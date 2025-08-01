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Известного российского актера нашли мертвым в Москве - РИА Новости, 01.08.2025
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15:20 01.08.2025 (обновлено: 16:32 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/akter-2032851248.html
Известного российского актера нашли мертвым в Москве
Известного российского актера нашли мертвым в Москве - РИА Новости, 01.08.2025
Известного российского актера нашли мертвым в Москве
Актер из сериалов "Склифосовский", "Содержанки" и "Желтый глаз тигра" Максим Глотов умер в возрасте 60 лет, сообщается в официальной группе Ассоциации деятелей... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T15:20:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Актер из сериалов "Склифосовский", "Содержанки" и "Желтый глаз тигра" Максим Глотов умер в возрасте 60 лет, сообщается в официальной группе Ассоциации деятелей искусств по развитию и пропаганде детского кино "Киногром" в соцсети "ВКонтакте".&quot;С глубоким сожалением сообщаем о кончине нашего близкого друга и талантливого актера Глотова Максима. Его уход стал неожиданностью и болью для всех, кто знал и любил его. Максим был верный товарищ нашего кинофестиваля на протяжении многих лет. &lt;…&gt; Пусть память о нем будет вечной, а душа найдет покой. Его корабль с алыми парусами отправился в свой последний путь!&quot; — говорится в сообщении.Глотов был человеком, который всегда рядом, когда это нужно, добрым и искренним, отметили в Ассоциации."Его жизнь была наполнена любовью ко всем окружающим его людям, и он всегда стремился сделать мир вокруг себя лучше. Наш Макс оставил после себя множество светлых воспоминаний, которые будут согревать наши сердца", — говорится в публикации.По информации Пятого канала, Глотов несколько дней не выходил на связь. Его друзья, обеспокоенные тем, что не могут до него дозвониться, решили его навестить, но им никто не ответил. Спустя день они вызвали полицию, вскрыли дверь и обнаружили актера мертвым.Максим Глотов родился 29 января 1965 года. В 1992 году окончил актерское отделение театрального факультета Саратовской государственной консерватории. В его фильмографии более 100 проектов, в их числе "Закон и порядок", "Судебная колонка", "Атлантида", "Глухарь", "Кодекс чести", "Зверобой", "Про любовь. Только для взрослых", "Душегубы", "Спасская" и другие.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
москва, одесса, происшествия
Москва, Одесса, Происшествия
Известного российского актера нашли мертвым в Москве

Актера Максима Глотова нашли мертвым в квартире в Москве

© Студия IV (2022)Актер Максим Глотов в сериале "Неукротимая Неупокоева"
Актер Максим Глотов в сериале Неукротимая Неупокоева - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Студия IV (2022)
Актер Максим Глотов в сериале "Неукротимая Неупокоева". Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Актер из сериалов "Склифосовский", "Содержанки" и "Желтый глаз тигра" Максим Глотов умер в возрасте 60 лет, сообщается в официальной группе Ассоциации деятелей искусств по развитию и пропаганде детского кино "Киногром" в соцсети "ВКонтакте".
«

"С глубоким сожалением сообщаем о кончине нашего близкого друга и талантливого актера Глотова Максима. Его уход стал неожиданностью и болью для всех, кто знал и любил его. Максим был верный товарищ нашего кинофестиваля на протяжении многих лет. <…> Пусть память о нем будет вечной, а душа найдет покой. Его корабль с алыми парусами отправился в свой последний путь!" — говорится в сообщении.

Глотов был человеком, который всегда рядом, когда это нужно, добрым и искренним, отметили в Ассоциации.
«
"Его жизнь была наполнена любовью ко всем окружающим его людям, и он всегда стремился сделать мир вокруг себя лучше. Наш Макс оставил после себя множество светлых воспоминаний, которые будут согревать наши сердца", — говорится в публикации.
По информации Пятого канала, Глотов несколько дней не выходил на связь. Его друзья, обеспокоенные тем, что не могут до него дозвониться, решили его навестить, но им никто не ответил. Спустя день они вызвали полицию, вскрыли дверь и обнаружили актера мертвым.
Максим Глотов родился 29 января 1965 года. В 1992 году окончил актерское отделение театрального факультета Саратовской государственной консерватории. В его фильмографии более 100 проектов, в их числе "Закон и порядок", "Судебная колонка", "Атлантида", "Глухарь", "Кодекс чести", "Зверобой", "Про любовь. Только для взрослых", "Душегубы", "Спасская" и другие.
 
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