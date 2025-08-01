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Задержанный в Севастополе агент ВСУ снабжал Киев данными о ПВО - РИА Новости, 01.08.2025
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10:13 01.08.2025 (обновлено: 10:27 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/agent-2032776170.html
Задержанный в Севастополе агент ВСУ снабжал Киев данными о ПВО
Задержанный в Севастополе агент ВСУ снабжал Киев данными о ПВО - РИА Новости, 01.08.2025
Задержанный в Севастополе агент ВСУ снабжал Киев данными о ПВО
Мужчина, задержанный в Севастополе за госизмену, рассказал на видео от ФСБ, что регулярно снабжал ВСУ данными о расположении систем ПВО в городе. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T10:13:00+03:00
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севастополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Мужчина, задержанный в Севастополе за госизмену, рассказал на видео от ФСБ, что регулярно снабжал ВСУ данными о расположении систем ПВО в городе."Периодически, когда ездил на работу, с работы, по своим делам. Если видел, что система находится в этом месте, я просто отправлял текстовое сообщение, что стоят там же, и количество штук, которые я видел", - сказал фигурант.Ранее ФСБ сообщила, что житель Севастополя был задержан за государственную измену. Он связался с представителем сил специальных операций ВСУ через Telegram-канал, использовавшийся украинскими спецслужбами для сбора разведданных, и передавал им сведения о заступлении на боевое дежурство средств ПВО и координаты их мест расположения.
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севастополь
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание агента ВСУ, собиравшего данные об объектах ПВО в Севастополе
ФСБ показала видео задержания агента ВСУ, собиравшего данные об объектах ПВО в Севастополе.
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севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Севастополь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
Задержанный в Севастополе агент ВСУ снабжал Киев данными о ПВО

Задержанный агент ВСУ регулярно сообщал Киев данными о расположении ПВО

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Мужчина, задержанный в Севастополе за госизмену, рассказал на видео от ФСБ, что регулярно снабжал ВСУ данными о расположении систем ПВО в городе.
"Периодически, когда ездил на работу, с работы, по своим делам. Если видел, что система находится в этом месте, я просто отправлял текстовое сообщение, что стоят там же, и количество штук, которые я видел", - сказал фигурант.
Ранее ФСБ сообщила, что житель Севастополя был задержан за государственную измену. Он связался с представителем сил специальных операций ВСУ через Telegram-канал, использовавшийся украинскими спецслужбами для сбора разведданных, и передавал им сведения о заступлении на боевое дежурство средств ПВО и координаты их мест расположения.
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СевастопольФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
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