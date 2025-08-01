https://ria.ru/20250801/amerikantsy-2032701943.html

Простите, виноваты: американцы вынуждены пойти на поклон к России

Простите, виноваты: американцы вынуждены пойти на поклон к России - РИА Новости, 01.08.2025

Простите, виноваты: американцы вынуждены пойти на поклон к России

Ровно год назад американские профильные и не очень издания вышли с громкими заголовками: "Своим историческим запуском Пентагон наконец освободился от российских РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T08:00:00+03:00

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2025-08-01T16:43:00+03:00

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Ровно год назад американские профильные и не очень издания вышли с громкими заголовками: "Своим историческим запуском Пентагон наконец освободился от российских ракетных двигателей". С плохо скрываемым злорадством на все лады расписывалось, да какая сейчас начнется замечательная жизнь, да как вновь раззудится униженное американское плечо и как посыплются свои доморощенные ракетные двигатели в закрома и сусеки Пентагона.Американцев переполняла гордость: вырастили мы своих Платонов, Невтонов и Масков, негоже попирать ногами специалистов "Роскосмоса" (в обязательном порядке присутствовавших на всех пусках с использованием российских двигателей) святую землю мыса Канаверал.На том и порешили, а "Роскосмос" отправили хлебать щи лаптем. И таки да: компания Илона Маска SpaceX начала радостно принимать контракты не вершками, а целыми аршинами, и как-то получилось так, что Пентагон запускать в космос оказалось больше некому. Это никого особо не смущало ровно до того момента, как Маск и Трамп публично побили горшки и разошлись врагами. То ли потому, что Маску не понравился "Большой красивый билль" Трампа, увеличивавший донельзя госдолг США, то ли потому, что президент Соединенных Штатов отказался поставить главой НАСА человека Маска, то ли еще по какой причине.Сразу после ссоры, в начале июня сего года, Трамп заказал жесточайший аудит НАСА и Пентагона на предмет контрактов с компаниями Илона: нельзя же такому охальнику вот просто так отдать 22 миллиарда долларов. Одновременно был отправлен запрос нескольким космическим компаниям вроде Boeing, Rocket Lab, Stoke Space и Blue Origin на предмет того, смогут ли они быстренько перетянуть космическое одеяло на себя. Аудит провели быстро, и гонцы донесли Трампу печальную весть. Оказалось, что заменить SpaceX без ущерба для национальной безопасности нет никакой возможности, потому что "большинство контрактов не могут быть расторгнуты из-за их критической важности для Пентагона и NASA". А тут и запасные Невтоны доложили, что рады бы, но "в обозримой перспективе альтернативы не готовы".Скрепя сердце НАСА и Пентагон продолжили контракты с Маском, но послевкусие осталось, и в финальном документе аудита была сделана жирная приписка, подчеркнутая от руки: "Необходимость диверсификации поставщиков".И тут по совершеннейшему совпадению пришла негромкая новость, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов вчера провел переговоры с и. о. главы НАСА Шоном Даффи, одновременно являющимся министром транспорта США.Формально переговоры были посвящены постепенному выводу из эксплуатации МКС, "перекрестным" полетам и неким расплывчатым планам на будущее. Все так, но во всей этой истории есть толстенное второе дно — не хуже отражателей двигателей РД-180.Во-первых, господин Баканов прибыл в Штаты лично, хотя озвученную повестку можно было легко и даже логично обсудить дистанционно. Во-вторых, хотя глава "Роскосмоса" — не представитель властных государственных структур, визит гостя такого ранга подразумевает самый серьезный уровень обсуждаемых проблем. Вывод из эксплуатации МКС, который к тому же будет постепенно происходить аж в течение двух с половиной лет, могли обсудить специально обученные люди с обеих сторон.В-третьих, визит Баканова прошел в круглую, 50-летнюю годовщину исторической стыковки "Союза" с "Аполлоном" и "космического рукопожатия", ознаменовавших на тот момент беспрецедентное сближение США и России. Кроме того, личная встреча глав космических ведомств двух стран стала первой за последние восемь лет. Другими словами, налицо высокая символическая составляющая переговоров, явно перевешивающая официальную повестку.В-четвертых, встреча подобного рода резко контрастирует с очевидным негативным накатом Трампа на Россию, истечением последних-препоследних дедлайнов по Украине и угроз "адских санкций" в адрес "умирающей России". Непосредственно перед переговорами Дмитрий Баканов (внимание!) посетил Космический центр имени Линдона Джонсона, производственное подразделение компании Boeing, а также корпуса сборки космических аппаратов и кораблей компании SpaceX того же Илона Маска. По степени парадоксальности такие открытость и дружелюбие можно сравнить с ситуацией, как если бы во время Отечественной войны 1812 года французский маршал Даву провел князю Багратиону обзорную экскурсию по Королевской оружейной мануфактуре в Шарлевиле.Ряд западных и российских экспертов высказывает версию, что на фоне отчаянных попыток найти замену технике Маска руководство НАСА и Пентагона вспомнило про старого коня, который американской борозды не испортит (имеется в виду наш легендарный двигатель РД-180), и стыдливо забыло про громкие высказывания, что "России предложить США в космической сфере нечего". Сразу неожиданно всплыла статистика, согласно которой у наших двигателей за десятилетия применения в американских кораблях не было ни одной (!) поломки, в то время как модные корабли Маска периодически горят за милую душу.Трамп имеет долгую память, и он не может позволить Маску продолжительное время в одиночку сидеть на шее оборонных бюджетов США и качать ножками. При этом единственная альтернатива кораблям Маска — ракета "Старлайнер" от Boeing — без российских двигателей попасть в космос шансов не имеет, а своих вариантов с наклейками "Made in USA" нет. Надо идти на поклон к русским — а куда деваться?С учетом того, что глава "Роскосмоса" некоторое время назад озвучил масштабные и конкретные планы по созданию отечественной многоразовой ракеты, а также отечественной спутниковой группировки, которая сможет бросить вызов "Старлинку", американцам совершенно не улыбается перспектива на долгое время застрять в шпагате между зависимостью от Маска и прозябанием на земле, в то время как Россия будет оперативно сокращать космический разрыв.Колесо генотьбы провернулось и превратилось в космическое колесо сансары — и теперь мы нужны Штатам больше, чем они нам.Глава правительства России Михаил Мишустин на встрече с Дмитрием Бакановым 9 июля сего года заявил, что на проработку нового национального проекта по космической деятельности до 2036-го выделено около четырех триллионов рублей и эти средства в первую очередь пойдут на поддержание конкурентоспособности российской космической отрасли.От американцев деньги лишними не будут, и дружить мы не прочь, но наш новый рывок в космос будет только нашим.

https://ria.ru/20250731/kosmos-2032491362.html

https://ria.ru/20250728/roskosmos-2031836862.html

https://ria.ru/20250709/mishustin-2028154192.html

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аналитика, роскосмос, сша, россия, наса