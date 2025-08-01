https://ria.ru/20250801/afrika-2032740387.html

"Будут последствия": на Западе заявили об ударе России по Европе из Африки

"Будут последствия": на Западе заявили об ударе России по Европе из Африки - РИА Новости, 01.08.2025

"Будут последствия": на Западе заявили об ударе России по Европе из Африки

Изгнание Франции из Африки и сотрудничество государств континента с Россией будут иметь серьезные последствия для Европы, пишет Berliner Zeitung. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T01:27:00+03:00

2025-08-01T01:27:00+03:00

2025-08-01T07:01:00+03:00

в мире

нигер

россия

европа

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Изгнание Франции из Африки и сотрудничество государств континента с Россией будут иметь серьезные последствия для Европы, пишет Berliner Zeitung."Россия смогла занять политический вакуум, который остался в Африке после изгнания Франции. Нигер был основным источником поставок для французской атомной компании Orano. Новое правительство отозвало лицензии компании, а предприятия были национализированы. <…> Orano, которой до этого принадлежало 63,4 процента акций, была де-факто вытеснена из бизнеса", — указано в статье.Речь идет о совместном развитии в Нигере атомной энергетики под эгидой "Росатома"."Уход Франции из Нигера, например, представляет риск для энергоснабжения Европы. ЕС в целом получает четверть своего урана из Нигера. Таким образом, полное прекращение поставок будет иметь далеко идущие последствия для производства электроэнергии в Европе", — заключила газета.В минувший понедельник "Росатом" и Министерство энергетики Нигера подписали меморандум о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях во время визита министра энергетики России Сергея Цивилева. Чиновник отметил, что Москва и Ниамей будут работать над созданием целой системы по развитию технологий мирного атома, в том числе электрогенерации и атомной медицины. Кроме того, стороны достигли соглашения о подготовке специалистов в этой отрасли.

https://ria.ru/20250730/posolstvo-2032373827.html

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нигер

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в мире, нигер, россия, европа, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"