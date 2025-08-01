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Суд продлил срок ареста экс-министру транспорта Бурятии
Суд продлил срок ареста экс-министру транспорта Бурятии - РИА Новости, 01.08.2025
Суд продлил срок ареста экс-министру транспорта Бурятии
Советский районный суд Улан-Удэ продлил до 3 октября арест экс-министру транспорта Бурятии Александру Гоге, обвиняемому в превышении полномочий, сообщается в... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T09:32:00+03:00
2025-08-01T09:32:00+03:00
2025-08-01T09:32:00+03:00
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УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости. Советский районный суд Улан-Удэ продлил до 3 октября арест экс-министру транспорта Бурятии Александру Гоге, обвиняемому в превышении полномочий, сообщается в пятницу на сайте суда. "Советским районным судом города Улан-Удэ удовлетворено ходатайство следователя следственного отдела УФСБ России по Республике Бурятия о продлении срока содержания под стражей в отношении Гоге до 3 октября 2025 года", - говорится в сообщении. Постановление не вступило в законную силу. Гоге предъявлено обвинение по пунктам "г, е" части 3 статьи 286 УК РФ, то есть, в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций и охраняемых законом интересов общества и государства, если они совершены группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности. Советский районный суд Улан-Удэ 13 мая арестовал экс-министра транспорта Бурятии по обвинению в превышении должностных полномочий, свою вину он не признал. Ему вменяют лоббирование интересов ООО "Доринвест", завысившего цену на аукционе по ремонту дороги "Улан-Удэ - Романовка - Чита". В этот же день Гоге был уволен в связи с утратой доверия. Глава Бурятии Алексей Цыденов ранее отмечал, что задержание Гоге связано с делом арестованного за превышение полномочий руководителя "Бурятрегионавтодора" Владимира Соснина. В феврале 2025 года источник в "Бурятрегионавтодоре" сообщал РИА Новости, что руководитель госучреждения, занимающегося строительством и содержанием автомобильных дорог регионального значения Владимир Соснин задержан. Его обвинили в превышении должностных полномочий и отправили под стражу, впоследствии мера пресечения была продлена. Цыденов заявлял, что проверки в "Бурятрегионавтодоре" инициировало правительство республики. Была собственная проверка министерства финансов республики по проведению конкурсных процедур по ремонту дороги "Улан-Удэ - Романовка - Чита". Минфином республики были выявлены нарушения и наложен запрет на заключение договора с поставщиком. Александр Гоге был назначен на должность министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии 15 марта 2021 года.
https://ria.ru/20250730/sud-2032455862.html
https://ria.ru/20250728/sud-2032007244.html
https://ria.ru/20250725/vzyatka-2031284677.html
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республика бурятия, улан-удэ, россия, алексей цыденов, министерство финансов рф (минфин россии), общество
Республика Бурятия, Улан-Удэ, Россия, Алексей Цыденов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Общество
Суд продлил срок ареста экс-министру транспорта Бурятии
Суд продлил до 3 октября арест экс-министру транспорта Бурятии Гоге
УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости.
Советский районный суд Улан-Удэ продлил до 3 октября арест экс-министру транспорта Бурятии Александру Гоге, обвиняемому в превышении полномочий, сообщается в пятницу на сайте
суда.
"Советским районным судом города Улан-Удэ
удовлетворено ходатайство следователя следственного отдела УФСБ России
по Республике Бурятия
о продлении срока содержания под стражей в отношении Гоге до 3 октября 2025 года", - говорится в сообщении.
Постановление не вступило в законную силу.
Гоге предъявлено обвинение по пунктам "г, е" части 3 статьи 286 УК РФ, то есть, в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций и охраняемых законом интересов общества и государства, если они совершены группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности.
Советский районный суд Улан-Удэ 13 мая арестовал экс-министра транспорта Бурятии по обвинению в превышении должностных полномочий, свою вину он не признал. Ему вменяют лоббирование интересов ООО "Доринвест", завысившего цену на аукционе по ремонту дороги "Улан-Удэ - Романовка - Чита". В этот же день Гоге был уволен в связи с утратой доверия.
Глава Бурятии Алексей Цыденов
ранее отмечал, что задержание Гоге связано с делом арестованного за превышение полномочий руководителя "Бурятрегионавтодора" Владимира Соснина.
В феврале 2025 года источник в "Бурятрегионавтодоре" сообщал РИА Новости, что руководитель госучреждения, занимающегося строительством и содержанием автомобильных дорог регионального значения Владимир Соснин задержан. Его обвинили в превышении должностных полномочий и отправили под стражу, впоследствии мера пресечения была продлена.
Цыденов заявлял, что проверки в "Бурятрегионавтодоре" инициировало правительство республики. Была собственная проверка министерства финансов республики по проведению конкурсных процедур по ремонту дороги "Улан-Удэ - Романовка - Чита". Минфином
республики были выявлены нарушения и наложен запрет на заключение договора с поставщиком.
Александр Гоге был назначен на должность министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии 15 марта 2021 года.