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Задержанный в Севастополе агент ВСУ снабжал Киев данными о ПВО
Задержанный в Севастополе агент ВСУ снабжал Киев данными о ПВО - РИА Новости, 01.08.2025
Задержанный в Севастополе агент ВСУ снабжал Киев данными о ПВО
Мужчина, задержанный в Севастополе за госизмену, рассказал на видео от ФСБ, что регулярно снабжал ВСУ данными о расположении систем ПВО в городе. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T10:13:00+03:00
2025-08-01T10:13:00+03:00
2025-08-01T10:27:00+03:00
севастополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Мужчина, задержанный в Севастополе за госизмену, рассказал на видео от ФСБ, что регулярно снабжал ВСУ данными о расположении систем ПВО в городе."Периодически, когда ездил на работу, с работы, по своим делам. Если видел, что система находится в этом месте, я просто отправлял текстовое сообщение, что стоят там же, и количество штук, которые я видел", - сказал фигурант.Ранее ФСБ сообщила, что житель Севастополя был задержан за государственную измену. Он связался с представителем сил специальных операций ВСУ через Telegram-канал, использовавшийся украинскими спецслужбами для сбора разведданных, и передавал им сведения о заступлении на боевое дежурство средств ПВО и координаты их мест расположения.
https://ria.ru/20250729/podzhog-2032103269.html
севастополь
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РИА Новости
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Задержание агента ВСУ, собиравшего данные об объектах ПВО в Севастополе
ФСБ показала видео задержания агента ВСУ, собиравшего данные об объектах ПВО в Севастополе.
2025-08-01T10:13
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РИА Новости
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севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Севастополь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
Задержанный в Севастополе агент ВСУ снабжал Киев данными о ПВО
Задержанный агент ВСУ регулярно сообщал Киев данными о расположении ПВО