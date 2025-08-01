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Афганские власти освободили из тюрьмы четырех журналистов - РИА Новости, 01.08.2025
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07:37 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/afganistan-2032760603.html
Афганские власти освободили из тюрьмы четырех журналистов
Афганские власти освободили из тюрьмы четырех журналистов - РИА Новости, 01.08.2025
Афганские власти освободили из тюрьмы четырех журналистов
Афганские власти освободили из тюрьмы четырех журналистов, осужденных ранее за антигосударственную пропаганду, сообщил Центр афганской журналистики (AFJC). РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T07:37:00+03:00
2025-08-01T07:37:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Афганские власти освободили из тюрьмы четырех журналистов, осужденных ранее за антигосударственную пропаганду, сообщил Центр афганской журналистики (AFJC). "AFJC приветствует недавнее освобождение четырех журналистов и медиа-активистов в Кабуле, среди которых заместитель директора радиостанции Jawanan Ислам Голь Тотакхейль, репортер радиостанции Begum Ахмад Зия Аманъяр, которые провели в заключении шесть месяцев. Помимо этого были освобождены сотрудники медиа-компании Pixel Production Ахмад Навид Асгари и Муштак Ахмад Халими, находившиеся под стражей две недели", - говорится в опубликованном в пятницу заявлении центра. Как информирует AFJC, источник в Кабуле подтвердил, что Ислам Голь Тотакхейль и Ахмад Зия Аманъяр были освобождены 30 июля после шестимесячного заключения в СИЗО "Управления 40" Главного управления разведки (GDI) и тюрьме Пули-Чархи в Кабуле. Им было предъявлено обвинение в антигосударственной пропаганде. Четвертого февраля сотрудники GDI совместно с представителями министерства информации и культуры провели обыск в офисах радиостанций Begum и Jawanan в Кабуле, во время которого двое сотрудников были задержаны по обвинению в создании контента для зарубежного телеканала. Были конфискованы компьютеры, жесткие диски, документы и личные телефоны. Бывший директор радиостанций Асадулла Юсуфзай, который не присутствовал во время обысков, сумел избежать ареста и с тех пор скрывается, отмечает издание. Центр сообщает, что Ахмад Навид Асгари и Муштак Ахмад Халими из Pixel Production, задержанные GDI и полицией нравов 15 июля, были освобождены 29 июля. Им вменялось продвижение западной культуры путем перевода и дубляжа сериалов, а также сотрудничество с иностранными СМИ, которые афганские власти считают "злонамеренными". "Власти публично не комментировали их освобождение и не разъясняли условия содержания задержанных журналистов, а также не предоставили информацию о статусе офиса и оборудования Pixel Production", - отмечается в сообщении. AFJC считает, что преследование журналистов нарушает фундаментальные права работников СМИ в Афганистане и требует от властей прекратить аресты.
https://ria.ru/20250307/televidenie-2003545053.html
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в мире, кабул (город), афганистан
В мире, Кабул (город), Афганистан
Афганские власти освободили из тюрьмы четырех журналистов

Афганские власти освободили четырех журналистов, осужденных за пропаганду

© AP Photo / Siddiqullah AlizaiВид на Кабул, Афганистан
Вид на Кабул, Афганистан - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Siddiqullah Alizai
Вид на Кабул, Афганистан. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Афганские власти освободили из тюрьмы четырех журналистов, осужденных ранее за антигосударственную пропаганду, сообщил Центр афганской журналистики (AFJC).
"AFJC приветствует недавнее освобождение четырех журналистов и медиа-активистов в Кабуле, среди которых заместитель директора радиостанции Jawanan Ислам Голь Тотакхейль, репортер радиостанции Begum Ахмад Зия Аманъяр, которые провели в заключении шесть месяцев. Помимо этого были освобождены сотрудники медиа-компании Pixel Production Ахмад Навид Асгари и Муштак Ахмад Халими, находившиеся под стражей две недели", - говорится в опубликованном в пятницу заявлении центра.
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Как информирует AFJC, источник в Кабуле подтвердил, что Ислам Голь Тотакхейль и Ахмад Зия Аманъяр были освобождены 30 июля после шестимесячного заключения в СИЗО "Управления 40" Главного управления разведки (GDI) и тюрьме Пули-Чархи в Кабуле. Им было предъявлено обвинение в антигосударственной пропаганде. Четвертого февраля сотрудники GDI совместно с представителями министерства информации и культуры провели обыск в офисах радиостанций Begum и Jawanan в Кабуле, во время которого двое сотрудников были задержаны по обвинению в создании контента для зарубежного телеканала. Были конфискованы компьютеры, жесткие диски, документы и личные телефоны. Бывший директор радиостанций Асадулла Юсуфзай, который не присутствовал во время обысков, сумел избежать ареста и с тех пор скрывается, отмечает издание.
Центр сообщает, что Ахмад Навид Асгари и Муштак Ахмад Халими из Pixel Production, задержанные GDI и полицией нравов 15 июля, были освобождены 29 июля. Им вменялось продвижение западной культуры путем перевода и дубляжа сериалов, а также сотрудничество с иностранными СМИ, которые афганские власти считают "злонамеренными".
"Власти публично не комментировали их освобождение и не разъясняли условия содержания задержанных журналистов, а также не предоставили информацию о статусе офиса и оборудования Pixel Production", - отмечается в сообщении.
AFJC считает, что преследование журналистов нарушает фундаментальные права работников СМИ в Афганистане и требует от властей прекратить аресты.
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