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Афганистан опроверг информацию о возвращении в страну террористов
Афганистан опроверг информацию о возвращении в страну террористов - РИА Новости, 01.08.2025
Афганистан опроверг информацию о возвращении в страну террористов
Афганские власти отвергли доклад экспертов ООН о якобы возвращении в страну иностранных террористических группировок. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T19:41:00+03:00
2025-08-01T19:41:00+03:00
2025-08-01T19:41:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Афганские власти отвергли доклад экспертов ООН о якобы возвращении в страну иностранных террористических группировок. В среду эксперты ООН представили Совету Безопасности Организации Объединенных Наций очередной доклад, в котором утверждается, что ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Афганистане набирает экстремистов в свои ряды через онлайн-платформы. Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил, что в стране нет никаких преступных группировок, а террористы ИГИЛ подавлены. "Мы отвергаем это заявление. С момента прихода Исламского Эмирата к власти никаким преступным или незаконным группам не разрешалось находиться здесь, и не будет разрешено впредь. Иностранным группировкам запрещено действовать в Афганистане, и они здесь не присутствуют. Заявления, сделанные такими учреждениями (как ООН - ред.), носят пропагандистский характер - мы их отвергаем. Они не соответствуют действительности и далеки от реальности", - цитирует Моджахеда новостной портал Ariana news. Согласно докладу экспертов ООН, ИГИЛ представляет собой "самую серьезную угрозу для Европы и Соединенных Штатов". В докладе, в частности, выражается "растущая обеспокоенность по поводу возвращения иностранных террористов в Центральную Азию и Афганистан с целью подрыва региональной безопасности". Эксперты также заявили в своем докладе, что связанные с "Аль-Каидой"* группировки, включая "Аш-Шабаб", расширили сферы своей деятельности. По данным составителей доклада, группировка ИГИЛ уже предупредила о возможных нападениях на американцев. В документе утверждается, что база ИГИЛ находится в Афганистане, что идет вразрез с официальной позицией афганских властей. Ранее начальник генштаба афганской армии Фасихуддин Фитрат назвал спекуляции об ИГИЛ "частью психологической войны против афганской правящей системы", подчеркнув, что эта террористическая группировка не контролирует никаких территорий в Афганистане.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, афганистан, оон
Афганистан опроверг информацию о возвращении в страну террористов
Власти Афганистана опровергли информацию о возвращении террористов
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Афганские власти отвергли доклад экспертов ООН о якобы возвращении в страну иностранных террористических группировок.
В среду эксперты ООН
представили Совету Безопасности Организации Объединенных Наций очередной доклад, в котором утверждается, что ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ
) в Афганистане
набирает экстремистов в свои ряды через онлайн-платформы. Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил, что в стране нет никаких преступных группировок, а террористы ИГИЛ подавлены.
"Мы отвергаем это заявление. С момента прихода Исламского Эмирата к власти никаким преступным или незаконным группам не разрешалось находиться здесь, и не будет разрешено впредь. Иностранным группировкам запрещено действовать в Афганистане, и они здесь не присутствуют. Заявления, сделанные такими учреждениями (как ООН - ред.), носят пропагандистский характер - мы их отвергаем. Они не соответствуют действительности и далеки от реальности", - цитирует Моджахеда новостной портал Ariana news.
Согласно докладу экспертов ООН, ИГИЛ представляет собой "самую серьезную угрозу для Европы
и Соединенных Штатов".
В докладе, в частности, выражается "растущая обеспокоенность по поводу возвращения иностранных террористов в Центральную Азию
и Афганистан с целью подрыва региональной безопасности".
Эксперты также заявили в своем докладе, что связанные с "Аль-Каидой
"* группировки, включая "Аш-Шабаб", расширили сферы своей деятельности.
По данным составителей доклада, группировка ИГИЛ уже предупредила о возможных нападениях на американцев. В документе утверждается, что база ИГИЛ находится в Афганистане, что идет вразрез с официальной позицией афганских властей.
Ранее начальник генштаба афганской армии Фасихуддин Фитрат назвал спекуляции об ИГИЛ "частью психологической войны против афганской правящей системы", подчеркнув, что эта террористическая группировка не контролирует никаких территорий в Афганистане.
* Запрещенная в России террористическая организация