:00+03:00
происшествия
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Два мирных жителя Белгородской области получили ранения в результате ударов ВСУ, они госпитализированы, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Ещё двое мирных жителей получили ранения в результате ударов ВСУ", - написал он. Отмечается, что в результате обстрела города Шебекино ранена женщина, она госпитализирована с баротравмой в Шебекинскую ЦРБ. Кроме того, в городе в трёх частных домовладениях выбиты окна, повреждены кровли, заборы и надворные постройки. Также Гладков добавил, что на участке автодороги Красная Яруга - Сергиевка легковой автомобиль атакован вражеским дроном. Подчеркивается, что мужчине, получившему осколочные ранения ноги, оказана необходимая помощь в Краснояружской ЦРБ. Транспортное средство повреждено.
https://ria.ru/20250731/vsu-2032724903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При атаке беспилотника в Белгородской области пострадали два человека
Еще два жителя Белгородской области пострадали при ударах беспилотников ВСУ