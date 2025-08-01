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Сотрудницу минобразования Ингушетии, подозреваемую в хищении, арестовали
Сотрудницу минобразования Ингушетии, подозреваемую в хищении, арестовали - РИА Новости, 01.08.2025
Сотрудницу минобразования Ингушетии, подозреваемую в хищении, арестовали
Суд в Ингушетии арестовал на два месяца сотрудницу регионального министерства образования и науки, которую подозревают в хищении свыше 10,7 миллиона рублей при... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T13:14:00+03:00
2025-08-01T13:14:00+03:00
2025-08-01T13:14:00+03:00
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НАЛЬЧИК, 1 авг – РИА Новости. Суд в Ингушетии арестовал на два месяца сотрудницу регионального министерства образования и науки, которую подозревают в хищении свыше 10,7 миллиона рублей при выплате компенсаций участвующим в проведении ЕГЭ педагогам, сообщило СУСК РФ по региону. Ранее ведомство сообщало о возбуждении уголовного дела по фактам хищения в период с 2021 по 2022 годы должностными лицами регионального минобразования более 10,7 миллиона рублей, выделенных на выплату компенсации педагогическим работникам, привлекаемым к подготовке и проведению ЕГЭ, путем подделки договоров и актов выполненных работ. Одна из подозреваемых была задержана в среду, в министерстве и по месту ее жительства прошли обыски. "Сегодня Магасским районным судом по ходатайству органов следствия в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30.09.2025. В ближайшее время следствие планирует предъявить ей обвинение в совершении инкриминируемых деяний", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250730/sud-2032455862.html
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республика ингушетия, россия, общество
Республика Ингушетия, Россия, Общество
Сотрудницу минобразования Ингушетии, подозреваемую в хищении, арестовали
Суд арестовал подозреваемую в хищении сотрудницу минобразования Ингушетии