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Задержанный в Севастополе агент ВСУ снабжал Киев данными о ПВО

Задержанный в Севастополе агент ВСУ снабжал Киев данными о ПВО - РИА Новости, 01.08.2025

Задержанный в Севастополе агент ВСУ снабжал Киев данными о ПВО

Мужчина, задержанный в Севастополе за госизмену, рассказал на видео от ФСБ, что регулярно снабжал ВСУ данными о расположении систем ПВО в городе. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T10:13:00+03:00

2025-08-01T10:13:00+03:00

2025-08-01T10:27:00+03:00

севастополь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Мужчина, задержанный в Севастополе за госизмену, рассказал на видео от ФСБ, что регулярно снабжал ВСУ данными о расположении систем ПВО в городе."Периодически, когда ездил на работу, с работы, по своим делам. Если видел, что система находится в этом месте, я просто отправлял текстовое сообщение, что стоят там же, и количество штук, которые я видел", - сказал фигурант.Ранее ФСБ сообщила, что житель Севастополя был задержан за государственную измену. Он связался с представителем сил специальных операций ВСУ через Telegram-канал, использовавшийся украинскими спецслужбами для сбора разведданных, и передавал им сведения о заступлении на боевое дежурство средств ПВО и координаты их мест расположения.

https://ria.ru/20250729/podzhog-2032103269.html

севастополь

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Задержание агента ВСУ, собиравшего данные об объектах ПВО в Севастополе ФСБ показала видео задержания агента ВСУ, собиравшего данные об объектах ПВО в Севастополе. 2025-08-01T10:13 true PT3M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины