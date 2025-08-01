https://ria.ru/20250801/ataka-2032736227.html

При атаке беспилотника в Белгородской области пострадали два человека

При атаке беспилотника в Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 01.08.2025

При атаке беспилотника в Белгородской области пострадали два человека

Два мирных жителя Белгородской области получили ранения в результате ударов ВСУ, они госпитализированы, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T00:20:00+03:00

2025-08-01T00:20:00+03:00

2025-08-01T00:20:00+03:00

происшествия

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Два мирных жителя Белгородской области получили ранения в результате ударов ВСУ, они госпитализированы, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Ещё двое мирных жителей получили ранения в результате ударов ВСУ", - написал он. Отмечается, что в результате обстрела города Шебекино ранена женщина, она госпитализирована с баротравмой в Шебекинскую ЦРБ. Кроме того, в городе в трёх частных домовладениях выбиты окна, повреждены кровли, заборы и надворные постройки. Также Гладков добавил, что на участке автодороги Красная Яруга - Сергиевка легковой автомобиль атакован вражеским дроном. Подчеркивается, что мужчине, получившему осколочные ранения ноги, оказана необходимая помощь в Краснояружской ЦРБ. Транспортное средство повреждено.

https://ria.ru/20250731/vsu-2032724903.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

шебекино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины